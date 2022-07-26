聊聊猴痘疫情：算是廣義上的性傳播，可以透過任何形式的密切身體接觸感染
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《Nature Medicine》發表的分子流行病學研究指出，2022年4月後流行且發生人際傳播的猴痘病毒MPXV B.1，具有與以往MPVX A.1.1不同的50個突變，並發生了APOBEC3逃逸突變。過去猴痘並不會輕易人傳人，但是目前還不清楚在目前這型病毒株上所見突變，會不會改變這一點。
聊聊猴痘的問題。這幾天的焦點新聞是：世界衛生組織7月23日宣布，將今（2022）年5月份開始的猴痘疫情，列為國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。
包含本次在內，世界衛生組織一共宣布過七次PHEIC：
- 2009年的H1N1流感。
- 2014年的脊髓灰質炎局部流行。
- 2014年西非的伊波拉病毒疫情。
- 2016年的茲卡病毒感染疫情。
- 2018年的剛果民主共和國的伊波拉病毒疫情。
- 2020年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。
- 2022年的猴痘。
代表猴痘疫情持續中。
猴痘並不是新的疾病，只是過去的幾十年裡，猴痘的病例主要集中在非洲地區。
在2022年4月之前，猴痘在非洲局部流行，主要是囓齒類動物傳播給人類，人際傳播相對少見。
但是在2022年，自5月份歐洲報導首例猴痘患者以來，猴痘病例在全世界出現了進一步的擴散。截至今年7月22日，全球累計至少報告1萬6836例確診。
雖然大多數病例年齡集中在18歲到45歲之間，但「各年齡層」都可能被傳染，小孩也會被感染的。也因爲如此，猴痘列為公衛緊急事件。
世界衛生組織也給歐美國家（人際間傳播病例數較多的國家）一些建議，藉此希望能防止猴痘進一步傳播：
- 避免猴痘被誤診為其他性病，尤其第一線人員需要與其他性傳播疾病鑑別診斷。
- 需要及時通報病例，隔離已發現的感染者及密切接觸者。
- 注意醫院感染防護。
猴痘病毒突變了
葡萄牙國家衛生研究院在《Nature Medicine》發表的分子流行病學研究指出，2022年4月後流行且發生人際傳播的猴痘病毒MPXV B.1，具有與以往MPVX A.1.1不同的50個突變，並發生了APOBEC3逃逸突變。
過去猴痘並不會輕易人傳人，但是目前還不清楚在目前這型病毒株上所見突變，會不會改變這一點。
2022年5月20日，《Nature》雜誌就發表文章，提出了「猴痘走向全球」的提醒。當時《Nature》文章指出了的幾個科學家的疑惑：
- 先前猴痘通常只發生於非洲，而非洲以外的病例僅限於少數與前往非洲旅行，或進口受感染動物有關的病例。
- 最常將猴痘傳播給人的是鼠類動物，實際上猴痘不容易在人與人之間傳播。
- 當時另外一個疑惑是，大部分病例是20－50歲男性，其中許多是男男性行為者。
當時《Nature》文章指出，「猴痘不是性傳播感染」。
但是《Nature》文章也提醒說這種以男男性行為者為主要感染對象的特點，需要流行病學調查以了解疫情的傳播途徑和感染風險。
在2022年7月21日，倫敦大學瑪麗皇后學院發表於《新英格蘭醫學期刊》、跨越16個國家的國際合作研究，他們報告了528例猴痘感染病例。這研究也是目前2022年猴痘流行以來，最全面的一項病因學和流行病學研究。
這篇研究發現：這些患者中有95％出現皮疹， 73％有肛門生殖器病變，並且41％有黏膜病變。
這項研究指出，病毒可藉由任何密切身體接觸傳染，例如呼吸道飛沫，甚至可能經由衣物和其他物品的表面傳播。
而2022年猴痘除了原有的傳播途徑之外，有些病例很可能是性傳播感染。但猴痘不是傳統意義上的性傳播感染，主要是性接觸時，長時間親密身體接觸，患者皮膚黏膜處的水泡發生小的破潰後導致病毒傳播結果。
這可以算是廣義上的性傳播，它是可以透過任何形式的密切身體接觸感染。
值得注意的是，目前為止，所有的猴痘病例，症狀都是自限性的，大多數住院患者並未通報出現嚴重併發症。
在數以萬計的病例中，除了在非洲之外，還沒有一例死亡出現。
本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
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「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
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