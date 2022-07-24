TNL+ 2022/07/24,
經濟

全球最低稅負談判卡關：歐盟各國難達共識，匈牙利不買單逼得美國出手施壓

全球最低稅負談判卡關：歐盟各國難達共識，匈牙利不買單逼得美國出手施壓
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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由OECD（經濟合作暨發展組織）主導的「全球雙⽀柱稅制」於2021年提出，其中包含全球利潤分配稅制（⽀柱⼀）及全球最低稅負制（⽀柱⼆），旨在針對⼤型跨國企業施⾏反避稅的提案；此原訂2023年上路的計畫，在近期⾯對各國的反對聲浪⽽需延後推動。

⽂：饒珮琪（Peichi Jao）

經濟合作暨發展組織（OECD）於2022年7⽉公布全球利潤分配稅制計畫（⽀柱⼀）的新進展報告，提出全⾯的細節法規架構（Model Rules）與綜合草案，並期望擴⼤於2023年中之前敲定出新適⽤的多邊公約，預計於2024年正式上路。

全球利潤分配稅制計畫（⽀柱⼀）針對營收達200億歐元、且利潤率⾼於10％的超⼤型跨國企業，要求其盈餘超過10％的部分（剩餘利潤）分配25％給市場國。主要瞄準如Amazon或Google等科技巨擘。

全球版最低稅負制（⽀柱⼆）則適⽤於年營業額達7.5億歐元的跨國企業，並要求其實質稅率應達15％，據我國財政部統計，台灣⽬前約有160家台資企業與259家在台外商跨國集團符合⾨檻，為⾸波受衝擊對象。

⽽根據KPMG安侯建業指出，過去兩⼤⽀柱⽅案為同時施⾏，若⽀柱⼀推延，部分國家施⾏第⼆⽀柱進度將⼀併延後。

⼀波三折的協商過程，為何歐盟無法達成共識？

歐盟的稅制採共識決，須經過所有成員國的⼀致同意才得以⽣效。⽽關於第⼆⽀柱全球最低稅負制指令討論，先前於2022年3⽉15⽇及4⽉5⽇召開的歐洲經濟暨財政事務理事會（ECOFIN）會議皆未能達成共識。

據《中央社》報導指出，歐盟於2022年3⽉提出的「妥協版」指令修正草案並未取得愛沙尼亞、⾺爾他、波蘭及瑞典的⽀持，其展現疑慮的原因包含「認為準備⼯作不⾜」與「應將第⼀⽀柱和第⼆⽀柱視為整體同步實施」。

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2022/07/21,
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