鹿兒島櫻島火山噴發：日本氣象廳發布最高「避難」警告、居民已全數疏散，無災情傳出

據《NHK》報導，日本鹿兒島櫻島火山於當地時間24日晚上20時5分左右噴發，一枚大型火山碎石噴飛至距火山口約2.5公里處，日本氣象廳隨即發出最高級別的「避難」警告，呼籲在距火山口約3公里範圍內的居民區嚴防大型火山碎石爆炸。

日本火山爆發警戒等級 第1級、留意活火山：火山活動相對平靜，但須慎防火山口附近所噴出的火山灰及任何活動狀態變動、火口內附近範圍或會構成生命危險。 第2級、火山口周邊管制：位於噴火口內及周邊地區的人士，生命或會因火山活動而受到直接威脅及危險。火山口周邊位置實施進入限制。 第3級、入山管制：所在地區將會發生火山活動，視情況作出入山限制，並禁止所有登山活動。 第4級、準備避難：所在地區將會發生大規模火山活動，受災機會極高，高齡等特別需照顧人士將先撤離，附近居民也要為撤離作出準備。 第5級、避難：所在地區已發生重大火山活動，所在地區被列為危險區域，附近居民必須撤離。

此次是日本氣象局自2007年引入火山爆發警戒等級以來，第二次發布5級警戒，也是自2015年櫻島宣布火山爆發警戒已來，首度提高級別、首次頒布最高級別警戒。

向33戶人家發布避難令，目前已全數撤離

當地時間24日晚上20時5分左右，櫻島南岳山的山頂火山口發生爆炸性噴發，大塊火山碎石噴出，從火山口東側飛向東南側，掉落在2.5公里處。日本氣象局以櫻島火山活動變得非常活躍為由發布火山爆發警告，並將警告級別提升至5級——最高級別避難。

晚間22時20分，當地政府對33戶、51人發布避難令，其中20戶、30人被疏散至距離難岳山頂火山口4公里的疏散中心（東櫻島老人福利中心），其餘已在疏散中心以外的地方避難，當日晚間鹿兒島市府已確認所有目標戶均已撤離。

一名被疏散的婦女表示：「我看電視以為是一場可怕的爆炸，但我沒有聽到噴發聲音，也沒聞到、看到任何東西。」另一名男子則說：「疏散生活很累人，我希望能盡快回家。」一位80多歲從鹿兒島乘船至鹿兒島市中心的婦女則認為：「已經很久沒有大噴發了，雖然有點擔心會再次爆發，但我已經習慣火山活動、已經做好準備，所以我現在很平靜。」

尚未傳出災情，中央、地方政府密切聯絡、持續關注

鹿兒島市長下鶴隆央今（25）日上午表示：「儘管已經深夜，但疏散工作進行得很順利，目前為止還沒有關於損失的消息。雖然疏散將持續一段時間，但我們會盡最大的努力確保疏散生活順利。」

目前為止，雖然尚未傳出任何傷亡災情，但鹿兒島憩區氣象觀測站警告，有可能發生帶有大量煙霧的爆炸性噴發或規模稍大的火山爆發，日本氣象局呼籲，距南岳山頂火山口和昭和火山口3公里範圍內的鹿兒島市有村町和古里町部分地區民眾應嚴防大型火山碎石，並留意當地政府訊息採取疏散等行動，距離火山口2公里範圍內應注意地面高溫、高速、致命的火山碎屑氣流。

今日災害對策本部會議上，官房副長官磯崎仁彥也提到，政府將與地方政府密切合作掌握人員傷亡與物質損失資訊，並提醒警戒區內民眾應採取行動保護自身生命安全，隨時警惕大型火山碎石噴發、火山灰以及碎屑流的危害。

國土交通大臣齊藤鐵夫明說明，目前已派遣聯絡小組，協助地方與中央之間進行連繫與訊息收集，同時日本海岸警衛隊與技術緊急控制部隊將做好準備，採取一切可能的措施應對災難，以便在任何時刻進行額外調度。

目前無大規模噴發跡象，持續觀測未來火山活動

日本氣象局自18日以來，利用設置在櫻島上的火山活動觀測儀器觀察到山體擴張的輕微地殼變動，但自20日下午15時左右，這種變化已停滯。

京都大學火山活動研究中心井口正人教授認為，雖然自上週以來持續顯示山體擴張的地殼變形，但迄今為止，觀測數據並沒有大規模噴發的跡象。

即使如此，京都大學石原和弘教授仍提醒，此次噴發雖使山體在一定程度上收縮，但如果這波蒸氣岩漿羽流消退後，山體再度擴張，就有可能發生大規模噴發，所以需對未來火山活動保持警戒。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範