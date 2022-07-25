高溫供電吃緊亮黃燈：中火2號機破管搶修現已點火，台電建議冷氣26至28度搭風扇省錢節能
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台電發言人吳進忠接受電訪指出，針對破管原因，他表示，正值夏季，火力發電機組在高溫、高壓、高速運轉下，環境溫度高、散熱不理想，較容易發生這種情況；不過，中火2號機回歸、併網發電後，對週一夜尖峰供電不會有影響。
中火2號機破管供電吃緊，台電搶修拚25日凌晨併網發電
（中央社）盛夏氣溫飆升，全台熱成「烤蕃薯」，據台電官網，昨（24）日晚間8時50分，用電量來到3459.2萬瓩，因逢週日用電尖峰負載未再創高；同時，中火2號機23日破管，經搶修現已點火，將在25日凌晨0時至1時之間併聯發電。
中央氣象局昨天對18縣市發布高溫資訊，據氣象局網站，昨天最高溫為花蓮縣光復鄉攝氏40.4度，高溫前3名均在花蓮地區；新北市板橋站下午2時25分，達39.4度。
此外，台中火力發電廠2號機前天發生破管，等同於裝置容量55萬瓩無法出力，對昨天供電構成挑戰。
據台電官網，昨天晚間8時50分左右，用電量來到3459.2萬瓩，因適逢週日，與前幾日尖峰負載破4000萬瓩相比，仍有差距。
台電預估昨天尖峰備轉容量率8.06％，尖峰備轉容量280.4萬瓩，供電燈號亮出意味系統供電餘裕緊澀的黃燈。
台電指出，由於週日負載較低，所以安排部分機組停機進行例行點檢保養，中火2號機雖破管停機，但若系統有緊急需要，也能馬上停止點檢維護保養工作，恢復併聯發電確保供電安全穩定。
台電表示，中火2號機破管經過搶修，現已重新點火，在25日凌晨0時至1時之間併聯發電；換言之，裝置容量55萬瓩歸隊後，將對週一尖峰供電有所挹注。
台電指出，預估25日用電量可能升至4100萬瓩，在中火2號機25日凌晨併聯發電後，配合啟動需量反應措施，加上水力機組白天少發電、晚上多發電，應可度過沒問題。
《中央社》報導，台電發言人吳進忠接受電訪指出，針對破管原因，他表示，正值夏季，火力發電機組在高溫、高壓、高速運轉下，環境溫度高、散熱不理想，較容易發生這種情況；不過，中火2號機回歸、併網發電後，對週一夜尖峰供電不會有影響。
根據氣象預報，本週氣溫仍將維持高檔，吳進忠指出，根據過去資料，7月23日至29日是用電高峰，尖峰負載用電可能會超過4000萬瓩，甚至創新高紀錄、來到4100萬瓩。
高溫供電吃緊，台電：冷氣26至28度搭風扇節能省荷包
（中央社）氣溫飆高，全台熱成「烤蕃薯」，供電吃緊。民眾若怕吹冷氣傷荷包，台電建議，冷氣可調到26度至28度，搭配開電扇增加空氣流動，省錢節能，一舉數得。
氣象局昨天對18縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，「類熱浪」持續發威，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可能飆高到39度。
此外，台中火力發電廠2號機23日發生破管，對供電構成挑戰；台電估計昨天尖峰備轉容量率7.14％，亮出供電吃緊的黃燈。
台電發言人吳進忠接受電訪指出，中火2號機破管情況並不嚴重，23日天中午12時30分左右解聯，進行搶修，目前進度很好，有機會可在25日凌晨併網發電，對週一夜尖峰供電不會有影響。
他表示，台電節能宣導一向呼籲，民眾開冷氣可調到26度至28度，輔以電扇增加空氣流動，冷卻效果就很好了，並非是近日酷暑加上供電亮出黃燈，才做出這樣的建議。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹