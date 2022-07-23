陳明通發4000字聲明：林智堅、余正煌論文相似是因用同樣資料、變項沒有太多選擇

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲風波仍在持續延燒，其台大國發所的論文指導教授、國安局長陳明通今（23）日發出聲明，再次替學生辯護。他指稱林智堅的論文之所以和另一名研究生相似，是因為用了相同的民調資料，且強調他是「先」指導林智堅。

林智堅兩篇涉及抄襲問題的論文中，台大國發所的〈三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響——以2014新竹市長選舉為例〉論文指導教授是陳明通。在首次爆料當下，陳明通就親自出面替學生說話，如今又發出超過4000字的聲明，說明論文事件的原委。

近期有藍營立委指控，林智堅這篇碩士論文也抄襲了陳明通與其研究助理楊喜慧共同撰寫的研究論文〈2014台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果：民進黨新竹市長候選人林智堅的個案分析〉，陳明通在聲明中解釋，自己在撰寫該篇文章時，分別向林智堅與柯文哲索取選舉期間的內部民調資料，運用這兩份資料加上自己的研究設計，寫成文章、投稿《選舉研究》期刊。

陳明通表示，撰文後覺得這些內部民調資料很珍貴，可以寫出不同的學術論文，強調這在學術界不僅是被允許、更是被鼓勵的，「外界批評『一魚多吃』是完全不懂學術界的運作，特別是選舉相關民意調查這個研究領域的運作」。

林智堅開始和指導教授討論碩士論文時，對其「三腳督」選戰中的「槓桿者」蔡仁堅角色非常有研究興趣，陳明通指出，林智堅是這個研究的原創者，他也是先指導林智堅的論文。至於林智堅被指控抄襲對方的另一名研究生余正煌，陳明通解釋，當時余的畢業年限剩下一個學期，因此在徵得林的意見之後讓他使用資料，並以林為研究對象，最終完成論文寫作。

至於為何林智堅的論文與余正煌的論文多有相似，陳明通解釋，相似之處主要集中在第一章的研究設計，以及論文的章節安排，這是因為兩人共同使用的調查問卷中，獨立變項沒有太多的選擇。最終，由於兩人使用的依變項、也就是研究對象不同，因此陳明通認為，即使使用同樣的統計模型，也是不同的東西，毫無抄襲問題。

除此之外，兩人最大的相同處在於「操作性定義」的部分，陳明通指出，因為兩人是基於同一組問卷做分析，所以「操作性定義」當然會完全一樣，「這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題。」

陳明通表示，學生的資源有限，很難花幾十萬、幾百萬做全國性抽樣調查，沒有老師的幫忙或借用別人搜集的資料，根本無法進行像樣的實證研究。

針對外界批評陳明通經常指導「綠營人士」，陳明通澄清，他指導的學生中也有藍營政治人物，甚至有不少陸生。

陳明通聲明.pdf from 中 央社

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範