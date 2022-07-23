《親子天下》調查：大學教授重視備審主題符合科系專業、1/3花6-10分鐘看備審資料

今（2022）年是108課綱上路之後，採用新的考招制度第一年。在高中生交出歷史性的第一批「學習歷程檔案」之後，《親子天下》調查超過600個大學端的學習歷程審查委員，針對108課綱高中生所建置的「學習歷程檔案」審查進行深入了解，發現接受調查的大學教授最重視的是書審主題符合科系專業，且最在乎資料當中的「學習歷程自述」項目。

對大學教授而言，高中生所繳交的書審資料要具備哪些條件更能獲得高分？調查結果顯示，有48.3％的大學教授認為，書審主題符合任教科系專業是最重要的項目，其次是呈現高中學到的素養能力（44.8％）、呈現強烈的入學動機（44.5％）。

這項調查結果對板橋高中校長賴春錦而言，是感到比較衝擊的。因為教育部一直強調大學教授在審查資料時，必須於「核心素養」和「科系專業」之間取得平衡，尤其要把重點放在核心素養能力。各個高中的開課條件不一，不是每間學校都能開設與學生想就讀的科系相符的課程，這讓學生沒辦法在課程成果中展現專業能力。

不過，台灣大學副教務長陳林祈澄清，雖然高中端會擔心學校沒有開設相關選修課，但台大在校內也有針對45個科系的審查狀況進行調查，發現台大大部分的老師都重視基礎，且有強烈的人文關懷精神，「我們會區分什麼是公平、什麼是公義」。

教授最在乎「學習歷程自述」、但有1/3只花6-10分鐘看備審

高中生的書審資料包含修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述等項目，大學教授最關心的究竟是哪一項呢？《親子天下》的調查結果顯示，「學習歷程自述」是最重要的，有49.1％教授認為很重要、36.7％認為非常重要，佔比高於其他的書審資料項目。

學習歷程自述包括「高中學習歷程反思」、「就讀動機」、「未來學習計畫與生涯規劃」等內容，陳林祈指出，多數台大老師也認為這是最重要的，因為和學生「個人」有關。他強調，在閱讀學習歷程檔案的過程中，「我們想跟學生對話」。

然而，儘管有大學教授渴望在備審資料中與學生對話，但這項調查卻指出，有33.8％填答的大學教授，只花上6至10分鐘看一份備審資料，20分鐘以上的有20.4％、15到20分鐘的有19.9％、11到15分鐘的有11.8％，最後有8.8％花不到5分鐘看一份備審資料。

這項結果恐怕會令花上大筆精力、時間製作備審資料的學生感到憂心，賴春錦坦言，學生的每份成果都花了10、20個小時製作，所以教授到底花了多少時間看非常受到學生關注。陳林祈則根據台大校內的調查結果向學生打包票，「有七成二、七成三的台大教授，花10分鐘以上看備審資料。」

不過，陳林祈也反映教授端審查備審資料的壓力非常大，而且因為是學習歷程的資料，所以老師要花很多時間在其中找到與學習相關的重點。在最後回應時，陳林祈建議給大學老師多一點時間審查，「有教授說5天沒有出門、看了100多份」。

至於什麼是一份好的備審資料？陳林祈強調，備審資料的審查就是一個對話的過程，讓大學教授透過資料認識學生，「老師其實不想認識你的學校，老師也不想認識你的家長，老師不想認識你的補習班，老師想認識『你』。」只要這份資料是由學生自己完成，聽別人的建議稍做修改，並針對目標校系製作，那就是很好的資料。陳林祈認為，台大很強調不是「教授」喜歡什麼，「而是看你提供什麼」。

《親子天下》的調查在2022年5月30日到6月30日間，以電子郵件寄發網路電子問卷至全國1508個大學校系（不含科技大學）辦公室及系主任信箱，最後共回收649個樣本，並就當中符合填答條件的609份樣本進行分析。其中54.5％填答者任教於私立大學、45.5％任教於公立大學；65.8％填答者任教年資10年以上，24.8％介於3到10年間，9.4％未滿3年。

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核稿編輯：楊士範