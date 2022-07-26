坦承殺害、折磨和強姦平民，緬甸士兵自白：「我不能忘記她的尖叫聲」

緬甸軍方士兵在接受《BBC》的獨家採訪時承認殺害、折磨和強姦平民。他們首次詳細描述了他們說的被命令進行的普遍侵犯人權行為。

警告：這篇文章包含對性暴力和折磨的描述。

「他們命令我折磨、打劫和殺害無辜的人。」

貌烏（Maung Oo）說，他以為自己被招募到軍隊當警衛。但他所在的一個營在今（2022）年5月殺害了躲在修道院的平民。

「我們接到命令，把所有的人集合起來開槍，」他說，「最悲哀的是我們不得不殺死老人和一個女人。」

包括一名下士在內的六名士兵的證詞，以及他們的一些受害者的證詞，讓人們罕見地了解到一支渴望掌權的軍隊。本報告中的所有緬甸名字都已更改，以保護其身份。

最近叛逃的士兵受到人民防衛軍（People's Defense Force, PDF）當地部隊的保護。該部隊是一個寬鬆的民兵組織網絡，為恢復民主而戰。

軍方於去（2021）年的政變中奪取了由翁山蘇姬領導的民選政府的權力。現在，它試圖粉碎武裝平民起義。

去年12月20日，三架直升機在緬甸中部的耶梅特（Yae Myet）村上空盤旋，然後放下士兵，並命令他們開火。

至少有5個不同的人獨自對《BBC》講述了所發生的事情。

他們說，有三個不同的分隊進入該村，不分青紅皂白地向男人、女人和兒童開槍。

「我們（接到）的命令是射殺所看到的任何東西，」昂（Aung）下士在緬甸偏遠叢林的一個秘密地點說。

他說，一些人藏在他們認為安全的地方，但是當士兵逼近時，他們「開始逃跑，我們向他們開槍」。

昂下士承認自己的分隊射殺埋葬了5名男性。

「我們還接到命令，燒燬村裡每一處又大又好的房子。」他說。

士兵們在村子裡遊行，點燃房子，喊著：「燒了！燒了！」

昂點燃了四座建築物。接受採訪的人說，大約有60棟房屋被燒燬，村莊大部分處於灰燼中。

大多數村民都逃走了，但不是所有人。村子中心有一戶人家有人居住。

提哈（Thiha）說，他在襲擊發生前5個月才入伍。和其他許多人一樣，他是從社區招募來的，他說自己沒有受過訓練。這些僱傭的人在當地被稱為Anghar-Sit-Thar或「僱傭兵」。

當時，他的月薪相當不錯，有20萬緬甸元（約100美元）。他清楚地記得在那所房子裡發生的事。

Photo Credit: BBC News 女孩的親戚說他們傷心欲絕。

他看到一個十幾歲的女孩被困在一所他們將燒燬的房子的鐵柵欄後面。

「我無法忘記她的呼喊，我仍然能在耳邊聽到它，在心裡記住它。」他說。

當他告訴他的隊長時，他回答說：「我告訴過你，殺死我們看到的所有人。」所以提哈向房間發射了照明彈。

昂也在現場，聽到她被活活燒死時的哭聲。

「聽起來令人心碎。在房子著火的15分鐘裡，我們反覆聽到她的聲音，」他回憶說。

《BBC》找到了女孩的家人，他們在被燒焦的房子前發表了講話。

她的親戚烏敏（U Myint）說，女孩有精神問題，父母去上班時被留在家裡。

「她試圖逃跑，但他們阻止了她，讓她被燒死，」他說。

她不是唯一一個在這些士兵手中遭受苦難的年輕女性。

提哈說他參軍是為了錢，但是他被強迫做的事情和他目睹的暴行震驚了。

他談到了他們在耶梅特逮捕的一群年輕女性。

軍官把她們交給下屬說：「照你們的意願去做。」他回憶道。他說他們強姦了這些女孩，但他沒有參與。我們找到了其中兩個女孩。

帕帕（Pa Pa）和欽泰（Khin Htwe）說，她們在路上遇到了士兵，她們試圖逃跑。她們不是耶梅特人，她們是去拜訪那裡的一個裁縫。

儘管她們堅持說她們不是人民防衛軍戰士，甚至不是村裡的人，她們還是被關在當地的一所學校裡三個晚上。

她們說，每天晚上，她們都被醉醺醺的綁匪反覆性侵。「他們用紗籠蒙住我的眼睛，把我推倒，他們脫下我的衣服，強姦了我，」帕帕說。「他們強姦我的時候我大喊。」

她懇求士兵們停下來，但他們打了她的頭，並用槍威脅她。

「我們不得不毫無抵抗地接受，因為我們害怕自己會被殺死。」她的妹妹欽泰顫抖著說。

這些女孩太害怕了，不敢正視施暴者，但她們說，她們記得看到一些人穿著便衣，還有一些人穿著軍裝。

「當他們抓住年輕女性時，」提哈回憶，「當他們（強姦）女孩時，他們會說這是因為你支持人民防衛軍。」

至少10人在耶梅特的暴力中死亡。據報導，在三天的時間裡，有八名女孩被強姦。

2022年5月2日，同樣位於實皆地區的奧鶴斐村（Ohake pho）發生了僱傭兵貌烏參與的殘忍屠殺。

他所描述的第33師（輕步兵第33師）的成員在修道院圍捕並開槍射擊的情況，與目擊者的證詞和《BBC》從襲擊發生後獲得的令人不安的影片相吻合。

影片顯示，九具屍體排成一排，包括一名女子和一名頭髮花白的男子並排躺在一起。他們都穿著紗籠和T恤。

影像中的跡象表明他們是從背後被近距離射殺的。

Photo Credit: BBC News 參與殺戮的士兵說他對自己的行為感到後悔。

我們還與目睹了這種暴行的村民進行了交談。他們認出了影片中老人旁邊的年輕女子。她叫馬萌萌（Ma Moe Moe），帶著她的孩子和一個裝滿金子的袋子。她懇求士兵不要拿走她的東西。

「儘管她帶著孩子，但他們還是搶走了她的東西，將她射殺。他們還排隊（男人），一個個射死他們，」 拉拉（Hla Hla）說，他在現場，但倖免了。