譚德賽自行宣布猴痘疫情為「全球公共衛生緊急事件」，疾管署已完成抗病毒藥物簽約

（中央社）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件，這也是世衛負責人首次在專家委員會意見分歧的狀況下，自行決定發布最高層級公衛警報。

美聯社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議。儘管委員會專家缺乏一致性共識，他仍在會後宣布猴痘疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。這是史上首次有聯合國衛生機構負責人在缺乏專家委員會建議的情況下，單方面做出這樣的決定。

《財星雜誌》（Fortune）則報導，譚德塞在會後記者會上表示：「猴痘正迅速蔓延到世界各地，我們對其傳播方式知之甚少，疫情也符合國際衛生規範標準。基於以上理由，我決定宣布全球猴痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件。」

據報導，專家委員會中共有9名成員投票贊成將猴痘疫情列為PHEIC，另有6人表態反對。

譚德塞還說：「雖然我宣布了國際關注公衛緊急事件，但目前這波疫情仍集中在男男性行為者中，特別是有多名性伴侶的人。」

這是世衛第7度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，先前6次分別為2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒、2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

上月23日，世衛專家委員會也曾召開會議，以決定是否針對猴痘疫情發布WHO最高層級警戒。會後譚德塞指出，「當前疫情尚未構成國際關注公共衛生緊急事件⋯⋯但召開委員會會議本身就反映出對猴痘在國際擴散的日增憂慮。」

在6月的專家委員會會議中，僅有3票贊成針對猴痘疫情宣布PHEIC，反對票則有11票。

疾管署列猴痘為第二類法定傳染病，抗病毒藥物已完成簽約

我國疾管署今（24）日表示，針對猴痘被宣布為國際關注公衛緊急事件，將積極監測及應變整備，並提醒醫師猴痘已列為第二類法定傳染病，如發現疑似個案，務必在24小時內通報衛生主管機關。民眾如果出現疑似症狀，應儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

疾管署在6月時就已經召開專家會議，後續也邀集感染症相關領域學者、傳染病防治醫療網各區指揮官諮詢。根據《中央社》報導，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，猴痘抗病毒藥物已完成簽約，正在安排運送班機，可能會在8月提前到貨，採購數量為藥廠可以提供最低限度，使用對象是重症個案或重症高風險個案。

面對猴痘疫情，疾管署長周志浩表示，台灣已經超前部署，現階段會按部就班因應。目前全世界都在搶疫苗和藥物，採購量不可能很大，確定之後會儘速向民眾報告。

至於台灣是否會成立猴痘中央流行疫情指揮中心，周志浩表示，雖然現階段國內疫情狀況還好，但考量猴痘傳播會集中在侷限性族群，因此不會以國內累計個案為成立條件，未來會視鄰近國家疫情評估。

我國截至目前已通報10例猴痘病例，2例境外移入的感染國家為德國及美國。另外，為了減少受感染的風險，疾管署已經將有本土或不明感染源猴痘個案的49個國家旅遊疫情提升至第二級警示，這些國家之中，以歐洲及美洲區域疫情最嚴峻，累計病例前5名分別為西班牙、美國、德國、英國、法國。

疾管署提醒，國人若前往這49個國家，要避免可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，返國時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航