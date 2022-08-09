靠意志力戒菸成功率僅5％，醫師傳授七招幫你克服想吸菸的衝動

很多人戒菸的前兩周，會精神不濟、注意力不集中、焦慮、躁動，甚至頭痛、頭暈、咳嗽、口乾舌燥、胸悶、失眠，除了要面對前述戒斷症狀，還要克服長期以來緊張時抽、放鬆時也抽的慣性。醫師傳授七招，幫你克服想吸菸的衝動與心理依賴。

戒菸戒到「頭昏眼花」怎麼辦？

高雄榮總戒菸治療管理中心薛光傑主任表示，戒菸時身體會出現精神不濟、注意力不集中、沒耐性、焦慮、躁動等現象，甚至有頭痛、頭暈、咳嗽、口乾舌燥、胸悶、腸胃不適、失眠等症狀，這些通稱為「戒斷症候群」。戒菸之戒斷症狀在戒菸後一至兩週最為顯著，少部分的人也可能持續三到四週。

他強調，菸品中的尼古丁有超強成癮性，吸菸者僅靠意志力戒菸，通常以失敗告終，成功率只有3－5％。建議要戒菸的民眾可下載「戒菸就贏APP」，利用定位功能查詢鄰近的醫事機構尋求戒菸協助；再帶健保卡到國健署合約醫事機構看戒菸門診或是社區戒菸藥局，接受專業指導、使用戒菸輔助藥物，戒菸成功率可達30％以上，成功機會可比靠意志力戒菸增加6到10倍。（延伸閱讀：吸菸降低新冠疫苗效力 抗體濃度剩不到一半！打疫苗加戒菸可增一倍防疫抵抗力）

生理、心理、社交依賴干擾戒菸

臺安醫院胸腔內科吳憲林醫師指出，多數人無法持續戒菸，原因有三種：

吳憲林醫師強調，吸菸者因長期吸菸而養成的口慾及手慾，可尋找暫時的替代品來轉移注意力，例如：以手持筆桿、咀嚼紅蘿蔔條、小黃瓜條或無糖口香糖來替代，心理的依賴則可以撥打戒菸專線0800－636363，由專業人員提供心理支持。

如何化解想吸菸的衝動？

曾菸齡27年、每天一包多的菸、參加「戒菸就贏比賽」而戒菸12年的義工李㼈分享，他戒菸第一周每天精神不濟，早上爬不起來，沒有耐性、容易生氣，還加上便祕難受；到第二周，斷癮症狀雖然明顯改善，但看到路邊有人吸菸心裡就特別難過感傷，很想吸菸，甚至睡覺還夢到自己在吸菸而被嚇醒。

薛光傑醫師表示，戒菸者克服戒斷症狀後，另一個困難是需要面對長期以來的心理依賴，如何克服過去「緊張時抽、放鬆也抽，心情好要抽、心情不好更要抽，無聊時抽、動腦想事情還是要抽」的生活日常，尤其看到三五成群聊天的吸菸者，內心會特別掙扎、特別有吸菸的衝動。

他建議，此時可藉由「戒菸四招」替代吸菸習慣：

連續15次將氣深深吸入再慢慢吐出，穩定情緒。 喝1杯開水，滋潤一下喉嚨，可有效抑制吸菸的慾望。 用力伸懶腰15次，或做擴胸運動、伸展四肢、原地跳躍，集中精神。 洗臉或刷牙，讓自已神清氣爽轉移注意力，杜絕菸魔召喚。

李㼈說，當時就是靠「戒菸四招」成功度過第一、二周時菸癮突然來襲的焦躁不安，第三、四周也靠它轉移注意力，持續不吸菸，正式脫離菸癮綑綁。

薛光傑醫師說，「戒菸四招」還可搭配「飲食三招」及運動，促進身體新陳代謝、更快擺脫尼古丁束縛。

飲食三招如下：

不要有「餓」的感覺，也不要吃得「過飽」，因不規律的飲食會使血糖起伏不定，而影響腦正常的運作；規律的飲食能使生理節奏有規則，新陳代謝順暢。 多喝白開水，避免含糖、咖啡因的飲料，藉著多喝水、多排尿、多運動、多流汗，可加速排除體內積留的尼古丁等有害物質。 每日半斤蔬菜、兩份水果，蔬菜與水果裡含有抗氧化物質包括β-胡蘿蔔素、維生素C、E、硒等及含許多其他微量營養素，可對抗菸草中的致癌物，預防癌症的發生。

董氏基金會菸害防制中心林清麗進一步強調，WHO已經正式聲明，電子煙、加熱菸都有害、沒有比傳統紙菸安全、無證據證明可以作為戒菸工具。吸菸者若誤信菸商廣告而轉換使用電子煙或加熱菸，不僅無法戒除尼古丁成癮，多數還會成為新、舊菸品併用的雙重吸菸者，菸癮與身體傷害加重且難以估計，不可不慎。

活動資訊

在疫情嚴峻的此時，建議想戒菸的民眾下載「戒菸就贏APP」查詢鄰近的醫事機構尋求戒菸協助，系統將主動推播戒菸4週注意事項及鼓勵，也歡迎大家追蹤「2022戒菸就贏比賽」臉書粉絲團、及加入LINE@生活圈，及時獲得戒菸支持及重要資訊。​

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航