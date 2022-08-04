《榮格論現代人的心靈問題》：所有神話都是集體無意識的投射
我們想讓你知道的是
正如星座圖像被投射到空中，其他類似的人物則被投射到傳說以及童話故事裡，或是歷史人物身上。因此我們能透過兩種方式來研究集體無意識，一種是在神話故事中，另一種則是透過針對個體的分析。
文：卡爾．榮格（Carl G. Jung）
神話與原型
集體無意識（只要我們允許自己對其做出判斷）是由近似於神話主題或意象的事物構成，因此民族神話是真正能表述集體無意識的敘事。所有神話都是集體無意識的投射。星星滿布的夜空最能清楚印證這點，因為我們用心中的意象投射來詮釋星星混亂的分布與型態。這就能解釋占星術所聲稱的天體影響：這只不過是對集體無意識活動的無意識內省知覺。
正如星座圖像被投射到空中，其他類似的人物則被投射到傳說以及童話故事裡，或是歷史人物身上。因此我們能透過兩種方式來研究集體無意識，一種是在神話故事中，另一種則是透過針對個體的分析。由於我無法在此提供第二種素材，所以只能將自己限制於第一種方式。然而，神話領域如此廣泛，我們只能提出其中少數幾種類型。外在環境因素同樣不勝枚舉，所以我們在此也只能探討少數幾種型態。
正如具有特殊特徵的活體是一個適應環境條件的功能系統，心靈也必須具備對應於常規物理現象的器官或功能系統。我指的不是與器官相關的感官功能，而是一種與生理規律性平行出現的心理現象。比方說，太陽的日常運行和晝夜更替，應該以自古以來就存在的意象形式體現在心理上。我們無法針對這種意象提出證明，但是能找到針對物理過程的奇妙類比：每天早晨，一位天神英雄自海中誕生，他登上太陽馬車。在西方，一位偉大的母親等待著他，並在傍晚將他吞噬。他在龍的肚子裡，在午夜的海底徘徊。經過一場與夜蛇的激烈奮戰，他在早晨重生。
這種神話集合體無疑包含了物理過程的意象，而這點是如此昭然若揭，以致於我們都曉得有許多研究人員認為，原始人發明這種神話只不過是為了解釋物理現象。自然科學與自然哲學都是從這塊中間地帶發展而起，這點至少無庸置疑。不過我認為，原始人之所以發想出這種物理或天文理論，不太可能單純是出於想要解釋環境現象的需求。
關於這個神話實體，我們首先能判斷物理過程顯然是在這種奇異的扭曲中進入心靈、深植其中，所以無意識至今仍在重現類似意象。當然，現在的問題在於：為何心理不去記錄實際過程，而是記錄對物理過程的幻想？
如果我們設身處地思考原始人的心靈，就能立刻明白他們為何會這樣做。原始人以一種「神祕的分受」的狀態活在自己的世界裡。李維—布留爾（Lucien Lévy-Bruhl）所謂的神祕的分受是一種心理事實，指的是雖然在我們的理性理解中主體與客體有絕對的差異，但基本上這種差異並不存在。在外部發生的現象也發生在他心中，而在他心中出現的事件也發生在外部。
我之前造訪東非埃爾貢山（Elgon）時，就在原始部落埃爾貢尼族人（Elgonyi）身上觀察到一個非常棒的例子。他們習慣在日出時往手掌吐口水，然後用手掌捧著剛從地平線上升起的太陽。由於athîsta一詞同時指涉神以及太陽，我就問：「太陽是神嗎？」他們則笑著否認，好像我問了什麼愚蠢的問題。由於太陽剛才還高掛空中，我就指著太陽問：「太陽在這邊的時候，你們說太陽不是神；但太陽高掛東方時，你們就說太陽是神。」這時大家陷入一陣尷尬的沉默，直到一位長老開口說：「就是這樣。太陽在頭頂時確實不是神，但當太陽升起時，那就是神（或者說那時太陽就是神）。」
這兩種說法的哪個版本才是正確的，這對原始人的思想而言並不重要。日出以及他的救贖感，對他來說是同一件神聖事件，就像黑夜與他的焦慮恐懼是一體兩面那樣。比起物理現象，他的情緒自然離他比較近，這就是為什麼他要表露、傳達自己的情緒幻想。因此，夜晚對他來說代表著蛇以及冰冷的幽魂氣息，早晨則代表光明之神的誕生。
有些神話理論想從太陽出發來推導出一切，有些神話則想從月球出發來進行同樣的推理。這單純是因為人類文明中確實存有無數月球神話，其中包含許多月亮是太陽之妻的神話。月亮是傍晚帶來的另一種體驗。因此，月亮與原始人的性體驗不謀而合，與女性畫上等號：女人對他來說也是夜晚的事件。
但是，月亮也有可能是太陽的弟弟，而且是位居劣勢的弟弟，因為在夜間，對權力與復仇的情緒以及惡念會干擾睡眠。月亮是睡眠的干擾者，同時也是離世靈魂的收容所，因為亡者會在夜晚的夢中再次現身；過往的陰謀重新浮現，讓人陷入恐懼的失眠。因此，月亮也意味著瘋狂（lunacy）。取代變化之月亮意象進入人類心靈的，就是這類體驗。
以意象的形式停留在心靈中的，其實是由情緒引起的幻想，而不是風暴、雷電或者是雲雨。我曾經經歷過一場極度強烈的地震，我當下最直接的感受，是覺得自己不是站在眾所周知的堅實地球表面上，而是立在一頭巨大動物的皮膚上，而這頭動物正在搖晃抖動。深刻烙印在心靈中的就是這幅意象，而不是所謂的外在物理事實。人類對災難性雷電風暴的咒罵、對恣意席捲翻攪人間的天氣的恐懼，賦予大自然激情的人性，使純粹的物理元素成為憤怒的神。
與物理環境條件類似，生理條件、腺體驅動也會激發情緒幻想。性也會以各種形式出現，有可能是生育之神，或是極度貪欲淫蕩的陰性惡魔，也有可能是像酒神那樣長著羊腿、姿態不雅的魔鬼，或是一條誘發恐懼、交纏扭動的蛇。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。