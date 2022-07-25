【藝遊嚮導】7/26-8/01：野老朝雄「CONNECT連結」展、《曬太陽的人》排灣電音派對，本週藝文活動精彩可期！

設計2020東京奧運會徽的藝術家野老朝雄（ところあさお）首次來台策展，雖然疫情嚴峻，但文化總會希望民眾能透過野老朝雄充滿律動、無窮多元的圖像，重新串起世界緊密的連結，傳達團結一心的意念。

「排灣電音趴＋民主大道」這你敢信？《曬太陽的人》是由兩度入圍金曲金音的排灣族創作歌手Cemelesai徹摩與新銳電音製作人DJ Waven聯手，將排灣文化和流行語彙融合，打造的一場電音派對，讓你在夏日的午後搖爆中正紀念堂民主大道。

最後，說到夏天，怎麼能沒有「漫博會」呢？今年以【動漫無敵】為主題，多元的展出內容、熱情的簽名會、搶限量商品的動力、塗鴉牆上的揮筆，在你我記憶中這些都是不容錯過的！

【表演藝術】

名稱｜直男而喪

時間｜2022/7/30（六）

地點｜樹林藝文中心演藝廳（新北市樹林區樹新路40之8號）

備註｜本活動為售票活動

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直男：形容當代呆若木雞大男人，或是指異性戀男性。往往不體貼、不熱心、不解風情，還容易引起反感與憤怒。

這是當代男性的愚蠢自白，一群直男對於自己的「臭直男」性格深感痛悔的喜劇治療，掏心掏肺掏家底，如實交代自己各種醜行，大至說謊欺騙劈腿騙感情，小至骯髒幻想懶惰躺平，無一例外全部揭露。

名稱｜2022餓極體實驗室第七號實驗計畫《Play Games：降靈會》

時間｜2022/7/29（五）- 2022/8/14（日）

地點｜Seety新城視 展演空間 / 高雄正港小劇場（高雄市鼓山區蓬萊路99號 / 駁二藝術特區蓬萊倉庫 B9棟）

備註｜本活動為售票活動

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一場家暴案件，一段生命創傷；眾魂群聚，搶奪、玩樂、質問、控訴。

一個永遠5歲的媽媽，一個隨著時間成長的女兒，以及那個永遠不存在的加害者，面對生命創傷時，我們該如何易地而處？旁觀？漠視？喝止？縱身？糾纏的執念闖過陰陽，試圖奪取某種話語權，伴隨著缽音繚繞，眾魂降臨，只為了再玩一次遊戲

一個在急診診間的患者，突然的意識轉變，燃起了診間的所有動能，頸動脈無脈搏、心肺復甦、心室顫動、焦耳電擊、強心針，所有人努力，直到患者死亡。

死去了，就意味著一切終結嗎？還是因為量子不滅定律，死亡才是另一種開始？當生命被狠狠的撕裂出一道傷口。時間，真的能治癒一切嗎？而想要走出創傷的條件是什麼？原諒？悔恨？放下？釋懷？

你，真的做得到嗎？

【展覽】

名稱｜《野老朝雄 "CONNECT連結"》

時間｜2022/7/19（二）- 2022/8/14（日）

地點｜誠品信義店6樓展演廳（台北市信義區信義路五段5號）

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「在種種限制之下，一定有很多無法盡如人意的地方。

可是我還是相信在這種嚴峻的狀況中，我們人類可以找出答案、持續前進，

我還是希望思考「CONNECT」的可能。」──野老朝雄

2022年台灣面對疫情挑戰，集體的忐忑不安加劇，在這樣的時刻，文化總會、誠品文化藝術基金會與Taiwan Pitch共同邀請國際藝術家野老朝雄先生，於誠品信義店舉辦野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]，希望透過野老朝雄充滿律動、無窮多元的圖像，重新串起世界緊密的連結，傳達團結一心的意念。

名稱｜2022漫畫博覽會

時間｜2022/7/28（四）- 2022/8/01（一）

地點｜世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

備註｜本活動為售票活動

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暑假最嗨動漫嘉年華

今年主辦單位以【動漫無敵】為主題，展出匯集動、漫畫、小說、繪本及遊戲、桌遊、音樂、戲劇、動漫及電影相關玩具、公仔、文創商品、潮流服飾及流行音樂、生活用品…等。

產業齊聚、連袂出擊，約1千個攤位、120家廠商聯手打造全台最大規模的ACG整合展，將動漫包羅萬象的元素、『視』界無限的獨特魅力，為本屆活動注入新的話題、新的能量！

名稱｜夏至藝術節

時間｜2022/7/15（五）- 2022/9/16（五）

地點｜臺南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣（場地資訊）

備註｜部分活動為售票活動

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移動的劇場體驗

由臺南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣共同合辦的「夏至藝術節」節目類型包含戲劇、舞蹈與音樂等，演出地點橫跨四縣市，為雲嘉嘉營的在地居民提供豐富的最佳品質表演藝術，型塑南部一日藝文生活圈。

以「移動的劇場體驗」為發想，思考跨域劇場的可能性，民眾透過旅行將劇場經驗植入生活路徑中，以套裝行程的概念，將觀賞藝術表演的行為旅遊化。

名稱｜Matter of Scale 羅晟文個展

時間｜2022/7/30（六）- 2022/10/02（日）

地點｜鳳甲美術館（台北市北投區大業路166號11F）

備註｜本活動為售票活動

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Matter of Scale展覽集結藝術家歷時兩年的海帶研究，希望和觀眾一起從不同觀點反思永續農業與循環經濟的浪潮。

近年旅居荷蘭、具有理工學科背景的藝術家羅晟文，作品呈現方式包含錄像、攝影、遊戲、聲響、裝置，本次將以在荷期間針對海洋生態和經濟作物的研究為主軸，呈現科學、經濟、視覺藝術的跨領域對話。

名稱｜2022嘉義縣社區藝術季

時間｜2022/7/28（四）- 2022/8/01（一）

地點｜詳如下活動場次表

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嘉義縣，有18鄉鎮傳承久遠的文化底蘊，有不斷推陳出新的藝術活力。

2022嘉義縣社區藝術季從在地到國際，週週都有現場演出，歡迎一起共襄盛舉來趟藝文之旅，今年夏天，在嘉義留下最佳的回憶。

【影視】

名稱｜就在今夜 The Passengers of the Night

上映時間｜2022/07/29（五）

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以80年代政權輪替的巴黎為背景，描繪歷經病痛與婚變的女主角，如何重回社會，撫養一對子女和因緣際會來到家中的街頭少女。

1981年的巴黎街頭一片狂歡，慶賀左派政權在大選的勝利，剛剛離婚的伊莉莎白，卻不得不找工作來維持生活，撫養嚮往成為詩人的兒子、滿懷社會理想的女兒。她陰錯陽差錄取了深夜廣播節目〈夜行過客〉的節目助理，負責接聽網友的call in，並協助接待參與節目的素人來賓。



某天晚上，一名流浪少女來到了節目現場，讓伊莉莎白起了惻隱之心。只是這個愛好自由不羈的靈魂就像蝴蝶效應一樣，悄悄帶給她的家庭新的火花與影響...一個屋簷下，四個截然不同的靈魂在醉人的巴黎努力生存；生活的殘酷與不堪，隨著搖曳且迷幻的樂聲，被塞納河畔的夜色輕輕撫慰，成了白日瞬光也止不住的永恆。

【音樂】

名稱｜《曬太陽的人》排灣電音派對 《Bask》Paiwan EDM Party