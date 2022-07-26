聊聊猴痘疫情：算是廣義上的性傳播，可以透過任何形式的密切身體接觸感染

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

聊聊猴痘的問題。這幾天的焦點新聞是：世界衛生組織7月23日宣布，將今（2022）年5月份開始的猴痘疫情，列為國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

包含本次在內，世界衛生組織一共宣布過七次PHEIC：

2009年的H1N1流感。 2014年的脊髓灰質炎局部流行。 2014年西非的伊波拉病毒疫情。 2016年的茲卡病毒感染疫情。 2018年的剛果民主共和國的伊波拉病毒疫情。 2020年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。 2022年的猴痘。

代表猴痘疫情持續中。

猴痘並不是新的疾病，只是過去的幾十年裡，猴痘的病例主要集中在非洲地區。

在2022年4月之前，猴痘在非洲局部流行，主要是囓齒類動物傳播給人類，人際傳播相對少見。

但是在2022年，自5月份歐洲報導首例猴痘患者以來，猴痘病例在全世界出現了進一步的擴散。截至今年7月22日，全球累計至少報告1萬6836例確診。

雖然大多數病例年齡集中在18歲到45歲之間，但「各年齡層」都可能被傳染，小孩也會被感染的。也因爲如此，猴痘列為公衛緊急事件。

世界衛生組織也給歐美國家（人際間傳播病例數較多的國家）一些建議，藉此希望能防止猴痘進一步傳播：

避免猴痘被誤診為其他性病，尤其第一線人員需要與其他性傳播疾病鑑別診斷。 需要及時通報病例，隔離已發現的感染者及密切接觸者。 注意醫院感染防護。

猴痘病毒突變了

葡萄牙國家衛生研究院在《Nature Medicine》發表的分子流行病學研究指出，2022年4月後流行且發生人際傳播的猴痘病毒MPXV B.1，具有與以往MPVX A.1.1不同的50個突變，並發生了APOBEC3逃逸突變。

過去猴痘並不會輕易人傳人，但是目前還不清楚在目前這型病毒株上所見突變，會不會改變這一點。

2022年5月20日，《Nature》雜誌就發表文章，提出了「猴痘走向全球」的提醒。當時《Nature》文章指出了的幾個科學家的疑惑：

先前猴痘通常只發生於非洲，而非洲以外的病例僅限於少數與前往非洲旅行，或進口受感染動物有關的病例。 最常將猴痘傳播給人的是鼠類動物，實際上猴痘不容易在人與人之間傳播。 當時另外一個疑惑是，大部分病例是20－50歲男性，其中許多是男男性行為者。

當時《Nature》文章指出，「猴痘不是性傳播感染」。

但是《Nature》文章也提醒說這種以男男性行為者為主要感染對象的特點，需要流行病學調查以了解疫情的傳播途徑和感染風險。

在2022年7月21日，倫敦大學瑪麗皇后學院發表於《新英格蘭醫學期刊》、跨越16個國家的國際合作研究，他們報告了528例猴痘感染病例。這研究也是目前2022年猴痘流行以來，最全面的一項病因學和流行病學研究。

這篇研究發現：這些患者中有95％出現皮疹， 73％有肛門生殖器病變，並且41％有黏膜病變。

這項研究指出，病毒可藉由任何密切身體接觸傳染，例如呼吸道飛沫，甚至可能經由衣物和其他物品的表面傳播。

而2022年猴痘除了原有的傳播途徑之外，有些病例很可能是性傳播感染。但猴痘不是傳統意義上的性傳播感染，主要是性接觸時，長時間親密身體接觸，患者皮膚黏膜處的水泡發生小的破潰後導致病毒傳播結果。

這可以算是廣義上的性傳播，它是可以透過任何形式的密切身體接觸感染。

值得注意的是，目前為止，所有的猴痘病例，症狀都是自限性的，大多數住院患者並未通報出現嚴重併發症。

在數以萬計的病例中，除了在非洲之外，還沒有一例死亡出現。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航