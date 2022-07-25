斯里蘭卡總統府示威群眾遭軍方暴力清場，人權團體新加坡提告「落跑總統」盼逮人

（中央社）包圍斯里蘭卡總統府的反政府示威人士遭到軍事鎮壓驅離清場，引發國際譴責。警方表示，總統府今（25）日將恢復運作。

島國斯里蘭卡史無前例的經濟危機引發排山倒海民怨沸騰，抗議民眾本月稍早攻破並且占領殖民時代建築的總統府。士兵當時奉命保護前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）撤離，他於數日後逃到新加坡才辭職。

拉賈帕克薩繼任者威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）下令後，持警棍和自動武器的士兵22日發動拂曉突襲，對總統府秘書處進行清場。抗議人士自從4月以來就在總統府外搭建的帳篷遭到安全部隊拆除，行動中至少造成48人受傷，有9人被捕。

未獲授權對媒體發言而不願意具名的警方官員昨天指出：「總統府準備好從星期一恢復運作。」他告訴法新社，鑑識專家已進入總統府，就抗議人士造成的毀損進行採證。

「秘書處自從7月9日以來持續遭到占領，情況現在排除了。」

對威克瑞米辛赫訴諸暴力對付手無寸鐵，而且已經宣布願意於22日稍晚撤離的抗議民眾，西方政府、聯合國和人權團體予以譴責。

警方發言人塔爾杜瓦（Nihal Talduwa）指出，抗議人士有繼續在總統府附近指定地點示威的自由。他昨天說：「他們可以留在官方指定抗議地點，政府甚至可能增加開放巿區一些地方給示威人士。」

威克瑞米辛赫宣誓就任後不到24小時，就展開對總統府秘書處和週邊地區清場的軍事行動，當時他還沒有任命內閣。

落跑總統拉賈帕克薩先搭軍機逃到鄰近的馬爾地夫，後來再前往新加坡並且提出辭呈，國會議員20日選舉威克瑞米辛赫取代他。

斯里蘭卡總統落跑新加坡，人權團體當地提告盼逮人

專門記錄斯里蘭卡內戰期間疑似侵害人權行徑的人權團體，已經向新加坡檢察總長提起刑事告訴，尋求針對斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩於數十年內戰期間的角色，將他逮捕。

路透社看到總部設在南非的非營利機構「國際真相與正義計畫」（International Truth and Justice Project）在訴狀中陳述，斯里蘭卡內戰期間，時任國防部長的拉賈帕克薩曾經於2009年嚴重違反「日內瓦公約」（Geneva Convention）。

國際真相與正義計畫主張，基於普遍管轄權，新加坡得就拉賈帕克薩遭控的侵害行徑起訴他。經濟危機導致斯里蘭卡動盪數月，反政府抗議人士攻入總統府、總統官邸和總理官邸，他13日逃到新加坡，隔天提出辭呈。

草擬訴狀的其中一位律師卡特爾（Alexandra Lily Kather）目前人在柏林，他在電話中告訴路透社：「基於已犯罪行可以證實的資訊，以及與目前正在新加坡的有關個人真正相關證據的資訊，提起這件刑事訴訟。」

「在這起訴訟上，新加坡確實有獨特機會，根據自己的法律和政策，向權力說真話。」

還無法透過斯里蘭卡駐新加坡高級專員公署聯繫到拉賈帕克薩就此評論。他之前曾經極力否認自己是內戰期間侵害人權指控的罪魁禍首。

新加坡檢察總長發言人未就置評請求作出回應。新加坡外交部曾表示，抵星進行私人訪問的拉賈帕克薩沒有尋求庇護，新加坡當局也沒有給予庇護。

曾經任教新加坡的英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）法學院教授達姆（Shubhankar Dam）指出，新加坡法院可就戰爭罪行、種族滅絕、酷刑指控進行審理，但也一再表明，若非萬不得以不會援引這種管轄權。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航