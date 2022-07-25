烏克蘭奧德薩港遭飛彈襲擊，澤倫斯基批俄國「野蠻行徑」無意遵守聯合國糧食出口協議
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美國國會高級代表團23日在烏克蘭首都基輔會見澤倫斯基，並承諾會努力確保繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭。這次造訪基輔的代表團成員包括聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）。
（中央社）俄羅斯與烏克蘭才剛達成協議讓卡關穀物得以運出，烏國奧德薩（Odessa）港就遭到飛彈攻擊，但基輔仍加緊重啟出口作業。另外，美國國會代表團23日訪問基輔，承諾會努力確保繼續挺烏抗俄。
奧德薩港遇襲，烏克蘭仍準備恢復穀物出口
俄羅斯22日才在聯合國（UN）斡旋下，與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡簽署協議，讓烏國生產的穀物可以經由奧德薩港運輸出口，此舉有助緩和全球糧食危機。但奧德薩23日就遭飛彈攻擊，當地官員表示，有人員在攻擊中受傷，但他並未說明具體受傷人數。
美國痛批俄羅斯「嚴重破壞」穀物出口協議的可信度。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也譴責對奧德薩的攻擊是明目張膽的「野蠻行徑」，顯示不能信任俄羅斯會落實22日的協議。不過基輔24日仍加緊重啟奧德薩和其他黑海港口的出口作業。
俄羅斯24日則宣稱，俄軍23日攻擊奧德薩，用飛彈摧毀了一艘烏克蘭軍艦和來自美國的武器。
烏克蘭預期9月前自俄軍手中收復赫爾松地區
烏克蘭官員今天表示，烏國南部的赫爾松（Kherson）地區開戰初期落入俄軍之手，烏軍將於9月前予以收復。赫爾松地區領導人的幕僚克蘭（Sergey Khlan）接受烏克蘭電視台採訪時表示：「我們可以說，9月前，赫爾松地區肯定會被解放，所有占領者的計劃都將失敗。」
最近幾週，在西方供應的遠程火砲交付鼓舞下，烏軍部隊一直在收復南部赫爾松地區的領土。
克蘭說：「我們可以說，戰場上出現了一個轉捩點。我們看到烏克蘭武裝部隊在最近的軍事行動中占上風。」
美媒：又有兩美國公民在烏克蘭戰死
美國有線電視新聞網（CNN）23日引述國務院官員說法報導，近日有兩名美國公民在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區喪生。該名國務院發言人並未針對這兩人的身分或狀況提供任何資訊，僅稱美國政府正與家屬聯繫，以提供「所有可能的外交協助」。
俄烏戰爭爆發迄今已近5個月。儘管國務院曾警告國民不要前往參戰，仍有多人決定與烏國軍隊一起捍衛家園。據報導，迄今至少已有數名美國公民在烏克蘭陣亡。
美國會代表團訪基輔，矢言繼續支持烏克蘭
美國國會高級代表團23日在烏克蘭首都基輔（Kyiv）會見澤倫斯基，並承諾會努力確保繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭。這次造訪基輔的代表團成員包括聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）。
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）20日表示，華府將再向烏克蘭提供4具高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。這次加碼軍援後，美國提供烏軍的海馬士多管火箭系統將累計達到16具。
這個代表團發表的聲明未具體提及武器轉讓事宜。此外，根據報導，史密斯告訴美國國會出資建立的自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty），華府和其盟友已準備好要向烏克蘭提供更多多管火箭系統。
教宗方濟各：希望訪問基輔
天主教教宗方濟各（Pope Francis）24日表示，他渴望訪問烏克蘭。教宗曾多次譴責已持續5個月的俄烏戰爭，並努力嘗試讓戰事結束。
教宗本月稍早接受專訪時告訴路透社，他希望結束加拿大行程後，很快就能造訪莫斯科和基輔。克里姆林宮隨後表示，未就教宗到訪與梵蒂岡有實質接觸；烏克蘭則再度邀請教宗到訪。
波蘭不滿德提供坦克不符需求
波蘭至今軍援烏克蘭逾200輛蘇聯坦克對抗俄軍，德國承諾將提供坦克彌補缺口，不過數量和性能無法滿足需求，受到波蘭的嚴厲批評。
為協助抵抗俄國侵略，波蘭等中東歐國家大量軍援烏克蘭士兵熟悉的前蘇聯坦克，德國承諾事後補償這些國家德製坦克，用間接方式軍援烏克蘭。不過對波蘭來說，德國打算提供的豹1型（Leopard 1）坦克性能顯然過於落後。
北韓挺俄，指控美國在烏克蘭研發生物武器
北韓24日指控美國在烏克蘭製造生物武器，重複俄羅斯3月提出的說法，但此事當時已被聯合國駁斥。負責裁軍事務的聯合國副秘書長中滿泉（Izumi Nakamitsu）3月時表示，聯合國「不知道烏克蘭有任何生物武器計畫」。
俄羅斯盟友北韓2月時直指美國政策是「烏克蘭危機的根源」，這個月又承認烏克蘭東部兩個親俄分離區是獨立國家，導致烏國宣布與北韓斷交。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
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