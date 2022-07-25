傳裴洛西訪台：《華郵》專欄稱美軍考慮戰機航艦護航，共和黨議員鼓勵「終結過時一中政策」

（中央社）美國眾議院議長裴洛西可能訪問台灣，《華郵》專欄作家羅金（Jose Rogin）表示，美軍考慮調動航艦或戰機支援，但這麼做可能被中國視為挑釁，然而裴洛西若延後訪台，恐將使中國認為威脅奏效。

英國《金融時報》（Financial Times）日前報導裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程的一環，中國已向美國拜登（Joe Biden）政府私下發出不假辭色、前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事手段回應。

拜登20日指出，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」。在台灣方面，外交部表示未接獲相關訊息。裴洛西21日則說，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫，但她也表示，展現對台灣的支持很重要。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金在23日刊出的文章中表示，裴洛西當然有權訪台、釋出強烈支持台灣民主的訊號，北京無權干涉，但拜登團隊無法忽視相關風險。中共打算今（2022）年11月賦予國家主席習近平第3任期，拜登政府官員認為在那之前的這段時間風險尤其高。

然而羅金同時指出，裴洛西雖尚未對外公布將訪台，但她若確實在此刻延後行程，北京可能認定自己的高壓策略奏效，美國「不能讓中國認為每次有國會訪團希望訪台，都握有否決權。」

過去幾週以來，包括國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）、印太司令阿基里諾（John Aquilino）、白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）等官員已向裴洛西或其幕僚進行簡報，提供他們風險評估的情報，以及裴洛西若要訪台的必要軍事規畫。

中國向來會在美國國會代表團造訪台灣時表達不滿，但拜登政府官員告訴羅金，他們現在特別有理由擔心。官員們說，中國可能正在規劃破壞穩定的回應措施，而他們並不知道北京確切會怎麼做。一名中國國營媒體評論人則暗示，中國空軍可能派機攔截裴洛西，這麼一來美中可能攤牌。

羅金指出，裴洛西依正常程序將搭乘軍機，美軍正在規劃保護裴洛西代表團的選項，目前考量的措施包括調動航空母艦或派遣戰機給予密切空中支援，但這樣做「可能被中方誤解為挑釁，而非防禦措施。」

官員表示，美國在亞洲的重要盟邦皆表態憂心，裴洛西訪台會被當成是挑釁，這樣可能有礙美國與區內一些國家就台灣議題加強合作。

美國官員也擔心，中國政府可能認定拜登支持裴洛西出訪，這牴觸拜登政府當前推動讓雙邊緊張關係降溫的作法。白宮很清楚裴洛西可以也會自行決定出訪計畫，但北京可能誤認美國有意升高局勢。

白宮不能公開表態希望裴洛西延後行程，因為拜登會被抨擊在台灣議題上示弱。拜登團隊整體表現出堅定挺台的姿態，包括在軍售、軍事訓練、外交參與等方面，以及美國海軍持續在台海巡航等。

羅金寫道，台灣也面臨風險，因為中國不滿可能使台灣首當其衝，但裴洛西可能不願延後計畫，希望維護立法機關自主性，避免挨批屈服於中國霸凌。

羅金認為，最好的狀況就是裴洛西和拜登團隊找到妥協之道，譬如裴洛西如延後行程，可由其他議員代為出訪，並承諾將在幾個月內訪台，藉此挽回顏面，同時確保不會首創惡例。

但羅金強調，民主國家的人民與代表可以隨時造訪其他民主國家，而不必遭受鄰近獨裁政體懲罰，若裴洛西仍將於下月訪台，華府和北京都得接受。

美國眾議院議長裴洛西｜Photo Credit: AP / 達志影像

美國會議員籲裴洛西勇敢訪台，終結過時一中政策

美國眾議院議長裴洛西據報可能8月訪問台灣，引發中國不滿。多位眾議員近日接連鼓勵裴洛西勇敢訪台，部分議員進一步呼籲她支持終結美國過時「一中政策」的決議案。

英國《金融時報》之前報導，民主黨籍的裴洛西可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程一環。若順利成行，裴洛西將成為25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長。

不過，中國頻頻對美國總統拜登政府發出強硬警告，拜登20日也表示，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」，部分人士憂心裴洛西行程恐因此生變。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯合致函裴洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原訂計畫訪問台灣。

根據《中央社》記者取得的信函副本，兩位議員向裴洛西表示，她貴為眾議院議長，要與美國盟友對話永遠不需要取得外國獨裁政權或美國國務院的同意。他們進一步呼籲裴洛西，安排眾議院就兩人去（2021）年2月提出終結美國過時「一中政策」的決議案進行表決。

兩位議員指出，近來越來越多專家對「一個中國政策」提出質疑，包括前國防部長艾斯培（Mark Esper）、美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Stanton）等，且美國當初與中國建交的決定，是基於北京承諾會和平解決兩岸分歧。

兩人說，近半世紀後，中國官員頻頻威脅要武統台灣，光在今年共機就侵擾台灣空域近600次，根本忽視上述根本性保證。「美國國會是時候重新檢視（一中）政策，並就如何把政策現代化進行開誠布公的辯論。」

共和黨籍眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）25日則在推特上向裴洛西喊話，應展現力量，不要向中共霸凌低頭。「若妳取消行程，將在國際舞台上進一步表現出軟弱，正中北京下懷，美國必須起身對抗中共。」