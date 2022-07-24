林智堅親上火線澄清論文風波：「我是原創，絕無抄襲」，強調題目、研究大綱、研究設計寫作都在余正煌之前

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波未平，今（24）日早上他再度親上火線，與立委鄭運鵬、律師黃帝穎共同說明兩篇論文完成的時序以及著作權問題。

林智堅在記者會上表示：「我是原創，絕無抄襲。」他強調自己論文題目發想在先、研究大綱在先，研究設計的寫作在先。其中，論文被指控與余正煌有所雷同的部分，就是「研究設計」的篇章。

林智堅表示，他在2013年考試進入台大國發所，接受國安局長、台大國發所教授陳明通指導。2015年暑假結束後，他和陳明通討論題目，2015年12月左右完成第一版研究大綱。而在2015年，林智堅被指控抄襲的對象余正煌面臨畢業最後年限，在陳明通的建議下，使用林智堅提供的內部民調資料發展論文題目，當時陳也提供了林的大綱論文初稿。

面對台大論文抄襲爭議，林智堅強調：「我是善意的資料提供者，陳明通是非常盡責的指導老師，余先生是積極努力完成學業的研究生。」

鄭運鵬也出席記者會，批評本次桃園市長選舉被國民黨打亂，「林智堅只能先證據再政見」，他認為「沒有做的事情是非常難證明的」，只能提供「在場證明」、讓證據說話。

鄭運鵬強調：「林智堅的論文發想時間在前、研究大綱寫作在前、研究論文寫作在前」，綜合鄭運鵬與林智堅的說明，林智堅、余正煌的台大論文寫作從2014年開始的時序比對如下：

2015年上半年 ：林智堅將6份競選團隊內部民調資料提供給陳明通，陳結合台北市長柯文哲的民調資料進行研究，於2015年8月以〈2014台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果：民進黨新竹市長候選人林智堅的個案分析〉為題投稿期刊。

：林智堅將6份競選團隊內部民調資料提供給陳明通，陳結合台北市長柯文哲的民調資料進行研究，於2015年8月以〈2014台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果：民進黨新竹市長候選人林智堅的個案分析〉為題投稿期刊。 2015年12月 ：林智堅開始撰寫論文，在行事曆上有當時和陳明通討論的時間紀錄。修業年限只剩下一個學期的余正煌，在同月以和新竹選舉完全無關的「陸生認同」為題，進行研究計畫的口試。

：林智堅開始撰寫論文，在行事曆上有當時和陳明通討論的時間紀錄。修業年限只剩下一個學期的余正煌，在同月以和新竹選舉完全無關的「陸生認同」為題，進行研究計畫的口試。 2016年1月 ：林智堅與陳明通見面討論研究計畫草稿。余正煌因爲在原本「陸生認同」的研究計畫上，無法達成口試委員的要求，因此求助時任國發所長陳明通，陳建議他更換論文題目、改研究林智堅。

：林智堅與陳明通見面討論研究計畫草稿。余正煌因爲在原本「陸生認同」的研究計畫上，無法達成口試委員的要求，因此求助時任國發所長陳明通，陳建議他更換論文題目、改研究林智堅。 2016年2月 ：在記者會提供的一封2016年2月1日的信件中，陳明通去信林智堅，夾帶「修改及增補碩士論文研究計畫」的檔案。鄭運鵬指出，既然老師改了論文，就證明論文檔案在這之前就寄給老師，且國民黨指控與余正煌雷同的內容，正是在這個檔案中。而余正煌在月中徵得林智堅同意，使用新竹市長選舉的民調資料，陳明通在當時也把林智堅初步撰寫的內容給他參考。

：在記者會提供的一封2016年2月1日的信件中，陳明通去信林智堅，夾帶「修改及增補碩士論文研究計畫」的檔案。鄭運鵬指出，既然老師改了論文，就證明論文檔案在這之前就寄給老師，且國民黨指控與余正煌雷同的內容，正是在這個檔案中。而余正煌在月中徵得林智堅同意，使用新竹市長選舉的民調資料，陳明通在當時也把林智堅初步撰寫的內容給他參考。 2016年3月 ：余正煌於3月8日把研究計畫寄給陳明通，22日通過研究計畫口試。

：余正煌於3月8日把研究計畫寄給陳明通，22日通過研究計畫口試。 2016年5月 ：林智堅於5月18日申請研究計畫口試，24日計畫口試通過。

：林智堅於5月18日申請研究計畫口試，24日計畫口試通過。 2016年7月 ：余正煌於7月19日通過碩士論文口試。

：余正煌於7月19日通過碩士論文口試。 2017年1月：林智堅於1月13日通過碩士論文口試。

鄭運鵬在記者會中反覆強調，國民黨指控林智堅有所抄襲的內容，都在2016年2月1日信件的夾帶檔案中，而當時余正煌才開始要使用相同的民調資料撰寫研究計畫。

記者會中所提供的信件等資料，都經公證人蓋章、具有法律效力，鄭運鵬指出，這些證據代表林智堅的碩論不可能抄襲，團隊之後也會將資料彙整提供給台大研究倫理委員會，希望委員能夠公正客觀地檢視，而不要有先入為主的想法。

Photo Credit:林智堅臉書直播

中華大學論文爭議，律師解釋：著作權移轉在論文發表之後

律師黃帝穎則針對中華大學碩士論文的抄襲爭議，進行法律上的討論。

他指出，2007年12月就已經有竹科工業園區的民眾滿意度委託計畫，這項計畫在12月24日與科管局簽約，林智堅則擔任無薪助理。隨後，林智堅和其指導教授賀力行及博士王明郎在2008年4月共同參加「管理策略與經濟發展學術研討會」，聯名發表〈以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度〉一文，黃帝穎指出，這在《著作權法》上稱為「共同著作」。

而林智堅中華大學的碩士論文〈以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度〉在2008年6月26日通過，黃帝穎表示，根據《著作權法》第40條之一的規定，只要共同著作人經全體同意，林智堅就有權進行碩士論文發表。

至於科管局的問題，黃帝穎指出，依照合約的規定，委託計畫於7月2日期末報告結束之後，著作權才發生移轉。其中，無論是研討會論文還是林智堅的碩士論文，都是在著作權移轉之前所進行，根據《著作權法》第37條第2項規定，前面發表的著作不會因為著作財產權的讓與而發生影響。

林智堅表示，這篇論文是當時他在老師的指導之下共同完成的研究，沒有抄襲的問題，後續相關權力移轉就誠如黃帝穎所說，皆合乎法令。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航