高溫供電吃緊亮黃燈：中火2號機破管搶修現已點火，台電建議冷氣26至28度搭風扇省錢節能

中火2號機破管供電吃緊，台電搶修拚25日凌晨併網發電

（中央社）盛夏氣溫飆升，全台熱成「烤蕃薯」，據台電官網，昨（24）日晚間8時50分，用電量來到3459.2萬瓩，因逢週日用電尖峰負載未再創高；同時，中火2號機23日破管，經搶修現已點火，將在25日凌晨0時至1時之間併聯發電。

中央氣象局昨天對18縣市發布高溫資訊，據氣象局網站，昨天最高溫為花蓮縣光復鄉攝氏40.4度，高溫前3名均在花蓮地區；新北市板橋站下午2時25分，達39.4度。

此外，台中火力發電廠2號機前天發生破管，等同於裝置容量55萬瓩無法出力，對昨天供電構成挑戰。

據台電官網，昨天晚間8時50分左右，用電量來到3459.2萬瓩，因適逢週日，與前幾日尖峰負載破4000萬瓩相比，仍有差距。

台電預估昨天尖峰備轉容量率8.06％，尖峰備轉容量280.4萬瓩，供電燈號亮出意味系統供電餘裕緊澀的黃燈。

台電指出，由於週日負載較低，所以安排部分機組停機進行例行點檢保養，中火2號機雖破管停機，但若系統有緊急需要，也能馬上停止點檢維護保養工作，恢復併聯發電確保供電安全穩定。

台電表示，中火2號機破管經過搶修，現已重新點火，在25日凌晨0時至1時之間併聯發電；換言之，裝置容量55萬瓩歸隊後，將對週一尖峰供電有所挹注。

台電指出，預估25日用電量可能升至4100萬瓩，在中火2號機25日凌晨併聯發電後，配合啟動需量反應措施，加上水力機組白天少發電、晚上多發電，應可度過沒問題。

《中央社》報導，台電發言人吳進忠接受電訪指出，針對破管原因，他表示，正值夏季，火力發電機組在高溫、高壓、高速運轉下，環境溫度高、散熱不理想，較容易發生這種情況；不過，中火2號機回歸、併網發電後，對週一夜尖峰供電不會有影響。

根據氣象預報，本週氣溫仍將維持高檔，吳進忠指出，根據過去資料，7月23日至29日是用電高峰，尖峰負載用電可能會超過4000萬瓩，甚至創新高紀錄、來到4100萬瓩。

高溫供電吃緊，台電：冷氣26至28度搭風扇節能省荷包

（中央社）氣溫飆高，全台熱成「烤蕃薯」，供電吃緊。民眾若怕吹冷氣傷荷包，台電建議，冷氣可調到26度至28度，搭配開電扇增加空氣流動，省錢節能，一舉數得。

氣象局昨天對18縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，「類熱浪」持續發威，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可能飆高到39度。

此外，台中火力發電廠2號機23日發生破管，對供電構成挑戰；台電估計昨天尖峰備轉容量率7.14％，亮出供電吃緊的黃燈。

台電發言人吳進忠接受電訪指出，中火2號機破管情況並不嚴重，23日天中午12時30分左右解聯，進行搶修，目前進度很好，有機會可在25日凌晨併網發電，對週一夜尖峰供電不會有影響。

他表示，台電節能宣導一向呼籲，民眾開冷氣可調到26度至28度，輔以電扇增加空氣流動，冷卻效果就很好了，並非是近日酷暑加上供電亮出黃燈，才做出這樣的建議。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航