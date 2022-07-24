2022/07/24,
經濟

【專訪】政委鄧振中：台美21世紀貿易倡議數週內啟動談判，類「台美FTA」，爭取加入CPTPP、IPEF

【專訪】政委鄧振中：台美21世紀貿易倡議數週內啟動談判，類「台美FTA」，爭取加入CPTPP、IPEF
Photo Credit: 中央社

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台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項議題的貿易談判。

（中央社）行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中接受《中央社》專訪時表示，正為台美21世紀貿易倡議談判做準備，未來數週內可望對外宣布正式啟動談判，將先集中於貿易便捷化等共識較高議題，期望在明年底、美國主辦APEC峰會前完成談判。

台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項議題的貿易談判，尤其在環保議題方面，未來應該會觸及碳關稅、綠色規則機制等當前全球面臨的重要議題討論。

台美21世紀貿易倡議首次會議6月27日在美國華府舉行，鄧振中在走訪英國、墨西哥以及美國華府後接受《中央社》專訪，首度暢談台美正在進行「類台美自由貿易協定」（FTA）的21世紀貿易倡議、爭取加入CPTPP、IPEF等重大經貿議題。以下是專訪內容：

台美21世紀貿易倡議最新進度

鄧振中表示，台美21世紀貿易倡議商談進度順利，未來數週內有望宣布啟動談判。

他說，美國在7月8日已結束徵詢公眾意見，目前掌握提供美國政府意見的公司、商業團體、非政府組織等，都支持美國政府與台灣的倡議，看起來還算順利。

鄧振中說，過去台灣與國際往來都是談市場開放，倡議是比較新的嘗試，主要是談貿易規則設定，目前談判團隊正參考美國與他國較近期的協定做準備，例如美墨加協定（USMCA）等。

鄧振中拜會USTR 商談貿易倡議下階段進行
Photo Credit: 中央社
行政院政務委員鄧振中（右2）美東時間6月3日拜會美國副貿易代表畢昂奇（左2），商談台美21世紀貿易倡議下階段的進行。左1為美國在台協會經貿商務總監洪士杰，右1為駐美代表處經濟組長胡啟娟。

對於未來進度，鄧振中透露，希望在未來數週內雙方程序就能完成，屆時台美將對外正式宣布啟動談判。

至於啟動首輪談判後的進展，鄧振中說，目前不容易訂出完成談判期限，但台灣企圖心很高，希望在美國明年主辦亞太經合會（APEC）非經濟領袖會議前，向世界展現具體成果。

他說，雙方也將持續建構倡議路徑圖，包含談判程序、是否組工作小組、結構上如何彙整報告，雙方對口多久見面等，設定路徑圖用意是在21世紀貿易倡議達成協議前，台美應該要準備的所有東西。

11項議題同步展開談判 最難的是標準

21世紀貿易倡議包含11項議題，將展開同步談判，鄧振中說，其中又以貿易便捷化共識最高；11項議題經自我檢視後，台灣的制度大致與國際標準吻合，且與美國目前和他國簽訂的協定相近。

他表示，過去已有基礎、容易達成協議的項目，將先集中精神處理，例如貿易便捷化（Trade Facilitation），過去在世界貿易組織（WTO）跟APEC都已有相當多討論，議題相較成熟。

此外，在勞工保護部分，鄧振中說，台灣不管在法律面或執行查驗，都有相當完整規範；環保議題世界皆採高標準，台灣也有清楚計畫目標，不會差太多，未來或許會觸及碳關稅、綠色規則等機制設立議題，但應不至於深談收費標準等細節。

難度較高的議題是標準，鄧振中坦言，在國際上本來就相較難討論，這部分確實需要著力。

標準指的是為符合合法政策目標，有關產品的標準、技術性法規及符合性評鑑程序在準備過程中、最終決定採行的規範及產品適用，不應造成不必要的貿易障礙等歧視性措施，在此過程中，國際標準扮演重要角色。

台美21世紀貿易倡議本來目標，就是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。鄧振中說，倡議其實已包含高比例的貿易協定內涵，就只差授權關稅談判。

不過鄧振中強調，世界貿易會改變，以前關稅影響貿易，現在環保、勞動等影響更大，而台灣目前主要出口到美國的項目，多數是免稅或低關稅，因此重點應放在先建立倡議架構，讓多數內容到位。

進度有望超前印太經濟架構

鄧振中強調，台美21世紀貿易倡議進度有望超車IPEF美國總統拜登（Joe Biden）5月正式公布「印太經濟架構」（IPEF），包括美國、日本、印度等13個國家已加入這項新的貿易倡議，但未包含台灣。

鄧振中說，台灣會持續向美方表達參與的意願，不過目前IPEF內容仍未完全明朗，相較之下，台美21世紀貿易倡議11個議題則十分明確，進度上會相對快。

他表示，會持續注意美方與各國討論情形，包含IPEF關注的題目、涵蓋的範圍、方向等，會做足相當的準備，以便機會來時就能順利加入。

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Photo Credit: 中央社
鄧振中強調，印太經濟架構（IPEF）內容仍未完全明朗，相較之下，台美21世紀貿易倡議11個議題則十分明確，進度上會比IPEF相對快。

CPTPP入會審查參考英國經驗 爭取更多支持

除了台美21世紀貿易倡議推動中，台灣也積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），鄧振中6月參與世界貿易組織（WTO）部長級會議以及台美21世紀貿易倡議首次會議，特意帶入拜訪英國、墨西哥與加拿大等公務行程，除了取經英國之外，也爭取加、墨等國支持。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）在2018年底生效，目前有11個創始成員國，包含日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

英國去年2月正式申請加入，中國、台灣則分別在9月16日、22日提出申請。經貿辦評估，目前CPTPP專注處理英國申請程序，有意作為後續新會員國的申請範本。

鄧振中表示，這次蒐集英國申請入會經驗，按照英國說法，CPTPP各會員國的確是把高標準當成很重要的事情，對於新入會國的審查鉅細靡遺。

鄧振中說，這點很值得台灣參考，顯示未來準備工作上還要更周全嚴密，否則參與的時間拖得太長，對台灣不是好事。

他也說，除了取經英國申請CPTPP的經驗之外，英國脫歐後，正在建立新的關係，努力與各國簽訂協定，面對英國那麼大的經濟體，兩方互動一定是要繼續進行。


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2022/07/13,
社會

薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子

薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
Photo Credit：台灣世界展望會

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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。

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Photo Credit：台灣世界展望會

年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。

「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」

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「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」

就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。

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本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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