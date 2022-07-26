【書評】《Tunnel 29》：挖隧道逃離柏林圍牆的真實故事——為了自由，你願意付出多少代價？

文：周均亭

為什麼想讀這本書？

多年前走訪柏林，柏林圍牆便一直是熱門的景點，我依稀記得在那凜冽到不行的天氣中，我一一探訪的柏林圍牆遺跡。散落多處的遺跡很多都只剩圍牆甚至廢墟，看不出當年的恐怖氛圍，遊客甚至能拿一塊圍牆紀念當鑰匙圈。在博物館內，描述著很多人奮不顧身想要逃脫東柏林，用盡各種方法，即使粉身碎骨也奮不顧身，當年我對這樣的描述就覺得非常震撼，可惜景點的展示牌英文沒有太多相關描述，我想知道更多細節：在什麼樣的背景下，即使有可能犧牲生命也想逃脫柏林圍牆？而《Tunnel 29 Lib/E: The True Story of an Extraordinary Escape Beneath the Berlin Wall》這本書的出現解答我當年的疑惑。

這本書在說什麼？

這本書描寫的是一群人挖隧道，從西柏林的地底穿越圍牆到東柏林，並且幫助29個人順利逃脫的所有過程。本書起源來自1962年《NBC》製作的紀錄片：「隧道」，黑白影片詳細記錄著當年開挖隧道、後來脫逃的每一個過程、細節。作者訪問了紀錄片中開挖隧道的人、幫助逃脫的人，作者翻看當年的歷史文檔紀錄，拼湊寫成猶如小說的脫逃紀錄，同時也是這段歷史的再現。閱讀時猶如時光倒流，讓我們見證柏林圍牆的恐怖氛圍，就像重新體驗一次那段歷史一般，非常震撼。

柏林圍牆的建立

二次大戰後，柏林因為戰敗國被瓜分成東德和西德，柏林也被一分為二，分成東柏林與西柏林，西柏林因為地理位置，猶如一塊孤島被東德包圍。1952年起，因為東西之間交流關閉，但東西柏林之間仍通行無阻，西柏林與東柏林的交流往來非常密切，很多人在可能在東柏林工作、家住西柏林；或家人在東柏林，自己住西柏林，只要做個火車，很快就可以東西柏林穿梭。

然而，東德的經濟每下愈況，整府對社會控制漸趨嚴格，東德人開始把東柏林當成逃脫至西方的跳板。東德政府也開始意識到逃脫的人數甚鉅，因此不斷利用電視媒體、各種廣告宣傳東德的美好，書中提到，即使東德人已經比蘇聯時代過的好，但跟「西方」的人比較起來，他們覺得自己很窮、相對剝奪感非常嚴重。當電視播放著西柏林人可以自由地去超市取得多種類鮮美的蔬果，東德人卻只能排長長的隊伍，等待哪一天運氣好才可以排到不同種類的食物。西柏林人可以自由享受假期的優閒，東柏林人卻只有擁有特權的人才可以休假，這讓東柏林的相對剝奪感與日俱增。

國安特別警察「Stasi」可以說是對整個社會恐怖控制，禁止任何對政府不利的言論組織，不只是逮捕犯罪之人，他們想要做到預防各種犯罪，他們掌握各種消息： 每個東德人住哪、每天在做甚麼事情，利用竊聽、監視，只要發現有任何不對勁的人，馬上出動抓走關去恐怖監獄。Stasi發展各種手段達到控制，其中一種方法是，Stasi會滲透到一般人群之中，每個東德人身邊可能都有Stasi，也許是你身邊的同事、家人…，只要任何一討厭你的人舉報，可能隔天你就會被解僱、婚姻破碎，走投無路，甚至關進監獄。這讓人與人之間信任完全破碎，每個人彷彿都在楚門的世界，被監視之下過活，也因此沒人敢出聲。

東德人因此不斷脫逃至西柏林，當每個月好幾萬人離開，政府覺得不對勁，下定決心封鎖西柏林這個破口。於是，東德政府開始計畫築牆，然後以迅雷不及耳的速度在一夜之內完成所有的圍牆工程，當高高的圍牆與防範逃脫的鐵絲網豎立，東西柏林所有交通被切斷，人們只能慌亂的、眼睜睜的看著自己與家人、愛人分隔，而此時，當局的政府正沾沾自喜此舉之高招，美國也因為害怕戰爭一觸即發而保持沉默，柏林圍牆從此讓東德人不再自由。

逃脫行動開始

於是東柏林人開始想盡各種方法逃脫到西柏林，奔向自由，不論是直接穿越鐵絲網、找到其他縫隙、或者透過位處東西柏林交界的房子（前面東柏林、後門西柏林）逃脫，但隨著東德政府將這些方法一一封鎖，逃脫的風險越來越高，穿越鐵絲網不僅會受到電擊，被發現直接被射死，所以交界的房子也都封鎖並且嚴密監視。不只是東柏林人想要逃離，許多西柏林人也想要把自己的至親接到東柏林，因此也開始參與幫助脫逃的行動。

本書描述的挖隧道脫逃便是由西柏林的學生們發起，這不是唯一一起脫逃行動，但卻是逃脫規模大、而且有最詳細記載的一次。設想在當年他們所遇到的難題： 如何在人來人往的東西柏林交界，不用機器挖一條隧道到東柏林？如何在預算有限的狀況買器材？要怎麼找才能找到土質夠硬不會崩塌、卻又用人力可以挖的隧道？萬一挖的途中被Stasi發現怎麼辦？阻礙一項項如堆山般高，聽著都令人卻步，但他們還是勇敢下去做。

他們選擇東西柏林交界的繁忙街道，因為「最危險的地方就是最安全的地方」，從下手的第一挖開始，就是暗無天日的在隧道中不斷工作挖掘，手酸、汗如雨下仍然繼續挖，直到滿八小時才換下一個人。時程緊迫，因為要擔心被發現，必須得募集更多人手，但另一方面又擔心這些新募集的人手會不會告發Stasi，不僅整個脫逃行動失敗，還有牽連到無辜的人。

魔鬼的交換條件

挖隧道時需要設備來解決各種問題，也因此需要大筆金錢購買器材，他們於是求助於媒體，他們找了當年的《NBC NEWS》，在柏林圍牆時代，很多媒體都有訪問從柏林圍牆中逃脫出來的人，但是沒有一家媒體有從脫逃行動一開始的完整記錄，《NBC》想要讓世人了解東柏林的情況、挖隧道的艱難、投奔自由的決心，於是願意大筆金錢資助這群學生設備，換得拍攝整個脫逃行動的機會。