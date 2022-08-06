潘懷宗《勇敢對抗攝護腺癌》：我發現癌細胞的過程相當曲折離奇，小心翼翼仍無法在二期前發現它

我們想讓你知道的是
面對罹癌的宣判，潘懷宗選擇以積極樂觀的心情面對，勇敢挺身對抗病魔。他更邀集三位攝護腺癌的病友，在書中分享抗癌路上的經驗與心得，期許能鼓勵更多同在抗癌中的病友，也讓所有人更理解攝護腺癌病友的心情。
文：潘懷宗
另類的中年危機
很多好朋友在聽到我得到攝護腺癌後，都會關心的問我，明明是醫學院教授，醫學知識比常人豐富，平常又很養生，為什麼會得到攝護腺癌呢？又為什麼會這麼晚期才發現呢？第三期接近第四期？
首先，要跟讀者報告的是，根據世界衛生組織（WHO）的官方說法，在對抗癌症方面，預防與治療並重。而在預防方面，估計大約有百分之四十的癌症是可以事先預防的，從這句話的意思，不難理解，有些癌症是無法被預防的。另外，在治療癌症方面，首要的對策是「及早發現、及早治療」。
及早發現則必須仰仗定期的健康檢查。跟各位讀者報告，潘老師真的都有定期且乖乖地去做健康檢查；因此，今天特別把我發現攝護腺癌的曲折離奇過程，跟大家做一個經驗分享。
不記得是哪一次，做完健康檢查後，醫師向我說明報告時，就提及攝護腺特異抗原（PSA），大約是七 ng/ml 左右，已經超過標準值，所以囑咐我要到泌尿外科門診做進一步的追蹤檢查，我聽了之後，隔了沒有多少天，就乖乖地去泌尿外科做了門診檢查，泌尿外科權威醫師張心湜校長（前陽明大學校長、中國工程院院士）說可以做一下穿刺，來看看有無癌細胞。
因為我之前有聽過許多好朋友做過攝護腺穿刺很痛的經驗，所以特別要求做全身麻醉穿刺，以免太痛。
當指數亮紅燈，卻無徵兆
大家可能知道，也可能不知道，有些醫院是全身麻醉後，做穿刺手術的，但也有些醫院僅做局部麻醉，就執行穿刺手術，有些朋友覺得很痛，甚至有些畏懼。我更聽說，曾經有位上將需要做攝護腺穿刺手術，術前該醫院的泌尿外科醫師有說明，正常情況下，是不做全身麻醉的，只做局部麻醉，應該不會有問題，但事後聽說，當天那位上將，也是覺得非常疼痛。
所以，我就特別哀求張校長，務必請求穿刺的泌尿外科醫師，讓我能夠在全身麻醉下執行攝護腺穿刺手術，雖然安排起來比較費時且麻煩，也有一些需要自費的項目，我都表明願意支付，因此我的第一次攝護腺穿刺，就在沒有感覺疼痛的情況下，順利完成了，在此敬告各位讀者，如果怕痛的話，可以拜託醫師做全身麻醉。
結果出爐，切片病理報告顯示一切正常，沒有癌細胞，所以當時可以說是鬆了一口氣，張校長說攝護腺特定抗原PSA偏高，並不一定是攝護腺癌，經過穿刺後沒有發現異常，可以持續觀察，我非常感謝張校長的詳細解說，回去後就繼續門診追蹤。
大約過了一年多吧，不到兩年的時間，又發現攝護腺特定抗原上升到十三ng/ml，於是呢，又請教張校長，是否進行第二次的穿刺手術，張校長特別提到，可以先做一次磁振造影掃描，看看有無特別的病灶位置，然後再使用超音波導引穿刺法（自費），來看看有無癌細胞。
之後，由於磁振造影掃描需要排隊的時間比較久，所以我自費前往北投健康管理醫院進行攝護腺的磁振造影掃描，該醫院幾位放射科醫生老友，聯合討論以後，發現並無明顯病灶，因此後來就沒有執行所謂的超音波導引穿刺手術，而是進行了第二次的標準穿刺手術，穿刺後的病理報告，又是一切正常，沒有任何癌細胞。所以，只好又繼續門診追蹤。
又過了一年，攝護腺特定抗原又上升到了十七ng/ml 左右，我又跑去請教張校長，他對我說，這一個數字確實很邊緣。因為先前已經做過了兩次穿刺，沒有發現任何癌細胞，磁振造影掃描也做過了，應該還可以再繼續觀察。
不過，我自己向校長報告，因為剛好也有一些解尿不順、頻尿的症狀，所以跟校長請求是否可以進行良性攝護腺肥大切除手術，因為這樣一來，不僅僅可以解決解尿不順的情形，同時又可以刮除較多的攝護腺組織下來，進行病理切片報告。
校長回答我說，確實可以採取這樣的治療對策，遂同意我的請求，進行良性攝護腺肥大切除手術。相信大家在報章雜誌上，經常看到，現階段的這種手術，很多人都採取自費雷射切除，但我因為需要將切下來的組織做病理切片使用，因此不能夠選擇雷射切除，必須進行標準的電刀刮除術，手術非常成功，執刀醫師為二十多年老友，振興醫院副院長陳光國教授。
狡滑的癌細胞
記得當天進入醫院時，我沒有告訴任何人，連太太都不知道，只當是出差幾天，更別說高齡的母親了，真的害怕他們擔心。當良性攝護腺切除手術完成，清醒過來時，我才感覺到怕、感覺到無助，因為我的下半身是完全沒有辦法動彈的，沒有知覺，原因是手術必須將下半身全部麻痺掉，才有辦法進行刮除手術，而恢復下半身的知覺和行動，需要將近一天的時間，那種感覺，真的很難過，一輩子沒有失去下半身知覺的經驗。
護士問我，有沒有任何的親友會來陪你，我說沒有，她說，你需要有一個人幫你倒尿袋，因為你必須一直使用食鹽水沖洗尿管，會有很多血水，我只好拜託護理人員，幫我自費聘請了一位二十四小時的看護人員，請她幫忙執行倒尿袋的工作，就這樣，在醫院待了四天，後來恢復良好，拔除尿管的那一刻，才恢復了行動力，一下子心情輕鬆了許多。
出院後，也一切恢復良好，小便相對順暢許多，但血液中的攝護腺特定抗原PSA卻沒有下降太多，我記得是十三到十四 ng/ml 左右，我也請教了陳光國教授，他說因為所有的病理切片都是正常的，沒有癌細胞，所以不需要太緊張，可以繼續門診追蹤。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。