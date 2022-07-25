最萌公務員「緝毒犬」養成大公開：寄養家庭10年甘苦談，訓成率不到2成，非寵物只能「愛在心裡」
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許多民眾寵愛毛小孩無極限，但對全台60多個海關緝毒犬寄養家庭來說，由於犬隻未來可能成為為國效力的工作犬，因此愛的方式有種種限制，舉凡狗狗不可進入屋內、玩到躺下翻肚已「嚴重踩紅線」。
（中央社）7月中午烈日當頭，海關緝毒犬培訓中心人員張哲培身後藏著紫色玩偶，一瞬間將它拋向遠方，立刻吸引拉布多拉多犬Wiki目光，玩性大起的Wiki一咬住便開始奔跑，張哲培追著Wiki試圖抓回玩偶，一場玩偶「拔河」賽就此展開。
拔河過程，張哲培不斷拉高聲調增加遊戲有趣性，讓Wiki全心全意投入競賽，看似日常的互動場面，實則為海關護國神犬養成關鍵環節。
「拔河不只是普通遊戲，更是緝毒犬未來執勤緝獲毒品的獎勵」，張哲培說。
一場單純遊戲可以設計成獎勵，必須從Wiki生長過程談起，5個多月大的牠，不可與人類過度親近，這是緝毒犬養成鐵律之一，為的就是讓犬隻從小培養專注、獨立個性，將來成為緝毒犬，可以精準執行任務；犬種追逐、占有獵物本是天性，透過拔河遊戲，讓緝毒犬適度奔跑放鬆，無疑就是一種獎勵行為。
不過魔鬼藏在細節裡，張哲培說，拔河不僅是一場遊戲，有一定的SOP、不可馬虎。首先得抓準時機丟出玩偶，讓狗狗覺得玩偶是突然出現，跟人沒有關聯，並不是人給予的。
待犬隻咬下玩偶，培育人員才發出聲音，用意是避免狗狗咬下玩偶前，因人太早出聲而分心。
張哲培強調，要讓犬隻喜愛拔河獎勵本身，而非與人類玩耍，這樣才能培養出其獨立性格，及對拔河獎勵的高度佔有欲。
過程中，培育人員必須抓準力道，拉扯之間得讓犬隻「覺得自己贏了」、佔有慾獲得滿足；盡情來回跑動後，在犬隻情緒最高點將玩偶收起。張哲培表示，最高潮時結束拔河，是為讓犬隻念念不忘，成為日後驅動牠衷於「好鼻師」工作的動力。
今（2022）年農曆年前出生的Wiki，預計將於明年9月參加正式訓練課程，隨著牠「轉大人」，屆時玩偶將替換成與正式執勤同款的「白毛巾卷」；若能畢業出師，Wiki將成為駐守國門的緝毒犬，在毒品走私日趨氾濫下，續為台灣邊境緝查注入量能。
緝毒犬破獲2.4億毒品，教召夾毒也不放過
2007年，台灣投入近新台幣2億元建置緝毒犬完整體系，與澳洲簽署備忘錄，合作範圍涵蓋育種、訓練及情資分享等；不久後，佔地13公頃、位於台中市后里區的緝毒犬培訓中心落成；由於沿用澳洲制度至今，台灣緝毒犬品種皆為拉布拉多。
財政部關務署緝毒犬培訓中心稽核劉政忠表示，為強化查緝能量、因應需求，中心現正推動2項核心業務，包含配合各關陸續成立海運快遞專區，目標2025年將緝毒犬隊擴編至44組（1組為一隻緝毒犬搭配一名領犬員）；以及協助其他機關培育搜救、檢疫等執勤犬，拚3年內將中心培育量能翻倍至每年100隻。
談及培訓中心實績，劉政忠舉例，2019年與憲兵指揮部合作代訓緝毒犬隊，到今年底累計將有18組上線執勤；前陣子，已有憲兵緝毒犬在後備軍人教召營區出勤，緝獲2起夾帶大麻案件。
同時，根據培訓中心統計，鎮守四大海關的緝毒犬，光是今年上半年就攔下超過146公斤、價值逾2.4億元的毒品，已達去年度查緝實績的7成，成效卓越。
護國神犬從小養成大不易，訓成率僅近2成
護國神犬繳出亮眼成績單背後，是培訓中心人員從配種計算近親係數、幼犬發展開始，落實一道道的嚴謹程序和超高淘汰率培訓關卡。
培訓中心人員換上工作靴、踩過消毒地墊，進入幼犬區，出生近2個月、第四代以X、Y為名字開頭的拉布拉多犬，好奇地穿梭於犬籠、紙箱、迷宮、路障等訓練器具之間。
張哲培說，幼犬在清消過的區域自由活動，不僅是單純「放風」，更是在進行初步的社會化訓練；緝毒犬養成可謂好事多磨，每一培訓階段環環相扣、不可越級打怪。
一般而言，緝毒犬中心幼犬會在3個月大時入住寄養家庭，待到10個月大至1歲初，再返回中心受訓，上課的黃金年齡則約落在1歲半。
訓練師吳俊昇表示，犬隻回到中心後，將進行3大階段培訓，第1階段預訓課程，利用古典及操作制約，讓犬隻學習對標的物產生被動式反應，及簡單搜查概念。
第2階段正式課程為期13週，由受訓領犬學員及犬隻配對參與課程，內容包含學習照顧犬隻、觀察行為，及各項領犬技巧等；期間，學員與犬隻每週須經過考評才能正式結訓。
接下來，犬隻會前往各關區當6個月實習生，發展搜查能力，期滿再召回接受2週的「新標的物氣味連結」等課程與考核。
若領犬員與犬隻實務上能配合得「如魚得水」，才可正式納編緝毒犬隊；吳俊昇強調，進入實戰後，領犬員須讓緝毒犬不斷進化、發展，每季也要擬定訓練計畫。
張哲培表示，儘管進入訓練的犬隻，都具備成為工作犬的條件，但在受緝毒犬課程時，仍可能因有缺點需改善，轉回培育發展部，得捲土重來，最後才能成功「出師」。劉政忠也指出，緝毒犬訓成率僅近2成，每隻護國神犬都堪稱菁英中的菁英。
緝毒犬懂200氣味，科技難取代好鼻師天性
面對走私奇招頻出，犯罪集團不斷創新製毒技術，運進毒品原料，緝毒犬培訓中心扛起護國神犬隊系統化籌組任務、持續精進犬隻訓練，劉政忠直言，「毒梟道高一尺，我們就要魔高一丈」。
吳俊昇指出，緝毒犬執勤一趟約5分鐘、一天累計至多20分鐘，並專攻高風險來源國和貨物；若遇新興毒品大量竄起，會視情況決定是否從前線召回緝毒犬，進行氣味連結，而學習力極強的好鼻師，大概1週就可辨認出新氣味。
海關近年積極導入大數據分析、物聯網及電子封條監控系統，劉政忠表示，這些高科技查緝利器能使海關更精準掌握走私動態，提供緝毒犬隊有利情資，強化查緝效率，兩者相輔相成。
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。