今日本土新增1萬6921例、死亡53例：南部船廠BA.5案研判為職場群聚，猴痘全球累計5例死亡
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今日新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案。其中一名南部船廠人員個案，初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，尚待定序結果，指揮中心已請國際港埠主管機關要求相關業者加強落實登輪等作業之防護清消。
中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增1萬7127例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6921例本土個案及206例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。
指揮中心表示，今日新增之1萬6921例本土病例，7981例男性，8931例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布前五名為新北市2955例，臺中市2051例，桃園市1847例，高雄市1767例，臺北市1727例。
指揮中心：新增一名兒童腦炎併心肺衰竭死亡個案
指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中一位3歲女童，未接種疫苗也無慢性病史，7月21日發高燒，當日快篩陽性確診，22日因持續高燒送急診體溫為41.1度，出現意識改變與呼吸窘迫症狀，插管轉加護病房。經腦部電腦斷層檢查有疑似腦炎情形，給予降腦壓藥、類固醇等藥物治療，但在23日因腦炎合併心肺衰竭，病況惡化而不幸死亡。
至於重症部分，羅一鈞表示，新增1例4歲男童為MIS-C個案，無慢性病史。該名男童在6月13日曾確診，7月16日出現發燒、喉嚨痛與食慾下降症狀，19日送往急診研判為MIS-C轉往加護病房，住院間出現紅眼、草莓舌、四肢末梢紅腫與血壓偏低等症狀，給予免疫球蛋白等藥物治療，目前症狀穩定，仍須住院觀察。
本土BA.5增2例，南部船廠研判為家庭、職場群聚感染
指揮中心今（25）日公布國內新增48例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及46例境外移入。截至目前國內累計檢出416例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為62例及BA.5為354例；另累計9例本土確定病例，均為BA.5亞型。
指揮中心說明，今日新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，分別為60多歲及50多歲男性（以下稱案A及案B）。
羅一鈞說明，案A為家庭群聚感染，於今（2022）年7月5日至機場接送2名德國入境家人返家檢疫。其中1名家人於機場採檢陽性確診（為7月18日公布之Omicron BA.5境外移入個案），案A列接觸者PCR檢驗陰性，採0+7自主防疫。7月13日因確診家人基因定序為BA.5，經安排案A及另1名同行家人（兩人均無症狀）採檢均陽性，基因定序均為BA.5。
目前3名個案皆已隔離期滿，案A相關接觸者共12人，10人檢驗陰性，2人陽性（Ct>35）但均為今年5月或6月曾確診個案。
另外，羅一鈞表示，案B為南部船廠人員，5月18日曾因接觸確診個案接觸者採檢確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀並快篩陽性，後續PCR檢驗亦陽性（Ct 17），基因定序為BA.5，為重複感染確診。接觸者匡列家人3人，1人陰性、2人陽性（Ct介於21-22），基因定序中。職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中；餘116人中，106人陰性、10人陽性，陽性人員8人為新確診個案（Ct介於23-36），2人為今年5月或7月中旬曾確診個案（Ct介於30-37），其中Ct ≤30共7例，基因定序中。
本案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，尚待定序結果。指揮中心已請國際港埠主管機關要求相關業者加強落實登輪等作業之防護清消，並積極催種相關人員之第2次追加劑疫苗接種。
猴痘被WHO列為「國際關注公共衛生緊急事件」，目前全球有5例死亡
世界衛生組織（WHO）已於7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。疾管署長周志浩表示，截止於7月24日，已經有1萬6914例確診，其中以歐洲35國及美洲17國最多。國內截至23日已通報共11病例，為2例分別至德國、美國境外移入確診，9例排除。其中1例已出院，1例仍住院中。
周志浩說明，國內已針對猴痘進行相關防治工作，目前主要傳播對象有侷限性，最主要是親密肢體接觸者傳染可能性較高，但也不能排除飛沫和環境等情況。
周志浩提醒，返國時如果有發燒、皮膚紅疹或水泡與膿皰等疑似症狀，一定要告訴檢疫人員。另外，目前全球僅有5例死亡病例，皆都在非洲，其他區域症狀相對雖較輕微，但仍要注意相關防範事項。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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