【圖表】四張圖看台灣那些戲水地點最常發生溺水事故

進入7月以後，台灣各地氣溫連日上升，許多人前往各地海水浴場或溪邊清涼一下，但這時候同時也是最常發生溺水憾事的時期。究竟戲水事故最常發生在哪裡？又該如何防範？透過內政部消防署水域救援資料，讓我們一起來了解。

近海戲水最危險、溪河暗流風險高

內政部消防署統計，每年6、7月是「戲水事故」高峰，平均每年有超過20人喪命，以社會人士為大宗。其中2019年為有統計以來戲水事故最多的一年，總計有108人溺水，其中37人身亡。（本文數據僅統計整理因「戲水」而造成的溺水事故。）

根據統計資料可以發現，戲水事故意外最常發生在近海及溪河水域，約佔整體事故的82.65%，遠遠超過游泳池事故率的6.62%。

一旦遭遇意外，由於現場往往沒有執勤救生員及時救援，除了溺水遇難者外，旁人可能會因下水救援，反而被拖入水中也變成溺水者，釀成更多傷亡。

透過消防署2014年至2021年水域救援統計，我們整理出各縣市常見的溺水地點（因戲水造成），發現宜蘭外澳沙灘歷年因戲水而溺水的人數為12人，為全台最高。新北市龍洞攀岩場為熱門攀岩及潛水地點，過去也多次傳出遊客於平台跳水的意外，戲水事故人數總計為10人。

台南市漁光島是許多旅遊愛好者心目中的海灘秘境，每年吸引大批遊客造訪，但很多人可能不知道，這裡其實是安平商港外港水域，明令禁止戲水及游泳。若想要親水，僅可以踏浪（水不超過膝蓋）為限。位於苗栗縣的苦花潭瀑布，也是縣府明令禁止戲水的限制水域，但仍有遊客不顧告示，在瀑布跳水因而發生溺斃意外。

消防署提醒，民眾泡水消暑應審慎選擇有救生員的安全水域，或符合標準的游泳池，避免到不明地形、溪流、河川、湖泊等地玩水。各縣市政府為防範溺水事件，也多會在各景點出入口公告水域管制辦法，提醒遊客慎選水域遊憩地點，並提高警覺，以防溺水發生。

會游泳不代表不會溺水，水中自救技巧更重要

從數據中也發現，在無救生員的水域，會游泳的人發生意外的比例也較不會游泳來的更高，顯示具備游泳能力不等於不會溺水。

救生員張景泓在《跟著救生員學水中自救：30堂防溺教育課，危急時刻，做自己的救命恩人！》一書就提到，許多小孩從小就被父母送到泳池學游泳，卻父母卻很少在乎孩子學的游泳技巧是否能在出意外時派上用場。

他舉例荷蘭許多家長從小培養孩子與水接觸，當地游泳課不只要求游泳技巧，還包括溺水發生時的應變訓練，讓孩子在玩樂中習得水中自救技巧。

除了學習水中自救，他也提及水域安全觀念的重要性，強調不管是到溪邊泡泡腳或是跳水遊憩，都一定要注意環境所隱藏的風險。缺乏判斷、又沒有攜帶安全裝備，就很容易發生溺水意外。

防溺自救這樣做

與親朋好友到水域遊憩，應該要注意什麼？教育部體育署提醒民眾應謹記防溺10招，避免溺水憾事發生。

戲水地點須合法，要有救生設備與人員 避免做出危險動作，不要跳水 湖泊溪流落差變化大，戲水游泳需格外小心 不要落單，隨時注意同伴狀況及位置 下水前先暖身，不可穿著牛仔褲戲水 不可在水中嬉鬧、惡作劇 身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳 不要長時間浸泡在水中，避免失溫 注意氣象報告，氣候不佳不要戲水 加強游泳漂浮技巧，不幸落水要保持冷靜與放鬆

出外戲水若不幸落水，教育部體育署指出應保持鎮定不慌張，並舉手呼叫求救。溺水者也應盡量維持上浮姿勢，以踩水、水母漂、仰漂等方式等待救援，切勿拼命掙扎而消耗體力。

一旦遇到身邊的人溺水，內政部消防署建議民眾因遵循「救溺5步驟」：叫、叫、伸、拋、划，間接進行搭救，就能有效避免許多憾事發生。

叫：立即大聲呼救 叫：打電話報警 伸：利用竹竿、木條、衣物等延伸物 拋：抛送球、繩等漂浮物 划：利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式

除此之外，民眾也須謹記三大救溺原則：

岸上救生優於下水救生 器材救生優於徒手救生 團隊救生優於個人救生，避免救人不成反而也溺水

資料來源：教育部體育署、內政部消防署

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核稿編輯：林奕甫