靠意志力戒菸成功率僅5％，醫師傳授七招幫你克服想吸菸的衝動
我們想讓你知道的是
戒菸時身體會出現精神不濟、注意力不集中、沒耐性、焦慮、躁動等現象，甚至有頭痛、頭暈、咳嗽、口乾舌燥、胸悶、腸胃不適、失眠等症狀，這些通稱為「戒斷症候群」。菸品中的尼古丁有超強成癮性，吸菸者僅靠意志力戒菸，通常以失敗告終，成功率只有3－5％。
很多人戒菸的前兩周，會精神不濟、注意力不集中、焦慮、躁動，甚至頭痛、頭暈、咳嗽、口乾舌燥、胸悶、失眠，除了要面對前述戒斷症狀，還要克服長期以來緊張時抽、放鬆時也抽的慣性。醫師傳授七招，幫你克服想吸菸的衝動與心理依賴。
戒菸戒到「頭昏眼花」怎麼辦？
高雄榮總戒菸治療管理中心薛光傑主任表示，戒菸時身體會出現精神不濟、注意力不集中、沒耐性、焦慮、躁動等現象，甚至有頭痛、頭暈、咳嗽、口乾舌燥、胸悶、腸胃不適、失眠等症狀，這些通稱為「戒斷症候群」。戒菸之戒斷症狀在戒菸後一至兩週最為顯著，少部分的人也可能持續三到四週。
他強調，菸品中的尼古丁有超強成癮性，吸菸者僅靠意志力戒菸，通常以失敗告終，成功率只有3－5％。建議要戒菸的民眾可下載「戒菸就贏APP」，利用定位功能查詢鄰近的醫事機構尋求戒菸協助；再帶健保卡到國健署合約醫事機構看戒菸門診或是社區戒菸藥局，接受專業指導、使用戒菸輔助藥物，戒菸成功率可達30％以上，成功機會可比靠意志力戒菸增加6到10倍。（延伸閱讀：吸菸降低新冠疫苗效力 抗體濃度剩不到一半！打疫苗加戒菸可增一倍防疫抵抗力）
生理、心理、社交依賴干擾戒菸
臺安醫院胸腔內科吳憲林醫師指出，多數人無法持續戒菸，原因有三種：
- 菸量大，對菸品已有「生理依賴」。
- 緊張、沮喪、壓力大、思考時都習慣點一根菸，對菸品有習慣性「心理依賴」。
- 為建立人際關係，常用抽菸來拉近距離的「社交依賴」，這些都是戒菸破功的常見原因。（延伸閱讀：研究：吸菸增加社會疏離感 讓人更孤獨寂寞）
吳憲林醫師強調，吸菸者因長期吸菸而養成的口慾及手慾，可尋找暫時的替代品來轉移注意力，例如：以手持筆桿、咀嚼紅蘿蔔條、小黃瓜條或無糖口香糖來替代，心理的依賴則可以撥打戒菸專線0800－636363，由專業人員提供心理支持。
如何化解想吸菸的衝動？
曾菸齡27年、每天一包多的菸、參加「戒菸就贏比賽」而戒菸12年的義工李㼈分享，他戒菸第一周每天精神不濟，早上爬不起來，沒有耐性、容易生氣，還加上便祕難受；到第二周，斷癮症狀雖然明顯改善，但看到路邊有人吸菸心裡就特別難過感傷，很想吸菸，甚至睡覺還夢到自己在吸菸而被嚇醒。
薛光傑醫師表示，戒菸者克服戒斷症狀後，另一個困難是需要面對長期以來的心理依賴，如何克服過去「緊張時抽、放鬆也抽，心情好要抽、心情不好更要抽，無聊時抽、動腦想事情還是要抽」的生活日常，尤其看到三五成群聊天的吸菸者，內心會特別掙扎、特別有吸菸的衝動。
他建議，此時可藉由「戒菸四招」替代吸菸習慣：
- 連續15次將氣深深吸入再慢慢吐出，穩定情緒。
- 喝1杯開水，滋潤一下喉嚨，可有效抑制吸菸的慾望。
- 用力伸懶腰15次，或做擴胸運動、伸展四肢、原地跳躍，集中精神。
- 洗臉或刷牙，讓自已神清氣爽轉移注意力，杜絕菸魔召喚。
李㼈說，當時就是靠「戒菸四招」成功度過第一、二周時菸癮突然來襲的焦躁不安，第三、四周也靠它轉移注意力，持續不吸菸，正式脫離菸癮綑綁。
薛光傑醫師說，「戒菸四招」還可搭配「飲食三招」及運動，促進身體新陳代謝、更快擺脫尼古丁束縛。
飲食三招如下：
- 不要有「餓」的感覺，也不要吃得「過飽」，因不規律的飲食會使血糖起伏不定，而影響腦正常的運作；規律的飲食能使生理節奏有規則，新陳代謝順暢。
- 多喝白開水，避免含糖、咖啡因的飲料，藉著多喝水、多排尿、多運動、多流汗，可加速排除體內積留的尼古丁等有害物質。
- 每日半斤蔬菜、兩份水果，蔬菜與水果裡含有抗氧化物質包括β-胡蘿蔔素、維生素C、E、硒等及含許多其他微量營養素，可對抗菸草中的致癌物，預防癌症的發生。
董氏基金會菸害防制中心林清麗進一步強調，WHO已經正式聲明，電子煙、加熱菸都有害、沒有比傳統紙菸安全、無證據證明可以作為戒菸工具。吸菸者若誤信菸商廣告而轉換使用電子煙或加熱菸，不僅無法戒除尼古丁成癮，多數還會成為新、舊菸品併用的雙重吸菸者，菸癮與身體傷害加重且難以估計，不可不慎。
活動資訊
在疫情嚴峻的此時，建議想戒菸的民眾下載「戒菸就贏APP」查詢鄰近的醫事機構尋求戒菸協助，系統將主動推播戒菸4週注意事項及鼓勵，也歡迎大家追蹤「2022戒菸就贏比賽」臉書粉絲團、及加入LINE@生活圈，及時獲得戒菸支持及重要資訊。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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