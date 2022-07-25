WHO宣布猴痘疫情構成最高警戒級別，同志族群面臨污名化與威脅生命的歧視

7月23日，世界衛生組織（WHO）宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。

這意味著猴痘的流行已觸發世衛組織的最高警戒級別，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前有來自75個國家超過1萬6000多例猴痘病例，其中有五個死亡病例。

當前全球達到這一級別的公共衛生事件僅有兩例——COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和小兒麻痺症。

何為PHEIC？

上述最高警戒級別為「國際關注的突發公共衛生事件」（public health emergency of international concern），簡稱PHEIC。其目的是為了引起各國政府重視，形成國際協調的疾控應對措施，同時釋放資金支持疫苗和藥物研發。

實際上，世衛緊急委員會未能就猴痘是否應被列為PHEIC達成共識。譚德塞透露，九名成員反對將猴痘列為PHEIC，六人支持。

但他認為，猴痘在全球快速傳播全球確實需要關注，因此最終決定將猴痘列為PHEIC。世衛評估，猴痘在全球所有地區的風險屬中等，在歐洲的風險為高。

而且，譚德塞認為，將警戒級別提到最高，有助於加速關於猴痘疫苗的研發工作，並展開防疫工作。

BBC健康與科學事務記詹姆斯．加拉格爾（James Gallagher）分析認為，此舉可以提高全世界對猴痘的認識，從而認真對待防疫，還可以幫助較貧窮的國家獲得防疫物資。

加拉格爾稱，原則上，猴痘不像COVID-19病毒那樣容易傳播，而且我們已有一種天花疫苗可以提供不錯的保護效力。

Photo Credit: SCIENCE PHOTO LIBRARY / BBC News 猴痘病毒

同性戀人群

不過譚德塞提到另一重擔憂——上周，又有六個國家報告了首例猴痘病例，其中絶大多數仍然出現在男男性行為者當中。

譚德塞稱，這種傳播模式既為實施有針對性的公共衛生干預措施提供了機會，又同時構成了一種挑戰，因為在一些國家，這類受影響的人群（同性戀人群）面臨著威脅生命的歧視。

加拉格爾也表示，雖然任何人都有可能感染猴痘，但確診病例目前大部分集中在男同性戀和雙性戀者人群中。這可以使疫情更容易解決，因為疫苗和防疫訊息可以集中於風險最大的人群。

「但請記住，仍有一些國家，同性關係是非法的，污名化和迫害可能成為（他們獲得）幫助的阻礙。」加拉格爾表示，能否阻止猴痘既有來自病毒的挑戰，也有來自社會和文化的挑戰。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 猴痘最早於1950年代的中非發現，目前已傳播到75個國家。

台灣已現猴痘

猴痘最早於1950年代的中非發現，在英國已有超過2000例確診病例；在亞洲，新加坡、韓國、台灣都發現猴痘病例。

其中，台灣疾病管制署公布，6月24日出現首宗境外輸入個案，一位20多歲男性由德國返回台灣後出現發燒、喉嚨痛、肌肉酸痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀。

目前中國還未通報猴痘病例，但中國衛健委近期發布猴痘防控指南，要求在入境人員隔離排查COVID-19的同時，應主動進行猴痘病毒排查，特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員。

北京協和醫院感染內科主任李太生撰文稱，隨著全球旅行及貿易的恢復，並不排除發生輸入個案的可能性，因此建議加強邊境衛生檢疫檢查及相關宣教。

但李太生也表示，猴痘在密切接觸及高危人群中的傳播風險大，但普通人群中的傳播風險低，短期內，猴痘在中國不可能大範圍爆發流行。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航