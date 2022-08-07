倫敦希斯洛機場前世今生：歐洲最繁忙的國際航空樞紐，滄海桑田近百年如今的老闆是誰？

熱浪席捲英國，7月19日英國時間中午，位於倫敦西部的希斯洛機場地區氣溫高達40.2°C。

時值夏季旅行高峰，航班延誤、取消造成混亂，圍繞機場旅客費應該上調還是下降的爭議，又給乘飛機旅行或許將變得貴不可及的擔憂添了把火。

英國民航局CAA通知希斯洛機場，在2026年之前逐年下調向航空公司收取的乘客費，但後者希望上調。這筆費用由航空公司支付，但可以透過機票轉嫁給乘客。這筆錢用於運營航站樓、跑道、行李系統和安檢。

目前，希斯洛機場對每一位乘客平均收取約30英鎊，比2012年漲了10英鎊；CAA希望2026年這筆收費降到26英鎊，而希斯洛機場希望漲到將近42英鎊。

可是，希斯洛機場現在的老闆是誰？

Photo Credit: AP / 達志影像

前世今生

希斯洛機場（LHR）位於倫敦以西大約23公里，現在是一個門戶型國際航空樞紐、歐洲最繁忙的機場之一，四個航站樓，84個航空公司執飛與84個國家203個機場之間的航線。現有南、北兩條跑道，新建第三條跑道的計劃至今仍無定論。

92年前，飛機製造商理查・菲爾雷（Richard Fairey）以1.5萬英鎊的價格，從一位牧師手裡買下一片土地，用來修建簡易私人機場，組裝和測試飛機。那個地方當時叫大西部機場（Great West Aerodrome），就是今天希斯洛機場所在地。

第二次世界大戰爆發後，英國政府根據戰時緊急法令趕走菲爾雷，徵用了大西部機場，將它改建為軍用赫希頓機場，即皇家空軍基地，修了多條跑道，包括一條「大衛之星」圖案的跑道。

二戰結束，皇家空軍不再需要赫斯頓，1946年1月1日將這片土地移交給空軍部，用以改建為倫敦新的民用機場。改建工程同年竣工，改名倫敦機場。倫敦機場第一架起飛的是蘭開斯特轟炸機改裝的班機，執飛倫敦至布宜諾斯艾利斯航線。

1955年，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）為倫敦機場新建成啟用的中央航站樓和新塔台剪彩。次年，機場年客流量為200萬人次。截止1946年底，倫敦機場迎送的乘客總計6.3萬人次；2006年希斯洛機場慶祝成立60週年時，歷年吞吐旅客人次總計14億。

2018年，希思羅四個航站客流量共8100萬人次。

Photo Credit: AP / 達志影像 今（2022）年的希斯洛機場樣貌

希思羅問世

1966年，英國成立英國機場管理局（BAA），倫敦機場更名為希斯洛機場。

1969年，T1航站樓啟用。

1976年，開通第一條協和式客機執飛的航線。

1977年，希斯洛機場接入倫敦地鐵。

1986年，T4 航站樓啟用，由查爾斯王子和戴安娜王妃揭幕。

2008年，T5 航站樓 ，當時希斯洛機場客流量每年約 7500萬人次。

2009年，時任工黨政府支持希思羅修建第三條跑道的設想，但保守黨誓言堅決反對。

2015年，機場委員會正式提出希斯洛機場修建第三條跑道的建議。

至於希思羅第三跑道計劃直至今日仍停留在紙上，爭論依舊，無法定奪。媒體曾為此形容希斯洛機場成了政壇上被踢來踢去的足球。

老闆是誰？

倫敦希斯洛機場是英國最大的私營航空樞紐，從飛機製造商菲爾雷到皇家空軍、BAA，再到國際財團，希斯洛機場的老闆幾番易人。現在，它由希斯洛機場控股有限公司（前身為BAA）擁有並經營。希斯洛機場控股有限公司（ FGP Topco Ltd）是一個國際財團。

這個財團目前最大股東是西班牙基建公司法羅里奧集團（Ferrovial S.A.，25.00%），其他股東包括：

卡塔爾投資局（QIA，20.00%）

加拿大魁北克儲蓄投資集團（CDPQ，12.62%）

新加坡主權財富基金（GIC，11.20%）

美國私人股本投資基金（Alinda Capital Partners，11.18%）

中國投資公司（CIC，10.00%）

英國大學退休金計劃（USS，10.00%）

2012年11月，中國主權財富基金宣佈，將從法羅里奧集團和其他投資者手中購買希斯洛機場10%的股份，價格為7.27億美元（約合45.5億元人民幣）。

當時法羅里奧集團持有希斯洛機場將近50%的股份，為減輕債務而決定減持。此前卡塔爾主權財富基金卡塔爾控股同意以14億美元的價格入股20%。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航