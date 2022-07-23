《親子天下》調查：大學教授重視備審主題符合科系專業、1/3花6-10分鐘看備審資料
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至於什麼是一份好的備審資料？陳林祈強調，備審資料的審查就是一個對話的過程，讓大學教授透過資料認識學生，只要這份資料是由學生自己完成，聽別人的建議稍做修改，並針對目標校系製作，那就是很好的資料。陳林祈認為，台大很強調不是「教授」喜歡什麼，「而是看你提供什麼」。
今（2022）年是108課綱上路之後，採用新的考招制度第一年。在高中生交出歷史性的第一批「學習歷程檔案」之後，《親子天下》調查超過600個大學端的學習歷程審查委員，針對108課綱高中生所建置的「學習歷程檔案」審查進行深入了解，發現接受調查的大學教授最重視的是書審主題符合科系專業，且最在乎資料當中的「學習歷程自述」項目。
對大學教授而言，高中生所繳交的書審資料要具備哪些條件更能獲得高分？調查結果顯示，有48.3％的大學教授認為，書審主題符合任教科系專業是最重要的項目，其次是呈現高中學到的素養能力（44.8％）、呈現強烈的入學動機（44.5％）。
這項調查結果對板橋高中校長賴春錦而言，是感到比較衝擊的。因為教育部一直強調大學教授在審查資料時，必須於「核心素養」和「科系專業」之間取得平衡，尤其要把重點放在核心素養能力。各個高中的開課條件不一，不是每間學校都能開設與學生想就讀的科系相符的課程，這讓學生沒辦法在課程成果中展現專業能力。
不過，台灣大學副教務長陳林祈澄清，雖然高中端會擔心學校沒有開設相關選修課，但台大在校內也有針對45個科系的審查狀況進行調查，發現台大大部分的老師都重視基礎，且有強烈的人文關懷精神，「我們會區分什麼是公平、什麼是公義」。
教授最在乎「學習歷程自述」、但有1/3只花6-10分鐘看備審
高中生的書審資料包含修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述等項目，大學教授最關心的究竟是哪一項呢？《親子天下》的調查結果顯示，「學習歷程自述」是最重要的，有49.1％教授認為很重要、36.7％認為非常重要，佔比高於其他的書審資料項目。
學習歷程自述包括「高中學習歷程反思」、「就讀動機」、「未來學習計畫與生涯規劃」等內容，陳林祈指出，多數台大老師也認為這是最重要的，因為和學生「個人」有關。他強調，在閱讀學習歷程檔案的過程中，「我們想跟學生對話」。
然而，儘管有大學教授渴望在備審資料中與學生對話，但這項調查卻指出，有33.8％填答的大學教授，只花上6至10分鐘看一份備審資料，20分鐘以上的有20.4％、15到20分鐘的有19.9％、11到15分鐘的有11.8％，最後有8.8％花不到5分鐘看一份備審資料。
這項結果恐怕會令花上大筆精力、時間製作備審資料的學生感到憂心，賴春錦坦言，學生的每份成果都花了10、20個小時製作，所以教授到底花了多少時間看非常受到學生關注。陳林祈則根據台大校內的調查結果向學生打包票，「有七成二、七成三的台大教授，花10分鐘以上看備審資料。」
不過，陳林祈也反映教授端審查備審資料的壓力非常大，而且因為是學習歷程的資料，所以老師要花很多時間在其中找到與學習相關的重點。在最後回應時，陳林祈建議給大學老師多一點時間審查，「有教授說5天沒有出門、看了100多份」。
至於什麼是一份好的備審資料？陳林祈強調，備審資料的審查就是一個對話的過程，讓大學教授透過資料認識學生，「老師其實不想認識你的學校，老師也不想認識你的家長，老師不想認識你的補習班，老師想認識『你』。」只要這份資料是由學生自己完成，聽別人的建議稍做修改，並針對目標校系製作，那就是很好的資料。陳林祈認為，台大很強調不是「教授」喜歡什麼，「而是看你提供什麼」。
《親子天下》的調查在2022年5月30日到6月30日間，以電子郵件寄發網路電子問卷至全國1508個大學校系（不含科技大學）辦公室及系主任信箱，最後共回收649個樣本，並就當中符合填答條件的609份樣本進行分析。其中54.5％填答者任教於私立大學、45.5％任教於公立大學；65.8％填答者任教年資10年以上，24.8％介於3到10年間，9.4％未滿3年。
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核稿編輯：楊士範
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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