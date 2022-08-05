為什麼工作越緊張忙碌，越要安排時間稍作休息？

在緊張忙碌的工作中放下手中的事稍作休息，聽起來可能是效率不高、甚至懶惰，但事實上，那可能是繁忙一天中你所能做的最好的事之一，它能為身心帶來許多好處。

許多現代人的職場生活都是坐在電腦前長時間盯著螢幕。這種久坐不動的生活方式是有代價的：它會影響眼部健康、情緒、注意力以及生產力。

但好消息是，只要在工作期間安插幾次小憩就能有所幫助。

BBC科學節目主持人莫斯利醫生（Michael Mosley）在他的Podcast節目《就一件事》（ Just One Thing ）中，介紹了在工作中經常休息一下，放飛思緒是如何幫助提振情緒、提高解決問題能力以及增加創造力：

暫緩壓力

Photo Credit: Getty Images / BBC News 研究發現，每隔半小時就休息5分鐘的外科醫生壓力荷爾蒙皮質醇較低，而且出錯更少。

有關工作中小休片刻（微休息）的最早研究之一源於美國1980年代後期。研究人員建立了一個模擬工作環境，一個假辦公室。他們要求參與者從事一個典型的尋常工作日的重覆性數據輸入工作。

他們發現，為時大約3分鐘的短暫休息就能降低心率，並能提高參與者的工作凖確性。因此，只要3分鐘就能起到鎮靜效果。

定期的短暫休息還能顯著降低壓力荷爾蒙皮質醇──甚至在持續高壓工作環境中（例如做手術），也是如此。

其中一項研究追蹤了做複雜腹腔鏡手術的外科醫生。他們發現，和不得不馬不停蹄工作的人相比，那些被要求把一切都暫時放下，每隔半小時就休息5分鐘的外科醫生壓力荷爾蒙皮質醇較低，而且出錯更少。

雖然我們並不都是外科醫生，但無論工作性質如何，經常停下來稍作休息都很重要。

關愛眼睛

Photo Credit: Getty Images / BBC News 不要老盯著手機看，注意眼部休息。

如果長時間近距離盯著螢幕，會引起眼睛疲勞，還可能會導致視力惡化。

近距離凝視時，眼部肌肉會收縮。它會改變眼睛的曲度，讓你更聚焦於近處的物體。而當你看遠處物體時，這些肌肉可以得到應有的休息，它們可以放鬆，並有助於視力休息。

根據最近對800名大學生的一項研究發現，經常讓眼睛看遠處物體可以減少眼睛疲勞、流淚、乾澀以及視覺模糊。因此，與其不停看手機或是閲讀，要記住把目光移開、走開或者甚至走到戶外，這樣做所受益的不僅僅是眼睛。

放飛思緒

Photo Credit: Getty Images / BBC News 出去一下，放鬆身心，令思緒任意馳騁。

巴爾教授是特拉維夫著名的認知神經科學家，他解釋了讓思緒漫遊的好處。

「休息時，你不想再讓其他事情干擾你。」「思緒漫遊在身心生活中發揮重要角色，或者說具有多種功能：它是創造性思維、改善情緒和決策的有力工具；同時也對心理韌性有幫助。」他說。

心事重重時，會影響大腦的思維模式。如果腦中事情太多，就很難形成創造性連接。這時如果暫時放下工作，走開一小會，就相當於釋放了精神壓力，對情緒和創造力都有好處。

巴爾教授表示，經常稍作休息對醞釀期過程也有用，它會允許大腦有一些「停機」時間來下意識處理一些訊息。

研究還顯示，令情緒信馬由繮能對情緒產生明顯影響，有助於頭腦清晰和對付思維反芻（rumination）。

每分每秒都管用

即使短暫地稍作休息也能幫助你重振目標以及恢復注意力，它真能給你加油、提升警覺力，並有助你表現更佳。

因此，即使情況再艱難，也要讓大腦和雙眼稍作休息──走開一下，到外面去。即使只有10分鐘也大有裨益。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航