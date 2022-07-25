義務役士兵遭CM11戰車砲管撞擊過世，專案小組調查：陸軍幹部嚴重違反保養紀律，記過調職

第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，於21日進行CM11戰車鑑定時2名士官兵遭到砲管撞擊，其中傷勢較重不幸過世於家中的全若堯為義務役，且案發時僅剩13天即退伍，為何會讓義務役士兵進行戰車維護引發爭議。

《中央社》報導，國民黨立委江啟臣受訪表示，罹難的士兵是4個月的軍事訓練役，究竟在演訓過程中負責什麼工作，國防部一定要徹查。依照國防部規定，4個月的軍事訓練役是合格的步槍兵，但進入裝甲車應受裝甲訓練；以往1、2年的義務役士官兵會經歷裝甲學校、步兵學校、砲兵學校、工兵學校，在專業訓才會操作複雜的機器、武器。

江啟臣表示，究竟事發過程是全若堯不應參與演訓，還是他只是坐在戰車中的步槍兵，國防部必須進一步釐清。

專家：義務役不應進戰車維護，軍方該更嚴格把關

（中央社）陸軍564旅義務役士兵全若堯在維護戰車時意外喪命，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲22日表示，此一作業意外令人不捨，最終事故原因需以官方調查報告為準。

不過，蘇紫雲說，目前有限資訊顯示，此作業意外與民間若干挖土機、堆高機等特種機具事故類似，機械臂等機具誤作動導致人員擠壓，全若堯可能因沒有經過專長訓練，因熱心協助同僚，誤觸控制系統，或機器故障導致前端砲管俯仰作動，在砲塔內部的全若堯被砲栓後端沉重的「砲尾環」擠壓而傷重殉職。

他認為，目前義務役士兵下部隊僅為「見習」、擔負衛哨等勤務。未來軍方宜嚴格把關，要求進入戰車等專業機具的人員、維護者擁有合格認證和充分訓練，以確保作業安全。

Photo Credit: 中央社 傷勢較重的全姓士兵到院時胸、背部有壓傷，未見其他明顯開放性傷口，經裝置葉克膜搶救仍不幸過世。

蘇紫雲接受《中央社》訪問時表示，此案已進入調查，責任歸屬將由調查結果釐清，希望未來不要再有類似憾事發生。

對於外界質疑義務役為何會被派到戰車內維修，蘇紫雲表示，義務役當兵4個月，應只能擔任步槍兵等勤務工作，像戰車維護這種需要高度專業的工作，義務役應只能到場見習，他猜想全若堯會進入戰車內實際操作，一種可能是全若堯在現場很熱心，想幫忙志願役學長，大家沒有按照程序作業。

至於未發動的戰車為何會發生嚴重致死事件，蘇紫雲解釋，通常戰車兵在清潔砲管等作業時，會操作砲管的俯仰動作，全若堯恐因沒有經過充分的相關訓練，在未處於正確位置或姿勢時，誤觸控制系統，導致前端砲管舉起，在戰車內的全若堯則被後端沉重「砲尾環」壓住。

蘇紫雲表示，遭砲尾環壓住就像被鐵門夾住，力道可能更強，依照目前資訊判斷，可能是在全若堯被壓住的意外發生後，附近同袍急切想幫全若堯脫困，操作砲管左右移動時，又撞擊到另外一名蔣姓士官，所幸蔣姓士官因為人在戰車外，僅遭撞擊未遭擠壓，目前傷勢穩定、沒有大礙。

蘇紫雲表示，許多義務役士兵可能很有熱忱，會想參與各類工作，或不了解其中的危險性，未來軍方應在程序上更嚴謹把關，要求進入戰車內維修的士兵須有合格認證和充分經驗，避免不幸意外再度發生。

Photo Credit: 中央社 CM11戰車示意圖

專案小組：陸軍幹部嚴重違反保養紀律，記過調職

（中央社）義務役全姓士兵遭CM11戰車砲管壓傷不治。陸軍司令部昨（24）日表示，依規定義務役僅可執行非高風險工作，經專案小組調查，確有未依規定派遣人員，嚴重違反保養紀律，已檢討各層幹部並核予記過、調職處分。

第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地，21日上午執行CM11戰車鑑定保養作業，戰車靜止狀態，疑因砲身不正常運動，造成2名士官兵遭到砲管撞擊，25歲蔣姓士官腹部受傷、意識清醒；傷勢較重的24歲全姓義務役士兵，因遭到砲管尾端的砲尾環壓傷，最終不治。

陸軍司令部中午發布新聞稿表示，去（2021）年10月25日令頒「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅可執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作。

陸軍指出，經專案小組行政調查，確有未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律，致生重大意外，已檢討各層級負有領導及督檢責任幹部核予記過、調職處分。

陸軍說明，事發後除召集全軍旅群級以上主官，重申常備兵役軍事訓練部隊服役實務工作的要求與規範，並置重點於按建制編組執行維保等要項，期望消除危安因素。

陸軍強調，年度重大演訓在即，部隊戮力戰訓整備，發生官兵傷損事件，陸軍以負責任的態度深切檢討，向傷亡人員家屬及社會大眾致歉，並以最大誠意撫慰家屬傷痛。後續將全力配合屏東地檢署調查，釐清真相、絕不卸責，戮力強化各項任務風險管控，不讓戰力受到影響，以兼顧戰備訓練及部隊安全。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航