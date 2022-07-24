全球最低稅負談判卡關：歐盟各國難達共識，匈牙利不買單逼得美國出手施壓
我們想讓你知道的是
由OECD（經濟合作暨發展組織）主導的「全球雙⽀柱稅制」於2021年提出，其中包含全球利潤分配稅制（⽀柱⼀）及全球最低稅負制（⽀柱⼆），旨在針對⼤型跨國企業施⾏反避稅的提案；此原訂2023年上路的計畫，在近期⾯對各國的反對聲浪⽽需延後推動。
⽂：饒珮琪（Peichi Jao）
經濟合作暨發展組織（OECD）於2022年7⽉公布全球利潤分配稅制計畫（⽀柱⼀）的新進展報告，提出全⾯的細節法規架構（Model Rules）與綜合草案，並期望擴⼤於2023年中之前敲定出新適⽤的多邊公約，預計於2024年正式上路。
全球利潤分配稅制計畫（⽀柱⼀）針對營收達200億歐元、且利潤率⾼於10％的超⼤型跨國企業，要求其盈餘超過10％的部分（剩餘利潤）分配25％給市場國。主要瞄準如Amazon或Google等科技巨擘。
全球版最低稅負制（⽀柱⼆）則適⽤於年營業額達7.5億歐元的跨國企業，並要求其實質稅率應達15％，據我國財政部統計，台灣⽬前約有160家台資企業與259家在台外商跨國集團符合⾨檻，為⾸波受衝擊對象。
⽽根據KPMG安侯建業指出，過去兩⼤⽀柱⽅案為同時施⾏，若⽀柱⼀推延，部分國家施⾏第⼆⽀柱進度將⼀併延後。
⼀波三折的協商過程，為何歐盟無法達成共識？
歐盟的稅制採共識決，須經過所有成員國的⼀致同意才得以⽣效。⽽關於第⼆⽀柱全球最低稅負制指令討論，先前於2022年3⽉15⽇及4⽉5⽇召開的歐洲經濟暨財政事務理事會（ECOFIN）會議皆未能達成共識。
據《中央社》報導指出，歐盟於2022年3⽉提出的「妥協版」指令修正草案並未取得愛沙尼亞、⾺爾他、波蘭及瑞典的⽀持，其展現疑慮的原因包含「認為準備⼯作不⾜」與「應將第⼀⽀柱和第⼆⽀柱視為整體同步實施」。
Tags：
高科技企業如何打造韌性供應鏈，提升企業應變能力
我們想讓你知道的是
全球大環境劇變改寫供應鏈生態，過去全球化專業分工的供應鏈模式，顯然脆弱度高，是否有足夠韌性面對未來風險，已成為所有企業須面對的課題。如何讓每個環節暢通無阻？讓端到端傳遞即時資訊？
立即報名8月5日線上直播，暢享8月份回放觀看，再送7-11數位禮券乙張（價值100元）
疫情、戰爭和微妙的國際關係為供應鏈帶來了大規模、全球性的中斷。企業需要關於需求、訂單、庫存、發貨和供應商的能見度，以及建立假設（what-if）情境和應對方式的能力。在價值網路中建立更高的透明度、並建立允許靈活敏捷運營商業模式的需求，成為當務之急。
在供應鏈圈，i2是個家喻戶曉、耳熟能詳的名片。被Blue Yonder收購後，i2原有的供應鏈性能有了巨大提升，尤其是隨著AI/ML技術的發展，更是讓供應鏈計劃能力如虎添翼。
數位轉型案例一：美光科技建立韌性供應鏈
身為全球第四大半導體製造商的美光科技，現為創新記憶體解決方案的世界領導前鋒，徹底改變世界使用資訊的方式。美光科技一面解決疫情所衍生的挑戰，一面著眼於轉型其全球供應鏈的野心勃勃之途，有效地創造出能同時對應其業務及營運策略之數位分身。透過本次專題分享，了解美光如何運用Blue Yonder的Luminate Planning解決方案，在建立供應鏈韌性的同時一併推動顧客服務。
主講人：美光科技全球供應鏈副總裁
數位轉型案例二：亞德諾半導體控管供應鏈成長
亞德諾半導體公司為業界領先的半導體製造商，打造高效能的半導體及混合訊號積體裝置，推動數位革命，並以有機收購擴展的方式持續快速成長。COVID-19疫情危機所擴增的需求及產品組合的成長，使全球供應鏈越趨複雜。瞭解亞德諾半導體如何藉由應用創新分段式供應鏈準則管理要求，以及重新思考約束因素，從一名從業者的角度使用Blue Yonder的解決方案控管供應及其分布，以達成管理其業務轉型的目標。
主講人：亞德諾半導體中央規劃供應鏈經理 / 亞德諾半導體中央規劃協理
歡迎加入我們的客戶分享專題，聆聽半導體行業領導企業如何打造韌性供應鏈，助力企業解決疫情所衍生的挑戰。
本文章內容由「Blue Yonder」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。