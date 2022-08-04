《特種部隊專用的心智鍛鍊課》：這一切表明，當目標是成為最頂尖，「回饋」是多麼的重要
我們想讓你知道的是
回饋需要發自真心的好奇，以瞭解剛剛發生了什麼。幾乎總是有一門技術課和一門心理課需要學習。你是否無法集中注意力？你是否全身心投入？過度自信？不耐煩？被別人嚇到？疲憊不堪？
文：查理．恩文（Charlie Unwin）
關於「回饋」——用對的方式，立刻做、不要等
回饋一直是許多領導力書籍和培訓課程的熱門話題。這是有原因的——它是學習過程中的一個重要部分。在一個重要的專案或比賽結束後，成員或選手很容易癱倒在地，感謝上帝讓你堅持到最後。但對精英選手和團隊來說，事情還沒有結束。在投入如此多的時間和精力走到這一步之後，你需要能夠回過頭來，把這些點連在一起，以便從經驗中獲得更多有意義的東西。這樣一來，一個持續的、高品質的回饋過程就像時間的複利。成功建立在小型學習機會的累積之上。利用這些機會，你在過去的成果基礎上，創造了指數級的增長，使你的學習能力得到提升。
當我比較自己在商業、體育和軍事方面的經驗時，我不確定是否有一個詞能像回饋這個詞一樣喚起如此不同的想法和情緒。說實話，在這個問題上，絕對是企業落後了，在企業界中，「回饋」是別人對你的看法——他們用這種方式替代「看法」這樣的字眼，沒有像在軍隊和體育界那樣受到重視。
就企業而言，一個專案或交易一完成，所有的的注意力就會轉移到下一個項目上：「時間就是金錢」。但這是一種錯誤的說法，沒有什麼比在適應上一個機會之前就迎合下一個機會更阻礙成長和改進的了。然而，如果做得好，回饋不一定是件苦差事，也不一定要花那麼長時間。透過正確的程序，它可以成為一個受歡迎的機會，讓我們在慶祝進步和尋求新機會的同時，退後一步進行反思。
這既是一種心態，也是一種實務上的作為。回饋需要發自真心的好奇，以瞭解剛剛發生了什麼。幾乎總是有一門技術課和一門心理課需要學習。你是否無法集中注意力？你是否全身心投入？過度自信？不耐煩？被別人嚇到？疲憊不堪？
只有瞭解這些動態，才能讓每一次損失都是一個成長的機會。只有透過這個過程，才能在心理上變得更加精明，對好的和壞的做法都更加敏感。
在共同經營、維持的環境中，我們在這裡是為了變得更好，任何能讓我們更接近使命的事都會被熱切地鼓勵。當任務被明確定義，並透過回饋的形式，確認一定的結構時，這就變得容易多了。
現在再讓我們回到前文的路克，我們的戰鬥機飛行員在加州的一一三戰鬥機攻擊中隊服役。在反思回饋過程時，路克的一個看法是：作為一名戰鬥機飛行員，你走得越遠，就越能意識到自己知道的東西有多少。在頂級教官的包圍下，知識和經驗是豐富的，但如何分配這些知識和經驗則都經過計畫性的安排。回饋的時間是在每次飛行後的彙報會上，而這段時間是神聖的。路克自信地表示，這佔他學習時間的九五％——不是在天上，而是在簡報室。在天空中發生的事情創造了學習教訓的機會，但這種機會在經過簡報室之前還沒有轉化為教訓。
一個「低調」的彙報將和飛行本身一樣長，但一個更複雜的彙報將大大延長時間。這是因為彙報實際上是多次進行的，每次都集中在不同的重點上，如通信、戰術或機動。以通信為例，他們將只關注語音程式和協定的正確使用，加強好的做法，糾正壞的做法。每個飛行員都有機會先糾正自己的錯誤，但如果他們錯過了什麼，另一個飛行員可以進行糾正。出於自尊心，他們傾向盡量避免這種情況發生——但自尊心永遠不會妨礙學習。
在某些情況下，精英飛行員會被比他們更資淺和經驗不足的同僚糾正。當這種情況發生時，這或許會讓你驚訝，精英飛行員會鼓勵資淺的夥伴——精英飛行員並不經常犯錯，所以當他們犯錯時，這也是一個真正的學習機會。他們也希望看到其他飛行員做得很好，所有人都可以一起進步。此外，所有的回饋都是非個人化的，目的不是為了羞辱你，所以他們從不使用你的名字，而是使用你飛機的呼號。
也許這其中最令人驚訝的是，從飛機降落在甲板上到彙報開始，飛行員有兩個小時的時間自己準備彙報。這確保了彙報的最高品質——就好像它是績效本身的一部分。事實上，對飛行員進行評估的關鍵績效指標之一，實際上就是彙報。
這一切表明，當目標是成為最頂尖，「回饋」是多麼的重要。
「垃圾進，垃圾出」
鑑於本書主題，我想強調：我們每天都會得到的一個回饋——從一個特殊來源，我說的是我們給自己的回饋。我一直很好奇，為什麼這麼多培訓課程都集中在我們給別人的回饋上，或者我們從別人那裡得到的回饋（當然確實極其重要），而沒有關注幾乎一直在我們自己頭腦裡進行的回饋。如果這種回饋很差（也許我們過多地關注自己所犯的錯誤），那麼可以想像它對系統的影響。
在「心理態度」中，我們瞭解到，透過測量大腦中的「迴避」和「進展」活動，我們需要學會看重自己、尊重自己，以便對困難、模糊或動盪的情況的挑戰作出積極的反應。從本質上講，那些自尊心強的人能夠更妥善地應對挑戰和模糊性。這一點值得牢記，因為我們給自己的回饋品質會深受對自己的看法影響。如果我們不相信自己有能力或不認為自己會成功，就會主動尋找證據來支持這一信念，例如，「那個人忽視了我，因為我不值得傾聽」或「我沒有被選進團隊，因為我不夠好」。我們首先需要的不就是這種內部回饋的正確性，所以我想和你分享一些方法，讓你可以確保你給自己的回饋是準確、誠實和富有同情心的。
記憶力是我們能夠為自己產生回饋的一個重要部分。善於分析我們的表現並對剛發生的事做出準確的判斷是一回事，但這是以我們確實記住了正確的狀況為前提。軍隊裡有一句迷人的諺語，在這裡相當貼切：「垃圾進，垃圾出」（Shit in,shit out）。如果我們所分析的資料有缺陷，那麼分析的品質就毫無意義。同樣地，不管你的衛星導航系統有多聰明，技術有多先進，如果把錯誤的資料放進去，你就會出現在錯誤的地方。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。