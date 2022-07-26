【書評】《Tunnel 29》：挖隧道逃離柏林圍牆的真實故事——為了自由，你願意付出多少代價？
我們想讓你知道的是
本書除了脫逃細節之外，更多是口述幫助脫逃者的心路歷程，即使不顧一切，想要幫人脫逃與脫逃的決心令人覺得不可思議。
文：周均亭
為什麼想讀這本書？
多年前走訪柏林，柏林圍牆便一直是熱門的景點，我依稀記得在那凜冽到不行的天氣中，我一一探訪的柏林圍牆遺跡。散落多處的遺跡很多都只剩圍牆甚至廢墟，看不出當年的恐怖氛圍，遊客甚至能拿一塊圍牆紀念當鑰匙圈。在博物館內，描述著很多人奮不顧身想要逃脫東柏林，用盡各種方法，即使粉身碎骨也奮不顧身，當年我對這樣的描述就覺得非常震撼，可惜景點的展示牌英文沒有太多相關描述，我想知道更多細節：在什麼樣的背景下，即使有可能犧牲生命也想逃脫柏林圍牆？而《Tunnel 29 Lib/E: The True Story of an Extraordinary Escape Beneath the Berlin Wall》這本書的出現解答我當年的疑惑。
這本書在說什麼？
這本書描寫的是一群人挖隧道，從西柏林的地底穿越圍牆到東柏林，並且幫助29個人順利逃脫的所有過程。本書起源來自1962年《NBC》製作的紀錄片：「隧道」，黑白影片詳細記錄著當年開挖隧道、後來脫逃的每一個過程、細節。作者訪問了紀錄片中開挖隧道的人、幫助逃脫的人，作者翻看當年的歷史文檔紀錄，拼湊寫成猶如小說的脫逃紀錄，同時也是這段歷史的再現。閱讀時猶如時光倒流，讓我們見證柏林圍牆的恐怖氛圍，就像重新體驗一次那段歷史一般，非常震撼。
柏林圍牆的建立
二次大戰後，柏林因為戰敗國被瓜分成東德和西德，柏林也被一分為二，分成東柏林與西柏林，西柏林因為地理位置，猶如一塊孤島被東德包圍。1952年起，因為東西之間交流關閉，但東西柏林之間仍通行無阻，西柏林與東柏林的交流往來非常密切，很多人在可能在東柏林工作、家住西柏林；或家人在東柏林，自己住西柏林，只要做個火車，很快就可以東西柏林穿梭。
然而，東德的經濟每下愈況，整府對社會控制漸趨嚴格，東德人開始把東柏林當成逃脫至西方的跳板。東德政府也開始意識到逃脫的人數甚鉅，因此不斷利用電視媒體、各種廣告宣傳東德的美好，書中提到，即使東德人已經比蘇聯時代過的好，但跟「西方」的人比較起來，他們覺得自己很窮、相對剝奪感非常嚴重。當電視播放著西柏林人可以自由地去超市取得多種類鮮美的蔬果，東德人卻只能排長長的隊伍，等待哪一天運氣好才可以排到不同種類的食物。西柏林人可以自由享受假期的優閒，東柏林人卻只有擁有特權的人才可以休假，這讓東柏林的相對剝奪感與日俱增。
國安特別警察「Stasi」可以說是對整個社會恐怖控制，禁止任何對政府不利的言論組織，不只是逮捕犯罪之人，他們想要做到預防各種犯罪，他們掌握各種消息： 每個東德人住哪、每天在做甚麼事情，利用竊聽、監視，只要發現有任何不對勁的人，馬上出動抓走關去恐怖監獄。Stasi發展各種手段達到控制，其中一種方法是，Stasi會滲透到一般人群之中，每個東德人身邊可能都有Stasi，也許是你身邊的同事、家人…，只要任何一討厭你的人舉報，可能隔天你就會被解僱、婚姻破碎，走投無路，甚至關進監獄。這讓人與人之間信任完全破碎，每個人彷彿都在楚門的世界，被監視之下過活，也因此沒人敢出聲。
東德人因此不斷脫逃至西柏林，當每個月好幾萬人離開，政府覺得不對勁，下定決心封鎖西柏林這個破口。於是，東德政府開始計畫築牆，然後以迅雷不及耳的速度在一夜之內完成所有的圍牆工程，當高高的圍牆與防範逃脫的鐵絲網豎立，東西柏林所有交通被切斷，人們只能慌亂的、眼睜睜的看著自己與家人、愛人分隔，而此時，當局的政府正沾沾自喜此舉之高招，美國也因為害怕戰爭一觸即發而保持沉默，柏林圍牆從此讓東德人不再自由。
逃脫行動開始
於是東柏林人開始想盡各種方法逃脫到西柏林，奔向自由，不論是直接穿越鐵絲網、找到其他縫隙、或者透過位處東西柏林交界的房子（前面東柏林、後門西柏林）逃脫，但隨著東德政府將這些方法一一封鎖，逃脫的風險越來越高，穿越鐵絲網不僅會受到電擊，被發現直接被射死，所以交界的房子也都封鎖並且嚴密監視。不只是東柏林人想要逃離，許多西柏林人也想要把自己的至親接到東柏林，因此也開始參與幫助脫逃的行動。
本書描述的挖隧道脫逃便是由西柏林的學生們發起，這不是唯一一起脫逃行動，但卻是逃脫規模大、而且有最詳細記載的一次。設想在當年他們所遇到的難題： 如何在人來人往的東西柏林交界，不用機器挖一條隧道到東柏林？如何在預算有限的狀況買器材？要怎麼找才能找到土質夠硬不會崩塌、卻又用人力可以挖的隧道？萬一挖的途中被Stasi發現怎麼辦？阻礙一項項如堆山般高，聽著都令人卻步，但他們還是勇敢下去做。
他們選擇東西柏林交界的繁忙街道，因為「最危險的地方就是最安全的地方」，從下手的第一挖開始，就是暗無天日的在隧道中不斷工作挖掘，手酸、汗如雨下仍然繼續挖，直到滿八小時才換下一個人。時程緊迫，因為要擔心被發現，必須得募集更多人手，但另一方面又擔心這些新募集的人手會不會告發Stasi，不僅整個脫逃行動失敗，還有牽連到無辜的人。
魔鬼的交換條件
挖隧道時需要設備來解決各種問題，也因此需要大筆金錢購買器材，他們於是求助於媒體，他們找了當年的《NBC NEWS》，在柏林圍牆時代，很多媒體都有訪問從柏林圍牆中逃脫出來的人，但是沒有一家媒體有從脫逃行動一開始的完整記錄，《NBC》想要讓世人了解東柏林的情況、挖隧道的艱難、投奔自由的決心，於是願意大筆金錢資助這群學生設備，換得拍攝整個脫逃行動的機會。
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。