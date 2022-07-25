今日本土新增1萬6921例、死亡53例：南部船廠BA.5案研判為職場群聚，猴痘全球累計5例死亡

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增1萬7127例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6921例本土個案及206例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬6921例本土病例，7981例男性，8931例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布前五名為新北市2955例，臺中市2051例，桃園市1847例，高雄市1767例，臺北市1727例。

指揮中心：新增一名兒童腦炎併心肺衰竭死亡個案

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中一位3歲女童，未接種疫苗也無慢性病史，7月21日發高燒，當日快篩陽性確診，22日因持續高燒送急診體溫為41.1度，出現意識改變與呼吸窘迫症狀，插管轉加護病房。經腦部電腦斷層檢查有疑似腦炎情形，給予降腦壓藥、類固醇等藥物治療，但在23日因腦炎合併心肺衰竭，病況惡化而不幸死亡。

至於重症部分，羅一鈞表示，新增1例4歲男童為MIS-C個案，無慢性病史。該名男童在6月13日曾確診，7月16日出現發燒、喉嚨痛與食慾下降症狀，19日送往急診研判為MIS-C轉往加護病房，住院間出現紅眼、草莓舌、四肢末梢紅腫與血壓偏低等症狀，給予免疫球蛋白等藥物治療，目前症狀穩定，仍須住院觀察。

Photo Credit:指揮中心

本土BA.5增2例，南部船廠研判為家庭、職場群聚感染

指揮中心今（25）日公布國內新增48例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及46例境外移入。截至目前國內累計檢出416例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為62例及BA.5為354例；另累計9例本土確定病例，均為BA.5亞型。

指揮中心說明，今日新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，分別為60多歲及50多歲男性（以下稱案A及案B）。

羅一鈞說明，案A為家庭群聚感染，於今（2022）年7月5日至機場接送2名德國入境家人返家檢疫。其中1名家人於機場採檢陽性確診（為7月18日公布之Omicron BA.5境外移入個案），案A列接觸者PCR檢驗陰性，採0+7自主防疫。7月13日因確診家人基因定序為BA.5，經安排案A及另1名同行家人（兩人均無症狀）採檢均陽性，基因定序均為BA.5。

目前3名個案皆已隔離期滿，案A相關接觸者共12人，10人檢驗陰性，2人陽性（Ct>35）但均為今年5月或6月曾確診個案。



另外，羅一鈞表示，案B為南部船廠人員，5月18日曾因接觸確診個案接觸者採檢確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀並快篩陽性，後續PCR檢驗亦陽性（Ct 17），基因定序為BA.5，為重複感染確診。接觸者匡列家人3人，1人陰性、2人陽性（Ct介於21-22），基因定序中。職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中；餘116人中，106人陰性、10人陽性，陽性人員8人為新確診個案（Ct介於23-36），2人為今年5月或7月中旬曾確診個案（Ct介於30-37），其中Ct ≤30共7例，基因定序中。

本案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，尚待定序結果。指揮中心已請國際港埠主管機關要求相關業者加強落實登輪等作業之防護清消，並積極催種相關人員之第2次追加劑疫苗接種。

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猴痘被WHO列為「國際關注公共衛生緊急事件」，目前全球有5例死亡

世界衛生組織（WHO）已於7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。疾管署長周志浩表示，截止於7月24日，已經有1萬6914例確診，其中以歐洲35國及美洲17國最多。國內截至23日已通報共11病例，為2例分別至德國、美國境外移入確診，9例排除。其中1例已出院，1例仍住院中。

周志浩說明，國內已針對猴痘進行相關防治工作，目前主要傳播對象有侷限性，最主要是親密肢體接觸者傳染可能性較高，但也不能排除飛沫和環境等情況。

周志浩提醒，返國時如果有發燒、皮膚紅疹或水泡與膿皰等疑似症狀，一定要告訴檢疫人員。另外，目前全球僅有5例死亡病例，皆都在非洲，其他區域症狀相對雖較輕微，但仍要注意相關防範事項。

Photo Credit:指揮中心

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範