全球NO.1氣泡水機品牌sodastream質感新機體驗會盛大起跑！ 攜手金鐘小天后「吳姍儒」開箱全新機款DUO、ART、TERRA，三大純色系打卡點、限定開張！

由恆隆行總代理的全球第一氣泡水機品牌sodastream，持續為消費者創造不同的沁涼氣泡驚喜！今年sodastream以「PUSH FOR BETTER」為品牌主張，並以「一壓升級.質感有型」為主軸推出三款新機：DUO、ART跟TERRA，搭配全球首創專利快扣鋼瓶，以最有型的設計、最新鮮的氣泡、最直覺的操作三大亮點，傳遞sodastream不僅是氣泡水機的第一品牌，更是生活質感體現的首選！為歡慶三款新機一起登台，今（22）在台北信義香堤廣場舉辦「sodastream質感新機體驗會」，並邀請品牌代言人，金鐘小天后「吳姍儒」到場體驗質感新機，吳姍儒除了使用三款新機分享私房氣泡水特調外、更大方分享私下製造儀式感的小撇步、最後也帶領大家開箱期間限定sodastream三大純色系打卡點， 宣告sodastream質感新機體驗會盛大起跑！

sodastream2022以「PUSH FOR BETTER 一壓升級.質感有型」 全新主張為品牌注入新氣象，DUO、ART跟TERRA在按壓打氣的設計上全面升級，讓每一次打氣都是儀式感的啟動！ Photo Credit：sodastream

sodastream質感新機搭配三大純色系打卡點，每一次「PUSH」都為生活帶來全新加值體驗！

sodastream每年夏天都為全台消費者帶來驚喜的氣泡體驗，2022以「PUSH FOR BETTER」全新主張為品牌注入新氣象，每一次按壓打氣sodastream氣泡水機都是生活質感的提升，無論是按壓轉換情緒、按壓啟動派對又或是按壓進入ME TIME時光，sodastream三款質感新機：DUO、ART跟TERRA在按壓打氣的設計上全面升級，讓每一次打氣都是儀式感的啟動！ 恆隆行生活家電事業處處長高愉勛也表示：「sodastream持續深耕台灣市場，我們發現消費者期待在生活中加入更多的儀式感，像在特定節慶的療癒佈置、外出露營的豪華享受以及偶爾小酌的獨特日常，都成為消費者啟動儀式感的重要時刻，而此次sodastream的三款新機：DUO、ART跟TERRA在外型和使用體驗上皆全面升級，就是希望能為消費者帶來更多的專屬儀式感！」而此次在「sodastream質感新機體驗會」上，品牌更為三款新機分別打造三個專屬空間，鮮豔大膽的空間設計象徵三款新機帶給消費者既強烈又獨特的氣泡想像，讓民眾享受冰涼氣泡飲的同時，也一起進入氣泡綺想當中，恣意享受氣泡水特調與情境空間共創的獨特體驗。

sodastream DUO、ART、TERRA三款機型的設計，就像與生俱來為不同儀式感情境而打造，每一次按壓都能製作出最佳氣泡口感體驗！Photo Credit：sodastream

吳姍儒生活情境靠sodastream 轉換，升級新機讓日常的儀式感更獨特、更細膩

sodastream品牌代言人，金鐘小天后吳姍儒，突破以往的品牌藍白色系，以時尚亮眼的多彩印花西裝吸睛登場，身為sodastream代言人，同時也是品牌多年愛好者的吳姍儒分享：「成為品牌代言人三年，今年最令人興奮的是一次有三款新機上市，除了保持一樣不妥協的氣泡水口感外，外型跟按壓的升級，真的讓每一次按壓都是享受跟驚喜！」sodastream DUO、ART、TERRA的直覺按壓設計，手動輕鬆控制出氣量，也是吳姍儒很喜歡的功能之一，無論是微氣泡、多氣泡，或是嗆氣泡都可以任憑喜好選擇，每一口都能帶來綿密細緻口感。另外，外型的設計及升級更讓她愛不釋手，她分享道：「sodastream DUO、ART、TERRA三款機型設計，就像與生俱來為不同儀式感的情境所打造，DUO內斂又具備設計感，最適合我想要靜下心來讀書或是喘口氣時，享受ME TIME時光時使用；而ART就是天生的派對動物，質感復古造型搭配拉桿設計，很適合邀請朋友來家裡暢飲歡聚時使用； TERRA的簡約俐落設計，百搭家中任何擺飾，我把它定義為我跟老公的專屬時光可以使用，無論我們想要去露營、郊遊，或僅是到陽台轉換心情，輕巧的TERRA都能隨時隨地，製作出最佳氣泡口感！」

「sodastream質感新機體驗會」DUO、ART、TERRA三款新機一次開箱體驗！Photo Credit：sodastream

「sodastream質感新機體驗會」限定巡迴開張、精彩三大亮點快筆記！

每年夏天都會帶來氣泡驚喜的sodastream，此次打造三大純色系打卡點，即日起至8/28 sodastream質感新機體驗會，北中南全台輪流亮相，要帶給全台消費者極致的質感體驗，快跟著以下三大亮點指南，按壓出今夏最獨特的氣泡儀式感！

亮點一： sodastream DUO、ART、TERRA三款新機一次開箱體驗！

現場展演sodastream三款新機，一字排開讓每一位民眾隨選及按壓，體驗sodastream新機升級的絕佳享受。極致時尚品味的DUO以太空黑及典雅白兩色系耀眼亮相、視覺吸睛的ART以黑白雙色機登場、而輕巧俐落的TERRA以清爽色系純淨白及迷霧藍俐落擺設，三款機器一次體驗，滿足消費者對於機器的選擇偏好！

亮點二： 三款沁涼專屬特調 搶先試飲 氣泡濃度由你來配！

質感新機體驗會最重點，為了讓消費者更直接享受sodastream新機帶來的氣泡水口感及獨特的儀式感，特別依據三台機器風格準備了三款特調，包含「徜徉熱帶風情」、「微醺氣泡時光」、「午後酸甜滋味」，搭配不同精選食材及氣泡水特調，sodastream邀請消費者選擇自己最對味的飲品和氣泡濃度！現場更配置放大版新機sodastream ART，超萌造型抽獎機，消費者購買任一款新機型，即可獲得抽獎資格，有機會將最大獎TERRA氣泡水機抱回家！

「sodastream質感新機體驗會」邀請消費者選擇自己最對味的飲品和氣泡濃度！現場更配置放大版新機sodastream ART超萌造型抽獎機，購買任一款新機型，即可獲得抽獎資格，有機會將最大獎TERRA氣泡水機抱回家！Photo Credit：sodastream

亮點三：台北三大純色系打卡點 限定開張！

sodastream邀請全民在城市中找到自己的氣泡專屬儀式感，此次採用清爽藍、微醺紅、輕奢米三種顏色大膽設計，演繹兼具風格又亮眼的三款新機情境，搭配三種生活提案建議，為的就是希望民眾，體驗質感新機的同時，可以選擇自己的獨特風格跟飲品，邊飲用特調、邊拍照打卡，按壓出自己的專屬氣泡風格！

「sodastream質感新機體驗會」邀請全民在城市中找到自己的氣泡專屬儀式感，此次採用清爽藍、微醺紅、輕奢米三種顏色大膽設計，演繹兼具風格又亮眼的三款新機情境！ Photo Credit：sodastream

「sodastream質感新機體驗會」活動於7月22日台北盛大展開，一直到8月28日，期間限定於台北信義香堤、台南西門新光、台中新光、桃園台茂等，全台巡迴免費開放。更多活動消息，敬請鎖定sodastream官方網站、以及臉書粉絲專頁！

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