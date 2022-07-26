【圖表】四張圖看台灣那些戲水地點最常發生溺水事故
我們想讓你知道的是
炎炎夏日，到海邊、溪流玩水的人多了，意外事故也頻傳。消防署統計沒有救生員的水域，發生戲水事故機率大增，該如何自保？遇到他人溺水，又該如何救援？透過多張圖表，讓我們一起來了解。
進入7月以後，台灣各地氣溫連日上升，許多人前往各地海水浴場或溪邊清涼一下，但這時候同時也是最常發生溺水憾事的時期。究竟戲水事故最常發生在哪裡？又該如何防範？透過內政部消防署水域救援資料，讓我們一起來了解。
近海戲水最危險、溪河暗流風險高
內政部消防署統計，每年6、7月是「戲水事故」高峰，平均每年有超過20人喪命，以社會人士為大宗。其中2019年為有統計以來戲水事故最多的一年，總計有108人溺水，其中37人身亡。（本文數據僅統計整理因「戲水」而造成的溺水事故。）
根據統計資料可以發現，戲水事故意外最常發生在近海及溪河水域，約佔整體事故的82.65%，遠遠超過游泳池事故率的6.62%。
一旦遭遇意外，由於現場往往沒有執勤救生員及時救援，除了溺水遇難者外，旁人可能會因下水救援，反而被拖入水中也變成溺水者，釀成更多傷亡。
透過消防署2014年至2021年水域救援統計，我們整理出各縣市常見的溺水地點（因戲水造成），發現宜蘭外澳沙灘歷年因戲水而溺水的人數為12人，為全台最高。新北市龍洞攀岩場為熱門攀岩及潛水地點，過去也多次傳出遊客於平台跳水的意外，戲水事故人數總計為10人。
台南市漁光島是許多旅遊愛好者心目中的海灘秘境，每年吸引大批遊客造訪，但很多人可能不知道，這裡其實是安平商港外港水域，明令禁止戲水及游泳。若想要親水，僅可以踏浪（水不超過膝蓋）為限。位於苗栗縣的苦花潭瀑布，也是縣府明令禁止戲水的限制水域，但仍有遊客不顧告示，在瀑布跳水因而發生溺斃意外。
消防署提醒，民眾泡水消暑應審慎選擇有救生員的安全水域，或符合標準的游泳池，避免到不明地形、溪流、河川、湖泊等地玩水。各縣市政府為防範溺水事件，也多會在各景點出入口公告水域管制辦法，提醒遊客慎選水域遊憩地點，並提高警覺，以防溺水發生。
會游泳不代表不會溺水，水中自救技巧更重要
從數據中也發現，在無救生員的水域，會游泳的人發生意外的比例也較不會游泳來的更高，顯示具備游泳能力不等於不會溺水。
救生員張景泓在《跟著救生員學水中自救：30堂防溺教育課，危急時刻，做自己的救命恩人！》一書就提到，許多小孩從小就被父母送到泳池學游泳，卻父母卻很少在乎孩子學的游泳技巧是否能在出意外時派上用場。
他舉例荷蘭許多家長從小培養孩子與水接觸，當地游泳課不只要求游泳技巧，還包括溺水發生時的應變訓練，讓孩子在玩樂中習得水中自救技巧。
除了學習水中自救，他也提及水域安全觀念的重要性，強調不管是到溪邊泡泡腳或是跳水遊憩，都一定要注意環境所隱藏的風險。缺乏判斷、又沒有攜帶安全裝備，就很容易發生溺水意外。
防溺自救這樣做
與親朋好友到水域遊憩，應該要注意什麼？教育部體育署提醒民眾應謹記防溺10招，避免溺水憾事發生。
- 戲水地點須合法，要有救生設備與人員
- 避免做出危險動作，不要跳水
- 湖泊溪流落差變化大，戲水游泳需格外小心
- 不要落單，隨時注意同伴狀況及位置
- 下水前先暖身，不可穿著牛仔褲戲水
- 不可在水中嬉鬧、惡作劇
- 身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳
- 不要長時間浸泡在水中，避免失溫
- 注意氣象報告，氣候不佳不要戲水
- 加強游泳漂浮技巧，不幸落水要保持冷靜與放鬆
出外戲水若不幸落水，教育部體育署指出應保持鎮定不慌張，並舉手呼叫求救。溺水者也應盡量維持上浮姿勢，以踩水、水母漂、仰漂等方式等待救援，切勿拼命掙扎而消耗體力。
一旦遇到身邊的人溺水，內政部消防署建議民眾因遵循「救溺5步驟」：叫、叫、伸、拋、划，間接進行搭救，就能有效避免許多憾事發生。
- 叫：立即大聲呼救
- 叫：打電話報警
- 伸：利用竹竿、木條、衣物等延伸物
- 拋：抛送球、繩等漂浮物
- 划：利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式
除此之外，民眾也須謹記三大救溺原則：
- 岸上救生優於下水救生
- 器材救生優於徒手救生
- 團隊救生優於個人救生，避免救人不成反而也溺水
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：林奕甫
Tags：
薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
我們想讓你知道的是
在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
邀請你選擇資助等待最久的孩子！當你轉變一個孩子的生命，就是創造世界下一代的希望。
了解更多：https://wvtaiwan.com/6MjBl
本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。