與臉書、Google數位平台議價：學者建議參考澳洲立法，輔以基金模式
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澳洲去年初訂立新聞媒體與數位平台強制議價法，成功使Google、臉書跟澳洲媒體達成授權協議，但在台灣立法時程較長，學者建議可以透過基金模式、徵收數位廣告稅或是開展「新聞消費券」等設計，鼓勵民眾訂閱或捐款支持台灣本地的新聞媒體。
（中央社）台灣媒體跟數位平台議價目前仍無進度，學者表示，盤點台灣狀況，建議效法澳洲另外制定新法，以法律作為依據，儘速推動媒體與數位平台相關立法，同時輔以其他管道多管齊下。
台灣網路資訊中心發布的2022年台灣網路報告指出，數位平台超越新聞媒體成為民眾獲得新聞的主要來源，尤其49歲以下、大學以上高學歷的讀者群紛紛轉往數位平台獲得新聞。
報告指出，數位平台本身並不產製新聞，但因為是民眾獲得新聞主要來源，並從中獲得廣告收入，媒體作為產製者，在這樣資訊傳播過程中沒有廣告收入，放任此種模式下去，恐侵蝕媒體持續產製優質新聞的基礎，最後可能導致全民受害，呼籲推動新聞議價法刻不容緩。
政治大學法律系特聘教授王立達表示，檢視國際情況，各國氛圍不同、媒體議價進度自然也有差異，美國看起來是紙媒力量大，歐洲、澳洲是透過立法。以台灣而言，公平會並沒有辦法調查平台為什麼不分潤給媒體，這點並未違反任何法律。
公平會去年中成立任務小組推動跨國數位平台產業調查，不過，目前調查仍在進行中，尚未有結論。
王立達指出，影響力愈來愈大，Google、臉書在數位廣告市場以及廣告中介業務部分，可能涉及上下游垂直場合，數位平台有沒有因此祭出差別待遇，建議可以仔細針對這些領域調查，對推動社會討論媒體議價議題氛圍也有幫助。
王立達指出，澳洲去年初訂立新聞媒體與數位平台強制議價法，概念上並不是去判斷平台是否有壟斷，而是另立新法、重新做分配的概念。澳洲讓媒體跟平台自行協商，澳洲政府其實至今沒有正式指定適用媒體議價法的大型平台，但Google跟臉書已在這部法律的推促下，跟澳洲媒體達成協議，授權費總金額已達每年2億澳幣（約新台幣41億元）以上。
成功大學法律系副教授許曉芬表示，國際上另一個模式是歐盟路徑，歐盟在2019年4月公告數位單一市場著作權指令，後來法國把指令轉換成國內法，透過著作鄰接權概念，後續透過競爭法形成壓力，才能實現平台使用新聞須付費的立法規定。但是，台灣在著作權法並沒有鄰接權的規定，如果要採用著作鄰接權模式恐怕非常困難。
除了立法之外，部分學者主張可以輔以其他方式多管齊下。中正大學傳播學系教授胡元輝表示，不反對相關立法，但在台灣立法時程較長，建議可以透過基金模式，透過利害關係人或公正的機制討論如何分配基金，讓資金可以回饋到媒體來製作優質新聞。
中正大學傳播學系教授、台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏表示，新聞業也應該集體發聲與發起談判，政府在這議題上也不該淪為旁觀者，建議台灣採取多路並進的模式。
他舉例，台灣可以效法美國馬里蘭州徵收數位廣告稅，或是規劃「新聞業發展基金」，或是開展「新聞消費券」這類設計，鼓勵民眾訂閱或捐款支持台灣本地的新聞媒體等。
新聞來源
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。