美國聯準會7月底估升息3碼，新台幣貶破30跑不掉？學者提對台影響3大觀察
我們想讓你知道的是
美國聯準會（Fed）利率決策會議預定於美東時間26日、27日召開，市場普遍預估這次Fed將調升3碼（75個基點），台灣與美國利差將因此進一步擴大。
（中央社）儘管已明確表示願意冒著衰退風險，美國聯邦準備理事會（Fed）現在卻有愈來愈困難的平衡行動得要面對，努力抑制通貨膨脹的同時，還得維持經濟成長。
但隨著烏克蘭戰爭仍如火如荼進行，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）對亞洲的衝擊持續，避免經濟衰退需要運氣，也取決於聯準會能控制之外的諸多因素。
由於許多家庭在汽油、食品和房屋租金飆升的情況下難以維持生計，愈來愈多美國人從事第2份工作來支付帳單，聯準會官員已明確表示，對抗通膨是首要任務，即使這意味會帶來痛苦。
聯準會下週將舉行2天的政策會議，預計27日會上將再把基準利率上調0.75個百分點，以積極的行動冷卻需求，緩解價格壓力。
儘管美國就業市場健康，失業率接近歷史最低水平，但勞工收入卻被飛漲的物價所侵蝕，6月消費者物價指數（CPI）大增9.1%，創40年新高。
經濟放緩可能導致更多工作機會流失，但決策者希望不惜一切代價避免物價飆高，以免失控到難以挽救的地步。
曾任聯準會主席的財政部長葉倫（Janet Yellen）上週示警，實現「軟著陸⋯⋯需要技巧和好運」。
聯準會前副主席寇恩（Donald Kohn）同意地說：「這是一個非常複雜、多面向的問題」，尤其是考慮到供應鏈的持續不確定性。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月表示，制定政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC）考慮在7月會議升息50或75個基點。多數經濟學家預期，可能會像6月一樣，升息0.75個百分點。
升息對台有何影響？學者提3大觀察
（中央社）學者分析，美國本週若升息3碼將符合市場預期，台股利空出盡，維持反攻火力可期，但隨台美利差擴大，新台幣貶破30大關指日可待，央行是否會在9月以前召開臨時理監事會等議題，是Fed決策會議後對台影響的3大觀察點。
美國聯準會（Fed）利率決策會議預定於美東時間26日、27日召開，市場普遍預估這次Fed將調升3碼（75個基點），台灣與美國利差將因此進一步擴大。
首先，必須關注美國升息對台灣最主要的影響，還是在於中央銀行後續怎麼做，如果Fed升息3碼，台經院六所所長吳孟道指出，台灣央行9月預估會延續調高利率步調，升息幅度估計半碼，不至於1碼，主因是經濟成長率再下修，對央行決策構成壓力。
金融市場方面，吳孟道指出，市場對Fed升息3碼預期占多數，基本上已消化完升息利空，衝擊不會那麼大，台股可維持反彈氣勢。
不過，決策正式出爐前，變數仍然存在，美國今年升息步調又快又猛，中央銀行總裁楊金龍在6月第2季理監事聯席會議後也指出，如果6至9月期間，全球國際金融市場波動劇烈，會審慎評估適當時機，若有需要也會召開臨時常務理事會。
至於有無可能發生美國本週決議升息4碼，或台灣央行召開臨時會，吳孟道直言，將為市場帶來「額外的Shock」， 股市恐全盤皆墨，但他認為發生機率不大。
其次，在台美利差擴大方面，外資、熱錢流出是肯定的，但央行應該不會過度擔心；他說，央行不樂見匯率有劇烈上下波動，但「喜歡阻升不阻貶」，美國升息3碼後，「新台幣貶破30跑不掉」，外資匯出趨勢難擋，央行調節自有順勢做法，不會讓新台幣貶得過快。
同時，美國今年以來不斷加大貨幣緊縮力道，經濟衰退疑雲浮現，他分析，當前美國就業市場數據還是相當好，意味生產力依舊穩健，美國可能發生的經濟衰退，不排除屬「技術性衰退」，即連續2季GDP落入負成長，壓抑投資、消費，但接下來會回歸正向復甦路徑。
第三，美國經濟衰退是否打擊台灣出口表現，吳孟道表示，倘若確實發生衰退，實質面的衝擊具遞延效應，將落後反映，要1季到半年才會顯現出來。
他指出，如果美國經濟出問題，台灣多少會受影響，但以台灣出口市場占比來看，對美出口僅占整體約15%；展望下半年出口表現，關鍵還得留意現正身陷爛尾樓風暴、經濟成長率下滑的中國。
新聞來源
延伸閱讀
- 看懂「反向貨幣戰爭」：聯準會掀升息潮，全球央行不想也得跟
- 美國6月通膨創40年新高，拜登支持率降至最低，市場預期聯準會7月升息4碼
- 美國1981年以來最嚴重通膨：6月份CPI暴增9.1%，台灣下半年出口恐受影響
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。