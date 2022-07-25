當政壇被政治家族把持，先成為明星就是菲律賓素人躍入政壇的跳板

文：陳妍君

記者派駐馬尼拉至今3年多，每當提到來自台灣時，多數菲律賓民眾第一反應不是珍珠奶茶起源地或半導體大國，而是「我知道流星花園。20年前在菲律賓很紅！」

菲律賓ABS-CBN電視台於2003年播出以官方語言之一塔加洛語（Tagalog）配音的「流星花園」，造成轟動，收視率一度飆上近60%，不僅青少年紛紛模仿劇中角色F4的穿著、髮型和舉止，演出該劇的藝人言承旭赴菲為品牌代言時，還獲時任總統雅羅育（Gloria Arroyo）接見，在總統府掀起追星旋風。

從菲律賓民眾20年後還記得「流星花園」，不難想像它當年的風靡程度。如今台劇退燒，韓流異軍突起，擄獲不少菲律賓人的心，連前副總統羅貝多（Leni Robredo）都公開表示自己是個韓劇迷。

事實上，在菲律賓要功成名就，有幾條主要途徑：當明星、成為運動員或從政。但政壇往往被政治家族把持，沒有雄厚財力或知名度，很難獲得選民青睞，在選戰中脫穎而出。因此，當明星或運動員就成為老百姓「鯉躍龍門」實現夢想的最佳捷徑。

一位菲律賓友人告訴記者，他期待小孩未來成為籃球員，因為籃球員月薪約14萬披索（約新台幣7.5萬元），在上班族月薪約3萬披索（約新台幣1.6萬元）的馬尼拉，可算是高薪職業。

從媒體上的「勵志楷模」，包括綜藝天王維斯甘達（Vice Ganda）、馬尼拉市前市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）等人也可看出，窮苦的菲律賓底層民眾要出頭天，往往會選擇哪條道路。

Photo Credit: Reuters/達志影像 菲律賓拳王巴喬

這幾位菲國名人的共同點是從小家境貧寒。身為同志的維斯甘達出身馬尼拉市貧民區唐度區（Tondo），父親在他少年時遭謀殺，母親被迫出國當看護以賺錢養家。

杜馬戈索也在唐度區的貧民窟度過童年。他曾靠拾荒協助家計，從影成名後於1998年進入政壇，2019年當選馬尼拉市長，並於今年參選總統落敗。但因他早年拍攝清涼照的經歷，遭前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）譏諷：「那個人脫了衣服，穿著比基尼擺姿勢。那是這位想當總統的人所受的訓練。」

Photo Credit: AP / 達志影像 前馬尼拉市長杜馬戈索

巴喬來自單親家庭，因家貧失學後，14歲從家鄉來到馬尼拉，展開拳擊生涯。「沒有拳賽時就當建築工人，一天賺4美元（約新台幣119元）」，他一路奮發努力，終於成為有「國家之拳」美譽的菲律賓英雄。

換句話說，對出身弱勢家庭的菲律賓年輕人來說，學者、科學家或知識分子不是他們考慮脫貧致富時會想到的工作。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2016年擔任參議員時曾說，菲律賓應推廣科學教育，培養更多科學家，「它是推動一個國家發展的基本要素之一，它決定了一個國家的經濟成長步伐」。

小馬可仕甚至引述數據表示，菲律賓每百萬人口中只有約80名科學家。菲國貿工部長巴斯克華（Alfredo E. Pascual）也說，菲律賓須培育高水準的專家和實質性的專業知識，建立具創新力的人力，否則未來「只能繼續仰賴我們積弱的農業部門、低價值的製造業和海外菲律賓勞工的匯款」。

但冰凍三尺非一日之寒，小馬可仕如何改變教育體制和不重視專業知識的社會風氣，人民喜愛明星和娛樂的風潮如何被轉向，恐怕是他6年任期內一項艱鉅任務。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範