為什麼工作越緊張忙碌，越要安排時間稍作休息？
我們想讓你知道的是
研究人員發現為時大約3分鐘的短暫休息就能降低心率，並能提高參與者的工作凖確性。因此，只要3分鐘就能起到鎮靜效果。定期的短暫休息還能顯著降低壓力荷爾蒙皮質醇──甚至在持續高壓工作環境中（例如做手術），也是如此。
在緊張忙碌的工作中放下手中的事稍作休息，聽起來可能是效率不高、甚至懶惰，但事實上，那可能是繁忙一天中你所能做的最好的事之一，它能為身心帶來許多好處。
許多現代人的職場生活都是坐在電腦前長時間盯著螢幕。這種久坐不動的生活方式是有代價的：它會影響眼部健康、情緒、注意力以及生產力。
但好消息是，只要在工作期間安插幾次小憩就能有所幫助。
BBC科學節目主持人莫斯利醫生（Michael Mosley）在他的Podcast節目《就一件事》（ Just One Thing ）中，介紹了在工作中經常休息一下，放飛思緒是如何幫助提振情緒、提高解決問題能力以及增加創造力：
暫緩壓力
有關工作中小休片刻（微休息）的最早研究之一源於美國1980年代後期。研究人員建立了一個模擬工作環境，一個假辦公室。他們要求參與者從事一個典型的尋常工作日的重覆性數據輸入工作。
他們發現，為時大約3分鐘的短暫休息就能降低心率，並能提高參與者的工作凖確性。因此，只要3分鐘就能起到鎮靜效果。
定期的短暫休息還能顯著降低壓力荷爾蒙皮質醇──甚至在持續高壓工作環境中（例如做手術），也是如此。
其中一項研究追蹤了做複雜腹腔鏡手術的外科醫生。他們發現，和不得不馬不停蹄工作的人相比，那些被要求把一切都暫時放下，每隔半小時就休息5分鐘的外科醫生壓力荷爾蒙皮質醇較低，而且出錯更少。
雖然我們並不都是外科醫生，但無論工作性質如何，經常停下來稍作休息都很重要。
關愛眼睛
如果長時間近距離盯著螢幕，會引起眼睛疲勞，還可能會導致視力惡化。
近距離凝視時，眼部肌肉會收縮。它會改變眼睛的曲度，讓你更聚焦於近處的物體。而當你看遠處物體時，這些肌肉可以得到應有的休息，它們可以放鬆，並有助於視力休息。
根據最近對800名大學生的一項研究發現，經常讓眼睛看遠處物體可以減少眼睛疲勞、流淚、乾澀以及視覺模糊。因此，與其不停看手機或是閲讀，要記住把目光移開、走開或者甚至走到戶外，這樣做所受益的不僅僅是眼睛。
放飛思緒
巴爾教授是特拉維夫著名的認知神經科學家，他解釋了讓思緒漫遊的好處。
「休息時，你不想再讓其他事情干擾你。」「思緒漫遊在身心生活中發揮重要角色，或者說具有多種功能：它是創造性思維、改善情緒和決策的有力工具；同時也對心理韌性有幫助。」他說。
心事重重時，會影響大腦的思維模式。如果腦中事情太多，就很難形成創造性連接。這時如果暫時放下工作，走開一小會，就相當於釋放了精神壓力，對情緒和創造力都有好處。
巴爾教授表示，經常稍作休息對醞釀期過程也有用，它會允許大腦有一些「停機」時間來下意識處理一些訊息。
研究還顯示，令情緒信馬由繮能對情緒產生明顯影響，有助於頭腦清晰和對付思維反芻（rumination）。
每分每秒都管用
即使短暫地稍作休息也能幫助你重振目標以及恢復注意力，它真能給你加油、提升警覺力，並有助你表現更佳。
因此，即使情況再艱難，也要讓大腦和雙眼稍作休息──走開一下，到外面去。即使只有10分鐘也大有裨益。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。