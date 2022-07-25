蘇志誠：台諜劉連昆被抓與李登輝「空包彈說」完全無關

（中央社）共軍少將、台諜劉連昆1999年被捕遭處決，被指跟前總統李登輝1996年講「空包彈」有關。前總統府總統辦公室主任蘇志誠昨（24）日指出，李登輝在天之靈，他要還李登輝清白，劉連昆被抓，與李登輝講空包彈，完全沒有關係。

蘇志誠回憶當年「密使」過往表示，如果當時消息洩露，不僅前總統府資政曾永賢、張榮豐有問題，可能連李登輝的總統位子都會坐不穩；他強調，在那種時空情況下，可以保密到這種程度，那是膽識，真的是愛國家、愛台灣，不是為了名利。

前國安會副秘書長張榮豐昨天舉行《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》新書發表會，邀請前國安會秘書長丁渝洲、前陸委會主委賴幸媛、前國安會副秘書長葉國興、前國安會秘書處處長劉湘濱、前總統府總統辦公室主任蘇志誠、國史館館長陳儀深等人出席。

張榮豐提到，他的新書寫戰略規劃、談判、兵棋推演、危機管理，但國安工作很特殊，很多地方點到為止。

張榮豐說，回顧1990年代，當時中國大陸在鄧小平主政下，除了改革開放，對台策略採「葉九條」為主的招降政策；美國當時是柯林頓（Bill Clinton）總統年代，以交往代替圍堵，希望把中國大陸納入國際社會規範，進一步引導進入民主化，後來證明失敗。

Photo Credit: 中央社 前國安會副秘書長張榮豐（左3）24日發表新書《無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記》，前國安會秘書處處長劉湘濱（左起）、前國安會秘書長丁渝洲、國史館館長陳儀深（右起）、前國安會副秘書長葉國興、前陸委會主委賴幸媛等人與會並合影。中央社記者鄭傑文攝 111年7月24日

張榮豐指出，在此國際與兩岸背景下，李登輝不主動處理統獨問題，以台灣民主改革為最主要施政重點，在風起雲湧時，他加入國安工作團隊。

新書發表會上，有人詢問1996年李登輝的「空包彈」談話，造成劉連昆被抓、處刑。對此，蘇志誠回應說，李登輝在天之靈，他要還李登輝清白，劉連昆被抓與李登輝講空包彈，完全沒有關係。

他指出，李登輝在二次大戰受過砲兵訓練，有戰場經驗知識，李登輝非常清楚這種演習，以當時的技術，不可能有實彈，所以在選舉激情下說出「免驚、那是空包彈」，後來這段話被有心人士操作。

蘇志誠強調，劉連昆將軍被抓原因，清楚內情的人、永遠不會講，但他可以保證，絕對跟台灣沒有任何關係、純屬個人因素；話只能講到這裡，如果講離譜，劉將軍在天之靈會來找他。

張榮豐也指出，劉連昆出事是1999年，距1996年已3年多，而劉連昆被捕後，中共曾有一連串文宣攻勢，聲稱是李登輝講了空包彈而破獲間諜案；此後，陳水扁總統講了大陸有多少顆飛彈對著台灣，中共又逮捕一批間諜，這些都是中共的謀略作為。

他表示，中共政權有一定僵固性，國安單位在1996年台海危機過後曾做檢討，發現中共的文宣是強調「打擊台獨勢力，而不是要影響李登輝選票，並誇耀宣稱解放軍出動2艘潛艦，讓美國航艦往東退了300浬，但這些講法都違反常識。

張榮豐指出，美國航艦在1996年台海危機時根本沒後退，衛星圖都看的很清楚，且中共潛艦的編號與位置都被美國掌握，美軍完全知道中共潛艦位置；當時是有台灣學者中了文宣伎倆、誤信美航艦後退300浬，中共最終目的是要打擊李登輝的選票，事後未能成功、才改講成打擊台獨勢力。

前國安會副秘書長葉國興透露，他曾在國安高層會議上聽到有層級很高人士，在講「空包彈」導致劉連昆被抓，到2020年此事還在傳，一定要對外澄清；張榮豐則強調，劉連昆出事是1999年，台海飛彈危機是1996年，不是同一時期，劉連昆出事另有原因，他不能透露。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺