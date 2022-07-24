美國聯準會7月底估升息3碼，新台幣貶破30跑不掉？學者提對台影響3大觀察

（中央社）儘管已明確表示願意冒著衰退風險，美國聯邦準備理事會（Fed）現在卻有愈來愈困難的平衡行動得要面對，努力抑制通貨膨脹的同時，還得維持經濟成長。

但隨著烏克蘭戰爭仍如火如荼進行，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）對亞洲的衝擊持續，避免經濟衰退需要運氣，也取決於聯準會能控制之外的諸多因素。

由於許多家庭在汽油、食品和房屋租金飆升的情況下難以維持生計，愈來愈多美國人從事第2份工作來支付帳單，聯準會官員已明確表示，對抗通膨是首要任務，即使這意味會帶來痛苦。

聯準會下週將舉行2天的政策會議，預計27日會上將再把基準利率上調0.75個百分點，以積極的行動冷卻需求，緩解價格壓力。

儘管美國就業市場健康，失業率接近歷史最低水平，但勞工收入卻被飛漲的物價所侵蝕，6月消費者物價指數（CPI）大增9.1%，創40年新高。

經濟放緩可能導致更多工作機會流失，但決策者希望不惜一切代價避免物價飆高，以免失控到難以挽救的地步。

曾任聯準會主席的財政部長葉倫（Janet Yellen）上週示警，實現「軟著陸⋯⋯需要技巧和好運」。

聯準會前副主席寇恩（Donald Kohn）同意地說：「這是一個非常複雜、多面向的問題」，尤其是考慮到供應鏈的持續不確定性。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月表示，制定政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC）考慮在7月會議升息50或75個基點。多數經濟學家預期，可能會像6月一樣，升息0.75個百分點。

升息對台有何影響？學者提3大觀察

（中央社）學者分析，美國本週若升息3碼將符合市場預期，台股利空出盡，維持反攻火力可期，但隨台美利差擴大，新台幣貶破30大關指日可待，央行是否會在9月以前召開臨時理監事會等議題，是Fed決策會議後對台影響的3大觀察點。

美國聯準會（Fed）利率決策會議預定於美東時間26日、27日召開，市場普遍預估這次Fed將調升3碼（75個基點），台灣與美國利差將因此進一步擴大。

首先，必須關注美國升息對台灣最主要的影響，還是在於中央銀行後續怎麼做，如果Fed升息3碼，台經院六所所長吳孟道指出，台灣央行9月預估會延續調高利率步調，升息幅度估計半碼，不至於1碼，主因是經濟成長率再下修，對央行決策構成壓力。

金融市場方面，吳孟道指出，市場對Fed升息3碼預期占多數，基本上已消化完升息利空，衝擊不會那麼大，台股可維持反彈氣勢。

不過，決策正式出爐前，變數仍然存在，美國今年升息步調又快又猛，中央銀行總裁楊金龍在6月第2季理監事聯席會議後也指出，如果6至9月期間，全球國際金融市場波動劇烈，會審慎評估適當時機，若有需要也會召開臨時常務理事會。

至於有無可能發生美國本週決議升息4碼，或台灣央行召開臨時會，吳孟道直言，將為市場帶來「額外的Shock」， 股市恐全盤皆墨，但他認為發生機率不大。

其次，在台美利差擴大方面，外資、熱錢流出是肯定的，但央行應該不會過度擔心；他說，央行不樂見匯率有劇烈上下波動，但「喜歡阻升不阻貶」，美國升息3碼後，「新台幣貶破30跑不掉」，外資匯出趨勢難擋，央行調節自有順勢做法，不會讓新台幣貶得過快。

同時，美國今年以來不斷加大貨幣緊縮力道，經濟衰退疑雲浮現，他分析，當前美國就業市場數據還是相當好，意味生產力依舊穩健，美國可能發生的經濟衰退，不排除屬「技術性衰退」，即連續2季GDP落入負成長，壓抑投資、消費，但接下來會回歸正向復甦路徑。

第三，美國經濟衰退是否打擊台灣出口表現，吳孟道表示，倘若確實發生衰退，實質面的衝擊具遞延效應，將落後反映，要1季到半年才會顯現出來。

他指出，如果美國經濟出問題，台灣多少會受影響，但以台灣出口市場占比來看，對美出口僅占整體約15%；展望下半年出口表現，關鍵還得留意現正身陷爛尾樓風暴、經濟成長率下滑的中國。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航