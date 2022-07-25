瀋陽市府拖欠數月薪，PCR採檢員大罷工，推測可能與核酸檢測擴大化、補助被貪污有關

（中央社）中國瀋陽市近日多個核酸檢測點停止檢測，因為多名暱稱「大白」的採樣員被拖欠數月工資憤而罷工。消息傳出後，當地衛健局人員稱，應是財政部門轉錢晚了幾天，22日已撥款給外包公司。

中國地方財政今年因COVID-19疫情迅速惡化，龐大的常態化核酸檢測費用，更把多地壓得喘不過氣，就連身處第一線，每天穿著白色防護衣辛苦工作的採樣員也受害。

綜合網路社群訊息，遼寧省瀋陽市20日傳出多個核酸檢測點停止檢測，原因是大白罷工了。多張照片顯示，多個檢測點窗口貼出「因拖欠工資，罷工停台」公告，檢測點裡面已無工作人員。

多名大白透過網路社群爆料後，還被領導約談，要求刪除影片與貼文。網友聞訊後大表驚訝，「連大白工資都拖欠」；許多人痛批官方「不發工資又不讓發布訊息」。

天目新聞今天報導引述被拖欠工資的核酸採樣員張涵（化名）表示，她此前是在今年瀋陽疫情較為嚴峻的時候，上崗成為一名核酸檢測「大白」，當時瀋陽市沈河區衛生健康局委託瀋陽盛京服務外包有限公司在招聘平台發布招聘核酸採樣員的崗位，他們是和瀋陽盛京簽署的臨時用工協定。

張涵提供的臨時用工協定中顯示，乙方同意由甲方派遣至瀋陽市沈河區衛生健康局工作，乙方的工作崗位、地點由用工單位確定並由用工單位負責日常管理。臨時用工協議中明定崗位工資標準為每月人民幣4000元（約新台幣1.8萬元），甲方每月的15日，以轉帳形式支付乙方工資。

張涵透露，從5月份至今只收到一筆工資，還是因為採樣員去投訴，才由瀋陽盛京墊付的，「收到的是5月份的工資，6月和7月的工資一直沒收到，問了瀋陽盛京方，他們工作人員回應稱是局裡錢沒發下來。」

針對部分核酸點貼出「停止檢測」的通知，張涵也表示，核酸檢測點出現人員罷工現象實屬無奈，「現在我所瞭解到僅沈河區被拖欠工資的核酸採樣員就有數十人，大家都可以等，但需要瀋陽盛京或者區衛生健康局給出明確時間。」

對此，瀋陽市沈河區衛生健康局局長辦公室工作人員回應：「此前應該是政府財政部門晚轉了幾天，22日已經由財政部門撥了這筆款項，且款項是直接匯給瀋陽盛京服務外包有限公司，不經過局裡。」

自由亞洲電台報導引述熟悉疫情檢測程序及後台操作的媒體人李先生21日說，核酸檢測員被停發工資，有多個原因：「我個人認為，國家級的核酸檢測這一方面，國家會給檢測企業補貼，地方政府承擔一部分。但是有些地方政府搞所謂核酸檢測擴大化，這種地方性核酸檢測國家不提供補貼，導致這一部分『大白』發不出工資。」

李先生說：「還有一個問題就是，政府給的補貼費用被地方政府官員貪污了。這種情況也多。」

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航