為加強與東南亞國家關係，中國使出「榴槤外交」以經促政
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中國外長王毅7月12、13日分別訪問馬來西亞和越南時，提到會加強對馬來西亞榴槤的進口，而越南的榴槤方面，歷經4年的談判，也有望出口至中國。
（中央社）被稱為「水果之王」的榴槤，現正成為中國近期對東南亞加深關係的武器，因北京承諾從包含馬來西亞、越南等國進口更多榴槤，以鞏固與此區域的關係，抗衡美國日益激烈的競爭。
根據香港南華早報（SCMP）24日報導，中國國務委員兼外長王毅在近期出訪馬來西亞時就提到了這個水果。
王毅在與馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）的聯合記者會上告訴記者，「今天（7月12日）早上，我們一起享用了貓山王榴槤蛋糕，這太好吃了，我印象深刻」。
王毅表示，中國已經準備進口更多棕櫚油、熱帶水果與其它農產品。
一天後，在中國南邊城市的南寧，王毅與越南副總理范平明（Pham Binh Minh）一同宣布雙方達成協議，經歷4年的談判，允許越南的新鮮榴槤在不久的將來得以進入中國的市場。
王毅說，中國重視越南對增加出口農產品與漁產品興趣；范平明則敦促北京得以進口更多水果。
根據越南農業部門，中國已經成為越南最大的貿易夥伴，該國有70%的水果與蔬菜出口中國。
在未提及榴槤的情況下，中國外交部表示，雙方同意探索建立促進生產與供應鏈的機制，以及加強港口建設，促進雙邊貿易。
這個月開始，中國開始從越南進口百香果，根據「越南快訊」（VnExpress）報導，而駐河內大使館表示，越南的海鮮出口商不會再因為包裝檢測到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的感染，而受到暫時出口禁令的打擊。
中越兩國因歷史與領土爭端，雙邊關係時有波折。范平明此前對中國開放越南農產品市場進展緩慢表示沮喪。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）表示，越南有人懷疑中國藉由邊境貿易作為手段，對該國施加戰略影響力，以表明對河內採取的某些政策的不滿。
黎鴻協指出，儘管越南熱衷與中國保持穩定的跨境貿易，但河內也希望確保北京不會將其用作經濟脅迫的工具。
越南的榴槤商正在準備進入中國市場，根據越南通訊社（Vietnam News Agency）報導，共有123家榴槤農場與57家包裝工廠參加了一場為期三天的訓練營，這個訓練營是由越南農業與農村發展部舉行，旨在研究中國的食品標準。
黎鴻協說，這對中國而言具有一定的意義，因為美國正努力採取行動，讓越南與區域國家遠離北京。
報導也提及，中國也一直與柬埔寨和菲律賓討論進口榴槤的問題。本月稍早，柬埔寨向中國輸出了50公噸的冷凍榴槤。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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