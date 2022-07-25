瀋陽市府拖欠數月薪，PCR採檢員大罷工，推測可能與核酸檢測擴大化、補助被貪污有關
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國家級的核酸檢測這一方面，國家會給檢測企業補貼，地方政府承擔一部分。但是有些地方政府搞所謂核酸檢測擴大化，這種地方性核酸檢測國家不提供補貼，導致這一部分『大白』發不出工資。
（中央社）中國瀋陽市近日多個核酸檢測點停止檢測，因為多名暱稱「大白」的採樣員被拖欠數月工資憤而罷工。消息傳出後，當地衛健局人員稱，應是財政部門轉錢晚了幾天，22日已撥款給外包公司。
中國地方財政今年因COVID-19疫情迅速惡化，龐大的常態化核酸檢測費用，更把多地壓得喘不過氣，就連身處第一線，每天穿著白色防護衣辛苦工作的採樣員也受害。
綜合網路社群訊息，遼寧省瀋陽市20日傳出多個核酸檢測點停止檢測，原因是大白罷工了。多張照片顯示，多個檢測點窗口貼出「因拖欠工資，罷工停台」公告，檢測點裡面已無工作人員。
多名大白透過網路社群爆料後，還被領導約談，要求刪除影片與貼文。網友聞訊後大表驚訝，「連大白工資都拖欠」；許多人痛批官方「不發工資又不讓發布訊息」。
天目新聞今天報導引述被拖欠工資的核酸採樣員張涵（化名）表示，她此前是在今年瀋陽疫情較為嚴峻的時候，上崗成為一名核酸檢測「大白」，當時瀋陽市沈河區衛生健康局委託瀋陽盛京服務外包有限公司在招聘平台發布招聘核酸採樣員的崗位，他們是和瀋陽盛京簽署的臨時用工協定。
張涵提供的臨時用工協定中顯示，乙方同意由甲方派遣至瀋陽市沈河區衛生健康局工作，乙方的工作崗位、地點由用工單位確定並由用工單位負責日常管理。臨時用工協議中明定崗位工資標準為每月人民幣4000元（約新台幣1.8萬元），甲方每月的15日，以轉帳形式支付乙方工資。
張涵透露，從5月份至今只收到一筆工資，還是因為採樣員去投訴，才由瀋陽盛京墊付的，「收到的是5月份的工資，6月和7月的工資一直沒收到，問了瀋陽盛京方，他們工作人員回應稱是局裡錢沒發下來。」
針對部分核酸點貼出「停止檢測」的通知，張涵也表示，核酸檢測點出現人員罷工現象實屬無奈，「現在我所瞭解到僅沈河區被拖欠工資的核酸採樣員就有數十人，大家都可以等，但需要瀋陽盛京或者區衛生健康局給出明確時間。」
對此，瀋陽市沈河區衛生健康局局長辦公室工作人員回應：「此前應該是政府財政部門晚轉了幾天，22日已經由財政部門撥了這筆款項，且款項是直接匯給瀋陽盛京服務外包有限公司，不經過局裡。」
自由亞洲電台報導引述熟悉疫情檢測程序及後台操作的媒體人李先生21日說，核酸檢測員被停發工資，有多個原因：「我個人認為，國家級的核酸檢測這一方面，國家會給檢測企業補貼，地方政府承擔一部分。但是有些地方政府搞所謂核酸檢測擴大化，這種地方性核酸檢測國家不提供補貼，導致這一部分『大白』發不出工資。」
李先生說：「還有一個問題就是，政府給的補貼費用被地方政府官員貪污了。這種情況也多。」
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
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透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
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