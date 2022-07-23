今日本土新增2萬2347例、死亡53例：輕症／無症狀佔99.54%，小兒莫德納疫苗第二日1萬4322人接種
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今日新增5例兒童重症均為MIS-C，目前2人已出院，2人住院觀察中，1人轉院至醫學中心兒童加護病房插管、接呼吸器；兒童重症累計115例，MIS-C佔51例。6個月到5歲幼兒接種莫德納疫苗接種第二日，累計接種人次1萬5692人。
中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增2萬2595例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2347例本土個案及248例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。
指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診數較昨日少約1500例，下降6.2%；較上週六少約2900例，下降11.5%。
指揮中心統計，截至目前國內累計435萬3697例新型冠狀病毒肺炎本土個案，輕症／無症狀累計433萬3643例、中重症（含死亡）2萬0054例，輕症／無症狀佔全部病例的99.54%。
莊人祥說明，今日新增5例兒童重症均為MIS-C，2男3女、年齡介於1至10歲、均無慢性病，目前2人已出院，2人住院觀察中，1人轉院至醫學中心兒童加護病房，持續插管、接呼吸器治療。目前兒童重症115例，腦炎24例、肺炎19例、哮吼8例、家中死亡6例、敗血症3例、心肌炎1例，而MIS-C共計51例。
昨日為6個月到5歲幼兒接種莫德納疫苗第二天，莊人祥表示，昨日幼兒接種人次為1萬4322人，累計接種人次1萬5692人。國內疫苗接種人口涵蓋率為第一劑91.6%、第二劑85.7%、追加劑71.1%
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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本文章內容由「Blue Yonder」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。