中國「爛尾樓」購屋者悲歌：天底下大概沒有如此冤大頭了，錢被人騙走，還要替騙子還債

「我想要有個家，一個不需要多大的地方，在我受驚嚇的時候，我才不會害怕，誰不會想要家，可是就有人沒有它，臉上流著眼淚，只能自己輕輕擦……」

台灣歌手潘美辰的《我想有個家》是不少中國80、90後青春的回憶，如今相繼步入而立與不惑之年的他們，大部分可能已經有了個家，但是也有一些人正如歌詞中所言沒有它，或是有了精神上溫暖的家，卻沒有一個物質空間的家，臉上流著眼淚，只能自己輕輕擦。

近期，一股集體停貸潮席捲中國多地，中國房地產行業多年野蠻成長期間埋下的暗雷，似乎有一觸即發的趨勢。

買房的業主選擇停貸，並不是我們想當然的個人違約、信用破產或是集體耍流氓，前提是房地產開發商因資金鏈斷裂導致房產爛尾，買房的業主因此有房不能收，有樓不能住，還要按期還銀行貸款。

天底下大概沒有如此冤大頭了，錢被人騙走了，還要替騙子還債，誰能有如此割肉餵鷹般的胸襟？所以，他們的集體停貸並沒有受到人們的普遍道德譴責，相反令大部分人心生同情。

他們雖然可以像開發商一樣選擇躺平，拒絕還貸，但是等待他們的卻是冷冰冰的法律制裁。根據中國銀行抵押貸款合約的規定，當貸款客户拒絕償還貸款，銀行有權向法院申請強制拍賣拒絕償還貸款客戶的房產，但是一個爛尾樓就算拍賣對銀行有何利益可言。

目前中國法律的常規操作，依然是強制房貸用戶還款，拒絕還款的法律後果將是被銀行的個人徵信系統拉黑，以後再想貸款也不可能了，未來乘坐高鐵、飛機，子女求學和就業都受影響。因此，不少人雖然吃了啞巴虧卻硬著頭皮還貸，就算不是為了自己，也是為了不牽連下一代。如果說拒絕還貸的人是荊軻刺秦王般的勇士，那麼這些繼續還款的人莫若臥薪嚐膽的隱者。