身為難民已經夠不便了，再加上HIV愛滋患者的身分——缺乏食物，遑論藥物！
我們想讓你知道的是
筆者認為，烏西地區（含基輔）的狀況隨者戰事的趨緩與民眾的回遷，藥物的流通性、設施的重建都會漸漸變好，也會終於有能力、人力可以正常執行愛滋的預防、治療等等，可以往正向的方向思考。但在烏東的狀況，目前戰事還是在該區進行，目前看不到終點的那一天。
文：范志新（關愛基金會實習生）
俄烏戰爭已經確實地帶來人道危機。居民被迫逃離他們熟悉的家園，基礎公共設施被破壞殆盡，甚至被拿來當作戰爭的用具（如高速公路路牌被拿來重新塗裝，以用來迷惑俄軍行軍路線）。在被影響到的公共設施中，該國的維生醫療服務（vital health service）尤其面臨更多問題；其中因醫療服務受損而受波及的群體中，愛滋病的患者又因此面臨更多新的問題……
淺談愛滋
在聊到愛滋病患者會遇到什麼問題以前，我們先大概了解愛滋病是什麼。
簡單來說，愛滋病一種由人類免疫缺乏病毒（HIV）所導致的病；HIV會殺死人類CD4細胞（其中一種用來抵禦外物的免疫細胞），導致人類免疫力漸漸下降。目前國際上都還是使用高效能抗愛滋病毒治療法（highly active antiretroviral therapy, HAART，即俗稱雞尾酒療法）來降低病毒量，但此療法需要病人「每日」口服才會有效果。
若不每天口服抗病毒藥物，不但會導致病毒量會回升，導致患者免疫力下降；也會導致HIV產生抗藥性，造成日後治療上的困難。根據聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）估計，在戰爭之前，烏克蘭境內約有26萬HIV帶原者，其中已經在接受治療的患者已經有15萬人。
食物都沒安定下來，遑論藥物
但在戰事中的人民，別說每日吃藥品控制身體了，連每天吃到東西可能都很困難了。根據國際移民組織（IOM）5月3日的資訊，當時烏國境內預計突破800萬位國內流離失所者（internally displaced person，簡稱IDP），其中有約17.78％的人需要食物協助，這相當於140萬人需要食物協助！這份數據甚至還不包括879萬已經位處鄰國的烏克蘭人民。
AIDS patients were not getting aids
而因戰爭而受影響的還有烏國境內的醫療系統。根據世界衛生組織（WHO）數據顯示，截止至5月30日以前，已經有263起對醫療設施的攻擊被報導，這其中就有33處有提供愛滋病藥物的處所被迫關閉、16所被迫減少營業項目。還記得愛滋病患者到目前為止還是必須每天服藥嗎？
UNAIDS預估，這些關閉的處所會導致30％的愛滋病患處於治療中斷的危險中。而處在危險的不僅只有已被確診的愛滋病患，反而是已被感染但卻未被確診的病患更加危險。UNAIDS表示，由於戰爭導致物資運送困難，導致有30％到40％的設施因沒有試劑儲量而無法提供病毒量檢測；碰巧的是，在2022第1季，新確診的人數較往年同季度減少36％，篩檢量也較往年同季度減少40％。說明因為戰爭而導致愛滋群體的健康權被嚴重影響與剝奪的情況，是真實存在的。
高壓鍋爆炸 廚房都遭殃
由於戰爭會導致難民出走，不只烏國境內的醫療設施被嚴重破壞，滿目瘡痍；就連鄰近國家的醫療系統也多少受到影響；如同在廚房的高壓鍋（烏克蘭）爆炸，內容物（各式問題）會噴濺至廚房（歐洲）各個地方。根據UNAIDS的報告指出，5月30日以前除了俄國以外，接受難民人數最多的國家是波蘭，而該國至5月為止有近300萬位難民進入。這些難民的湧入，使得該國的公共設施與服務受到清晰可見的壓力，也不得不向各國通報此情況與尋求更多的協助。而前往另一個鄰國斯洛伐克的烏克蘭難民則是面臨了不一樣的困境，該國家看診時需要事先以本國人身分註冊，醫療費用也相當驚人，導致需要的難民根本沒有辦法拿到需要的抗病毒藥物。
如何善後高壓鍋跟廚房？
UNAIDS聯合了多個政府與民間組織，成立了多個項目來幫忙因戰爭而受影響的愛滋患者與難民。
烏克蘭國內部分
UNAIDS與心理支援小組共同提出了「Shelters: psychological support in emergencies」提供在庇護所的社工、志工與人民心理上的支持。
UNAIDS同時分別籌措了20萬美金（600萬台幣）與40美金的（1200萬台幣）救濟金；前者主要是用來提供七個愛滋病規模較大的城市（如基輔、哈爾科夫等）足夠的人道救濟金，後者主要是用來提供整個烏克蘭與摩爾多瓦共和國的人道計畫所用資金。
世界糧食計劃署（WFP）已經訂出補助案，其旨在提供物品與金錢給與多個烏克蘭省分；另為針對6-23個月的嬰幼兒，也有提供綜合營養袋的額外營養補助計畫。
聯合國開發計劃署（UNDP）召集各國專家來偵測HIV患者得到醫療服務與藥品的可近性，以及提供HIV患者戰時地圖，圖上有標記目前哪裡有提供HIV預防、治療跟協助服務的地方。旨在嘗試於札波羅熱周圍，戰爭時期試者維持90-90-90目標（90％人有篩檢出來，其中90％有服藥，再其中90％有受到社會心理的支持）
接收國家部分
聯合國難民署（UNHCR）在匈牙利與波蘭執行多個性暴力防治培訓方案，目的在給予性暴力倖存者社會心理之支持，與給予助人工作者性暴力正確知識，用以給予其宣導和提供有社會心理支持服務的機構的位置，以預防因難民潮而帶來的性暴力事件，更間接預防了HIV與愛滋病的傳播。
世界衛生組織（WHO）提供了「精神健康與心理輔助機構」的波蘭地區資訊地圖，目的在給予波蘭與烏克蘭需要的人民服務，同時也提供自身有需要心理諮商的社會服務者服務。
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
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