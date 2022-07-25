【藝遊嚮導】7/26-8/01：野老朝雄「CONNECT連結」展、《曬太陽的人》排灣電音派對，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
本週藝文活動除了日本藝術家野老朝雄首度來台策展外，曾兩度入圍金曲金音的排灣族創作歌手Cemelesai徹摩與新銳電音製作人DJ Waven，週末也將在中正紀念堂民主大道打造一場結合排灣文化和流行語彙的電音派對，【藝遊嚮導】邀請你來共襄盛舉。
設計2020東京奧運會徽的藝術家野老朝雄（ところあさお）首次來台策展，雖然疫情嚴峻，但文化總會希望民眾能透過野老朝雄充滿律動、無窮多元的圖像，重新串起世界緊密的連結，傳達團結一心的意念。
「排灣電音趴＋民主大道」這你敢信？《曬太陽的人》是由兩度入圍金曲金音的排灣族創作歌手Cemelesai徹摩與新銳電音製作人DJ Waven聯手，將排灣文化和流行語彙融合，打造的一場電音派對，讓你在夏日的午後搖爆中正紀念堂民主大道。
最後，說到夏天，怎麼能沒有「漫博會」呢？今年以【動漫無敵】為主題，多元的展出內容、熱情的簽名會、搶限量商品的動力、塗鴉牆上的揮筆，在你我記憶中這些都是不容錯過的！
【表演藝術】
名稱｜直男而喪
時間｜2022/7/30（六）
地點｜樹林藝文中心演藝廳（新北市樹林區樹新路40之8號）
備註｜本活動為售票活動
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直男：形容當代呆若木雞大男人，或是指異性戀男性。往往不體貼、不熱心、不解風情，還容易引起反感與憤怒。
這是當代男性的愚蠢自白，一群直男對於自己的「臭直男」性格深感痛悔的喜劇治療，掏心掏肺掏家底，如實交代自己各種醜行，大至說謊欺騙劈腿騙感情，小至骯髒幻想懶惰躺平，無一例外全部揭露。
名稱｜2022餓極體實驗室第七號實驗計畫《Play Games：降靈會》
時間｜2022/7/29（五）- 2022/8/14（日）
地點｜Seety新城視 展演空間 / 高雄正港小劇場（高雄市鼓山區蓬萊路99號 / 駁二藝術特區蓬萊倉庫 B9棟）
備註｜本活動為售票活動
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一場家暴案件，一段生命創傷；眾魂群聚，搶奪、玩樂、質問、控訴。
一個永遠5歲的媽媽，一個隨著時間成長的女兒，以及那個永遠不存在的加害者，面對生命創傷時，我們該如何易地而處？旁觀？漠視？喝止？縱身？糾纏的執念闖過陰陽，試圖奪取某種話語權，伴隨著缽音繚繞，眾魂降臨，只為了再玩一次遊戲
一個在急診診間的患者，突然的意識轉變，燃起了診間的所有動能，頸動脈無脈搏、心肺復甦、心室顫動、焦耳電擊、強心針，所有人努力，直到患者死亡。
死去了，就意味著一切終結嗎？還是因為量子不滅定律，死亡才是另一種開始？當生命被狠狠的撕裂出一道傷口。時間，真的能治癒一切嗎？而想要走出創傷的條件是什麼？原諒？悔恨？放下？釋懷？
你，真的做得到嗎？
【展覽】
名稱｜《野老朝雄 "CONNECT連結"》
時間｜2022/7/19（二）- 2022/8/14（日）
地點｜誠品信義店6樓展演廳（台北市信義區信義路五段5號）
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「在種種限制之下，一定有很多無法盡如人意的地方。
可是我還是相信在這種嚴峻的狀況中，我們人類可以找出答案、持續前進，
我還是希望思考「CONNECT」的可能。」──野老朝雄
2022年台灣面對疫情挑戰，集體的忐忑不安加劇，在這樣的時刻，文化總會、誠品文化藝術基金會與Taiwan Pitch共同邀請國際藝術家野老朝雄先生，於誠品信義店舉辦野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]，希望透過野老朝雄充滿律動、無窮多元的圖像，重新串起世界緊密的連結，傳達團結一心的意念。
名稱｜2022漫畫博覽會
時間｜2022/7/28（四）- 2022/8/01（一）
地點｜世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
備註｜本活動為售票活動
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暑假最嗨動漫嘉年華
今年主辦單位以【動漫無敵】為主題，展出匯集動、漫畫、小說、繪本及遊戲、桌遊、音樂、戲劇、動漫及電影相關玩具、公仔、文創商品、潮流服飾及流行音樂、生活用品…等。
產業齊聚、連袂出擊，約1千個攤位、120家廠商聯手打造全台最大規模的ACG整合展，將動漫包羅萬象的元素、『視』界無限的獨特魅力，為本屆活動注入新的話題、新的能量！
名稱｜夏至藝術節
時間｜2022/7/15（五）- 2022/9/16（五）
地點｜臺南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣（場地資訊）
備註｜部分活動為售票活動
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移動的劇場體驗
由臺南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣共同合辦的「夏至藝術節」節目類型包含戲劇、舞蹈與音樂等，演出地點橫跨四縣市，為雲嘉嘉營的在地居民提供豐富的最佳品質表演藝術，型塑南部一日藝文生活圈。
以「移動的劇場體驗」為發想，思考跨域劇場的可能性，民眾透過旅行將劇場經驗植入生活路徑中，以套裝行程的概念，將觀賞藝術表演的行為旅遊化。
名稱｜Matter of Scale 羅晟文個展
時間｜2022/7/30（六）- 2022/10/02（日）
地點｜鳳甲美術館（台北市北投區大業路166號11F）
備註｜本活動為售票活動
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Matter of Scale展覽集結藝術家歷時兩年的海帶研究，希望和觀眾一起從不同觀點反思永續農業與循環經濟的浪潮。
近年旅居荷蘭、具有理工學科背景的藝術家羅晟文，作品呈現方式包含錄像、攝影、遊戲、聲響、裝置，本次將以在荷期間針對海洋生態和經濟作物的研究為主軸，呈現科學、經濟、視覺藝術的跨領域對話。
名稱｜2022嘉義縣社區藝術季
時間｜2022/7/28（四）- 2022/8/01（一）
地點｜詳如下活動場次表
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嘉義縣，有18鄉鎮傳承久遠的文化底蘊，有不斷推陳出新的藝術活力。
2022嘉義縣社區藝術季從在地到國際，週週都有現場演出，歡迎一起共襄盛舉來趟藝文之旅，今年夏天，在嘉義留下最佳的回憶。
【影視】
名稱｜就在今夜 The Passengers of the Night
上映時間｜2022/07/29（五）
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以80年代政權輪替的巴黎為背景，描繪歷經病痛與婚變的女主角，如何重回社會，撫養一對子女和因緣際會來到家中的街頭少女。
1981年的巴黎街頭一片狂歡，慶賀左派政權在大選的勝利，剛剛離婚的伊莉莎白，卻不得不找工作來維持生活，撫養嚮往成為詩人的兒子、滿懷社會理想的女兒。她陰錯陽差錄取了深夜廣播節目〈夜行過客〉的節目助理，負責接聽網友的call in，並協助接待參與節目的素人來賓。
某天晚上，一名流浪少女來到了節目現場，讓伊莉莎白起了惻隱之心。只是這個愛好自由不羈的靈魂就像蝴蝶效應一樣，悄悄帶給她的家庭新的火花與影響...一個屋簷下，四個截然不同的靈魂在醉人的巴黎努力生存；生活的殘酷與不堪，隨著搖曳且迷幻的樂聲，被塞納河畔的夜色輕輕撫慰，成了白日瞬光也止不住的永恆。
【音樂】
名稱｜《曬太陽的人》排灣電音派對 《Bask》Paiwan EDM Party
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放