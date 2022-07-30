【小說】《我在犯罪組織當編劇》選摘：歡迎來到「暗蕨之屋」，讓我看看你嶄新的人生吧
我們想讓你知道的是
台北西門町一間浮木居酒屋，暗藏一個古怪犯罪組織「暗蕨」，其上的一座小閣樓，擁有神奇魔力，可以扭轉命運，只要你拿著抽換的「新人生劇本」，進入暗蕨之屋，就能獲得重新選角、改寫人生的新機會，只要付出全部財產的代價……
文：林庭毅
3.
暗蕨是一個非典型的犯罪組織，它從不主動傷害無辜的民眾，因此一般人無從得知它的存在，它也不像一般的黑道集團，進行各種非法的地下勾當，所以警方也無法進行偵查。
所有的足跡，就像冬日落在泥土地上的一片雪，太陽出來後，什麼痕跡都見不到，冰冷的雪花早已化成水滴，浸入地底，默默影響周遭的植物。
人心也是。
「只要承受一點點外在因素的影響，就容易引發根本的改變，我們要做的，僅僅如此。」
導演是這麼說的。
我從沒仔細看過導演的相貌，更準確地說，他只出現在浮木居酒屋的閣樓小房間。
那座閣樓小房間，就稱作「暗蕨之屋」。
雖說「暗蕨之屋」十分隱蔽，但關於它的傳聞，一如神祕詭譎的都市傳說，只在網上流傳。
據說，那座小閣樓可以扭轉命運，就像在演出中場休息抽換人生劇本，獲得重新選角的機會。
唯有一個限制，已經在過往時空死去的人，無法復活。
那麼，究竟何人可以進入「暗蕨之屋」？
「由你來評斷和重寫他的人生劇本，這就是我找你加入的原因。」
導演隔著閣樓小房間的老舊歐式木門說話，上頭的紅漆已剝落殆盡，顯露底下的原木色。
他的聲音有些沙啞，應該有點年紀。
「啊？為什麼是我？」
「因為我們同樣是受過傷的人，還有……」他停頓了幾秒，又說：「一個好的編劇，不會限制導演和演員發揮的空間，就像一個優秀的建築師，將房屋外觀設計好後，內部裝潢交給實際使用的人來規劃，彼此不會互相干擾，我相信我們可以合作得很順暢。」
「但如果你是『導演』……誰又是『演員』？」
「那些想進入『暗蕨之屋』的人。」
「我知道了，可是具體該怎麼執行？」
「你只需要把寫好的新人生劇本交給委託者，請他帶進『暗蕨之屋』，接下來就是導演的工作了。」
「好吧，聽起來不是很困難。」
雖然「暗蕨之屋」的傳聞只在都市陰暗處流傳，但反轉人生際遇的神奇魔力，果然吸引不少人一探究竟，單純喜好熱鬧的人們，可是還有三點條件必須說明。
第一點，委託者必須提供另一名參照對象，作為編劇改寫的人生範本。
第二點，雖不須徵得參照對象同意，但某種程度也算竊取了他人的人生，因此對方生命中的好與壞，皆有機會一併承接。
第三點，任何打算進入暗蕨之屋的人，必須支付擁有的全部財產作為費用。
負責收取費用的是浮木居酒屋的老闆吳廷岡，他也是暗蕨的其中一員，擔任「製作人」的角色。
「如果有人說謊怎麼辦？」
我好奇問道。
「說謊？」
「就是謊報身上的財產啊，如果他身上明明還有更多錢，卻隱藏不告知。」
吳廷岡穿著潔白的日本料理服，熟練地切著新鮮食材，每一刀宛如藝術家繪畫般流暢。
「不會的，規定就是規定。」
他站在櫃檯後方冷靜說，高壯身軀給人不容忽視的龐大壓力，氣氛瞬間凝結，但吳廷岡表面依然一派輕鬆。
「犯罪組織啊……果然不簡單。」
我不禁苦笑起來，白色的啤酒泡沫在玻璃杯裡搖搖晃晃。聽說吳廷岡當年還在日本居住時，家裡跟山口組有著密切的互動關係，看來傳言不假。
由於代價如此巨大，絕大多數的客人聽了無不打退堂鼓，以至於也有不少人認為這根本是一場騙局，實際上並不存在什麼「暗蕨之屋」。
我們從不宣傳，也不刻意隱藏。
但前來打聽的人，似乎有逐漸增加的跡象。
對自己人生抱持不滿態度的人，似乎比我想像中還多。
「你說什麼！賣完了？怎麼可以這樣！」小繪從椅子上彈起，尖銳的叫聲引起居酒屋客人的側目。
「妳小聲一點行不行，客人都在看妳。」吳廷岡在調理台前整理桌面，皺起眉頭說。
「不是啊，我專程來吃你的串燒耶！」小繪仍低聲嚷嚷，看來她是真的很期待吃到吳廷岡的招牌料理。
她是小繪，今年二十八歲，留著咖啡色馬尾，戴著黑色粗框眼鏡，穿著牛仔短褲，外表看起來比實際年齡年輕，若被人當成大學生也是相當正常的事，此外，她也是暗蕨的一員，擔任「美術指導」的工作。
所謂美術指導，是在委託案件發生的現場，進行所有符合劇情的布置，並且不被警方與任何人察覺異常，必須具備高度的細心與觀察力。
一般來說，大部分前來尋求暗蕨幫忙的人，都是對現實不滿、渴望改變人生的人，可是聽見需要付出所有的身家財產作為費用時，幾乎都瞪大雙眼，直呼不可能，卻又不忍離去。
因此暗蕨提供另一折衷方案，只要能負擔一定的金額，暗蕨的成員一樣能替委託者的人生做有限度的改變。
例如前一陣子，曾有一位染毒的刑警，擔心事情曝光將賠上工作，因此不願前往戒癮治療中心，但由於他太熟悉台北各地的藥頭與地下黑市，導致每回毒癮發作時，總是克制不住地去跟毒販購買毒品。
記得那回，我替這個刑警撰寫了一部戒癮劇本，其中有一個橋段是將北台灣所有地下黑市的白粉，替換成市售的麵粉，讓人有錢也買不到。
這是我和暗蕨成員開的一個小玩笑，心想這應該會難倒他們。
只見小繪輕鬆應了聲「知道了！」接著便興沖沖去執行了。
一個月後，北台灣的黑市毒品交易大亂，甚至出現好幾起黑幫之間的火拼糾紛，從那時起，我便對暗蕨的實力毫不懷疑。
「好吃好吃！還是老吳你對我最好了。」
「就當作是賠罪吧。」
「那我還要一杯生啤酒！」
「嘖……真是的，好好好，馬上來。」
吳廷岡無奈地兩手一攤，擦乾手，轉到櫃台後方，朝冰箱走去。
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