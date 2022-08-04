《特種部隊專用的心智鍛鍊課》：這一切表明，當目標是成為最頂尖，「回饋」是多麼的重要

文：查理．恩文（Charlie Unwin）

關於「回饋」——用對的方式，立刻做、不要等

回饋一直是許多領導力書籍和培訓課程的熱門話題。這是有原因的——它是學習過程中的一個重要部分。在一個重要的專案或比賽結束後，成員或選手很容易癱倒在地，感謝上帝讓你堅持到最後。但對精英選手和團隊來說，事情還沒有結束。在投入如此多的時間和精力走到這一步之後，你需要能夠回過頭來，把這些點連在一起，以便從經驗中獲得更多有意義的東西。這樣一來，一個持續的、高品質的回饋過程就像時間的複利。成功建立在小型學習機會的累積之上。利用這些機會，你在過去的成果基礎上，創造了指數級的增長，使你的學習能力得到提升。

當我比較自己在商業、體育和軍事方面的經驗時，我不確定是否有一個詞能像回饋這個詞一樣喚起如此不同的想法和情緒。說實話，在這個問題上，絕對是企業落後了，在企業界中，「回饋」是別人對你的看法——他們用這種方式替代「看法」這樣的字眼，沒有像在軍隊和體育界那樣受到重視。

就企業而言，一個專案或交易一完成，所有的的注意力就會轉移到下一個項目上：「時間就是金錢」。但這是一種錯誤的說法，沒有什麼比在適應上一個機會之前就迎合下一個機會更阻礙成長和改進的了。然而，如果做得好，回饋不一定是件苦差事，也不一定要花那麼長時間。透過正確的程序，它可以成為一個受歡迎的機會，讓我們在慶祝進步和尋求新機會的同時，退後一步進行反思。

這既是一種心態，也是一種實務上的作為。回饋需要發自真心的好奇，以瞭解剛剛發生了什麼。幾乎總是有一門技術課和一門心理課需要學習。你是否無法集中注意力？你是否全身心投入？過度自信？不耐煩？被別人嚇到？疲憊不堪？

只有瞭解這些動態，才能讓每一次損失都是一個成長的機會。只有透過這個過程，才能在心理上變得更加精明，對好的和壞的做法都更加敏感。

在共同經營、維持的環境中，我們在這裡是為了變得更好，任何能讓我們更接近使命的事都會被熱切地鼓勵。當任務被明確定義，並透過回饋的形式，確認一定的結構時，這就變得容易多了。

現在再讓我們回到前文的路克，我們的戰鬥機飛行員在加州的一一三戰鬥機攻擊中隊服役。在反思回饋過程時，路克的一個看法是：作為一名戰鬥機飛行員，你走得越遠，就越能意識到自己知道的東西有多少。在頂級教官的包圍下，知識和經驗是豐富的，但如何分配這些知識和經驗則都經過計畫性的安排。回饋的時間是在每次飛行後的彙報會上，而這段時間是神聖的。路克自信地表示，這佔他學習時間的九五％——不是在天上，而是在簡報室。在天空中發生的事情創造了學習教訓的機會，但這種機會在經過簡報室之前還沒有轉化為教訓。

一個「低調」的彙報將和飛行本身一樣長，但一個更複雜的彙報將大大延長時間。這是因為彙報實際上是多次進行的，每次都集中在不同的重點上，如通信、戰術或機動。以通信為例，他們將只關注語音程式和協定的正確使用，加強好的做法，糾正壞的做法。每個飛行員都有機會先糾正自己的錯誤，但如果他們錯過了什麼，另一個飛行員可以進行糾正。出於自尊心，他們傾向盡量避免這種情況發生——但自尊心永遠不會妨礙學習。

在某些情況下，精英飛行員會被比他們更資淺和經驗不足的同僚糾正。當這種情況發生時，這或許會讓你驚訝，精英飛行員會鼓勵資淺的夥伴——精英飛行員並不經常犯錯，所以當他們犯錯時，這也是一個真正的學習機會。他們也希望看到其他飛行員做得很好，所有人都可以一起進步。此外，所有的回饋都是非個人化的，目的不是為了羞辱你，所以他們從不使用你的名字，而是使用你飛機的呼號。

也許這其中最令人驚訝的是，從飛機降落在甲板上到彙報開始，飛行員有兩個小時的時間自己準備彙報。這確保了彙報的最高品質——就好像它是績效本身的一部分。事實上，對飛行員進行評估的關鍵績效指標之一，實際上就是彙報。

這一切表明，當目標是成為最頂尖，「回饋」是多麼的重要。

「垃圾進，垃圾出」

鑑於本書主題，我想強調：我們每天都會得到的一個回饋——從一個特殊來源，我說的是我們給自己的回饋。我一直很好奇，為什麼這麼多培訓課程都集中在我們給別人的回饋上，或者我們從別人那裡得到的回饋（當然確實極其重要），而沒有關注幾乎一直在我們自己頭腦裡進行的回饋。如果這種回饋很差（也許我們過多地關注自己所犯的錯誤），那麼可以想像它對系統的影響。

在「心理態度」中，我們瞭解到，透過測量大腦中的「迴避」和「進展」活動，我們需要學會看重自己、尊重自己，以便對困難、模糊或動盪的情況的挑戰作出積極的反應。從本質上講，那些自尊心強的人能夠更妥善地應對挑戰和模糊性。這一點值得牢記，因為我們給自己的回饋品質會深受對自己的看法影響。如果我們不相信自己有能力或不認為自己會成功，就會主動尋找證據來支持這一信念，例如，「那個人忽視了我，因為我不值得傾聽」或「我沒有被選進團隊，因為我不夠好」。我們首先需要的不就是這種內部回饋的正確性，所以我想和你分享一些方法，讓你可以確保你給自己的回饋是準確、誠實和富有同情心的。

記憶力是我們能夠為自己產生回饋的一個重要部分。善於分析我們的表現並對剛發生的事做出準確的判斷是一回事，但這是以我們確實記住了正確的狀況為前提。軍隊裡有一句迷人的諺語，在這裡相當貼切：「垃圾進，垃圾出」（Shit in,shit out）。如果我們所分析的資料有缺陷，那麼分析的品質就毫無意義。同樣地，不管你的衛星導航系統有多聰明，技術有多先進，如果把錯誤的資料放進去，你就會出現在錯誤的地方。