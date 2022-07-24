林智堅親上火線澄清論文風波：「我是原創，絕無抄襲」，強調題目、研究大綱、研究設計寫作都在余正煌之前
我們想讓你知道的是
鄭運鵬也出席記者會，批評本次桃園市長選舉被國民黨打亂，「林智堅只能先證據再政見」，他認為「沒有做的事情是非常難證明的」，只能提供「在場證明」、讓證據說話。
民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波未平，今（24）日早上他再度親上火線，與立委鄭運鵬、律師黃帝穎共同說明兩篇論文完成的時序以及著作權問題。
林智堅在記者會上表示：「我是原創，絕無抄襲。」他強調自己論文題目發想在先、研究大綱在先，研究設計的寫作在先。其中，論文被指控與余正煌有所雷同的部分，就是「研究設計」的篇章。
林智堅表示，他在2013年考試進入台大國發所，接受國安局長、台大國發所教授陳明通指導。2015年暑假結束後，他和陳明通討論題目，2015年12月左右完成第一版研究大綱。而在2015年，林智堅被指控抄襲的對象余正煌面臨畢業最後年限，在陳明通的建議下，使用林智堅提供的內部民調資料發展論文題目，當時陳也提供了林的大綱論文初稿。
面對台大論文抄襲爭議，林智堅強調：「我是善意的資料提供者，陳明通是非常盡責的指導老師，余先生是積極努力完成學業的研究生。」
鄭運鵬也出席記者會，批評本次桃園市長選舉被國民黨打亂，「林智堅只能先證據再政見」，他認為「沒有做的事情是非常難證明的」，只能提供「在場證明」、讓證據說話。
鄭運鵬強調：「林智堅的論文發想時間在前、研究大綱寫作在前、研究論文寫作在前」，綜合鄭運鵬與林智堅的說明，林智堅、余正煌的台大論文寫作從2014年開始的時序比對如下：
- 2015年上半年：林智堅將6份競選團隊內部民調資料提供給陳明通，陳結合台北市長柯文哲的民調資料進行研究，於2015年8月以〈2014台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果：民進黨新竹市長候選人林智堅的個案分析〉為題投稿期刊。
- 2015年12月：林智堅開始撰寫論文，在行事曆上有當時和陳明通討論的時間紀錄。修業年限只剩下一個學期的余正煌，在同月以和新竹選舉完全無關的「陸生認同」為題，進行研究計畫的口試。
- 2016年1月：林智堅與陳明通見面討論研究計畫草稿。余正煌因爲在原本「陸生認同」的研究計畫上，無法達成口試委員的要求，因此求助時任國發所長陳明通，陳建議他更換論文題目、改研究林智堅。
- 2016年2月：在記者會提供的一封2016年2月1日的信件中，陳明通去信林智堅，夾帶「修改及增補碩士論文研究計畫」的檔案。鄭運鵬指出，既然老師改了論文，就證明論文檔案在這之前就寄給老師，且國民黨指控與余正煌雷同的內容，正是在這個檔案中。而余正煌在月中徵得林智堅同意，使用新竹市長選舉的民調資料，陳明通在當時也把林智堅初步撰寫的內容給他參考。
- 2016年3月：余正煌於3月8日把研究計畫寄給陳明通，22日通過研究計畫口試。
- 2016年5月：林智堅於5月18日申請研究計畫口試，24日計畫口試通過。
- 2016年7月：余正煌於7月19日通過碩士論文口試。
- 2017年1月：林智堅於1月13日通過碩士論文口試。
鄭運鵬在記者會中反覆強調，國民黨指控林智堅有所抄襲的內容，都在2016年2月1日信件的夾帶檔案中，而當時余正煌才開始要使用相同的民調資料撰寫研究計畫。
記者會中所提供的信件等資料，都經公證人蓋章、具有法律效力，鄭運鵬指出，這些證據代表林智堅的碩論不可能抄襲，團隊之後也會將資料彙整提供給台大研究倫理委員會，希望委員能夠公正客觀地檢視，而不要有先入為主的想法。
中華大學論文爭議，律師解釋：著作權移轉在論文發表之後
律師黃帝穎則針對中華大學碩士論文的抄襲爭議，進行法律上的討論。
他指出，2007年12月就已經有竹科工業園區的民眾滿意度委託計畫，這項計畫在12月24日與科管局簽約，林智堅則擔任無薪助理。隨後，林智堅和其指導教授賀力行及博士王明郎在2008年4月共同參加「管理策略與經濟發展學術研討會」，聯名發表〈以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度〉一文，黃帝穎指出，這在《著作權法》上稱為「共同著作」。
而林智堅中華大學的碩士論文〈以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度〉在2008年6月26日通過，黃帝穎表示，根據《著作權法》第40條之一的規定，只要共同著作人經全體同意，林智堅就有權進行碩士論文發表。
至於科管局的問題，黃帝穎指出，依照合約的規定，委託計畫於7月2日期末報告結束之後，著作權才發生移轉。其中，無論是研討會論文還是林智堅的碩士論文，都是在著作權移轉之前所進行，根據《著作權法》第37條第2項規定，前面發表的著作不會因為著作財產權的讓與而發生影響。
林智堅表示，這篇論文是當時他在老師的指導之下共同完成的研究，沒有抄襲的問題，後續相關權力移轉就誠如黃帝穎所說，皆合乎法令。
延伸閱讀
- 陳明通發4000字聲明：林智堅、余正煌論文相似是因用同樣資料、變項沒有太多選擇
- 【關鍵眼中盯】陳建仁入黨、林智堅論文門、陳時中競選團隊⋯⋯在人名前冠上派系名稱，一切就清晰了
- 【關鍵眼中盯】聽說歐美很多研究生不用寫論文就能畢業？至少在英國就不是這樣
- 台大國發人的心聲：莫因個別人士的論文風波，質疑全體師生的學理素養
- 比選舉口水更值得討論的事：研究報告可以拿來當學位論文嗎？為什麼這麼多政治人物想要洗學歷？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
本文章內容由「關鍵評論網日本站（The News Lens Japan）」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。