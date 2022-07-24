新竹棒球場重啟狂出包：2天3名球員受傷，中職宣布延賽，林智堅致歉將「一肩扛起責任」

睽違6年，中華職棒大聯盟再度至新竹比賽，味全龍下半季首場比賽於22日在整建過後的新竹市立棒球場舉行。然而，張祐銘、劉基鴻、林哲瑄等選手陸續在比賽時受傷，觀眾席也傳出地板破洞的情況，最終中職、市府和球團密切溝通討論後，決議延期今（24）晚的賽事，8月的新竹主場賽事更換比賽場地，同時修正調整新竹棒球場。

新竹棒球場原本預計連續舉辦3場比賽，但前兩天比賽結束後，先是22日味全龍外野手張祐銘在第9局跑壘過程中跌倒，以及三壘手劉基鴻在手臂處理滾地球時，不規則彈跳傷到手指、退場休息，23日又爆出味全龍老將林智勝走回休息區時，踩到樓梯邊角跌倒，而富邦悍將外野手林哲瑄在飛撲接球時，左肩挫傷導致傷退。

根據《中央社》報導，味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮，都不只一次提到球場土質較鬆軟，林智勝在22日賽前練習時，也有發現紅土顆粒較粗、容易造成不規則彈跳。

《ETtoday》的報導指出，在跑壘過程中跌倒的張祐銘賽後解釋，前幾天球隊到新竹球場練習時，就有注意到內野紅土比較鬆，比賽時為了搶壘包忘記了，結果才會跌倒。「未來如果能改善，跑壘時就不用顧慮太多，至於外野草皮平整度還可以更好。」

根據《自由時報》報導，味全龍投手廖任磊認為牛棚投手丘狀況不佳，會對投球造成困擾，且球員休息室到牛棚沒有內部通道，投手要穿越外野才能開門入內，必須等到換局或暫停時行動。外野手郭天信則指出，外野的小石頭太多，守備撲球很可能受傷，讓他有點害怕。他發表完評論後，林哲瑄就在「小石頭太多」的外野區飛撲時挫傷傷退。

除了比賽的球場外，外野觀眾席地板出現滿是破洞的情況，斑駁的地面被球迷目擊、發在臉書「新竹爆料公社」社團。

針對新竹球場重建啟用後的安全疑慮，中華職棒球員工會表示，聯盟應考慮暫時停止在該場地的賽事安排。

工會在7月15日味全龍隊及台中成棒隊的實戰測試賽後，主動關心選手的使用心得，彙整了關於紅土、草皮、照明等項目的建議給聯盟和球團參考，但因為期程緊迫調整成效有限，最終導致多位選手因場地因素受傷。

面對一再出包的新竹棒球場，新竹市副市長沈慧虹在臉書發文向球迷道歉，她表示，不論是球員、教練及球迷提出的意見，都是讓球場更好的回饋。她相信竹市府會秉持專業態度改善缺失，讓球員更安全，也符合球迷的使用需求。

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅也在臉書上道歉，表示將一肩扛起球場的責任。林智堅指出，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，有人質疑經費的使用，這是對於市府團隊最不好的指涉。

至於已經卸任的市長，要如何扛起責任？在今早的記者會中，林智堅強調，市府同仁在球場重建的過程中都非常努力，現在卻很多人在指責新竹市政府，所以他希望所有的責難都到他的身上。雖然已經辭去市長工作，但林智堅仍居中協調中職、新竹市府和球團，目前已經有初步共識，改善球場環境。

中職會長、立法院副院長蔡其昌則指出，他和新竹市代理市長陳章賢通過電話，表達球員安全優先，對於球員們所建議不論是外野草皮養護、紅土較鬆軟、顆粒較大等問題，都希望市府能夠進行修正改善。

而在今日早上，蔡其昌宣佈，在與市府、兩球團密切溝通討論後，決議讓新竹球場進行較完善的修正調整。原本預訂今晚舉辦的新竹味全龍主場賽事將延賽，8月的新竹主場賽事則依照市府、味全球團的溝通結論來更換比賽場地，讓市府與球團等相關單位，能有較充裕的時間進行修正調整，給球員們更安全的比賽環境。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航