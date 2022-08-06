《甲蟲超人超圖解》：台灣這麼熱適合養蟲嗎？幼蟲飼育該餵什麼食物？
我們想讓你知道的是
本書收錄蟲迷們最愛的三大類甲蟲：獨角仙、鍬形蟲、金龜子，汲取黑貓老師投資重金及寶貴光陰，整理而成「飼育須知」＆「標本製作步驟」等「甲蟲飼育筆記」。養蟲路上所有蟲蟲「生老病死」的各種問題，本書都能讓你迎刃而解，得到完美的解答。
文：黑貓老師
【飼育食材的重要性】
好！接著我們要開始更進一步了！
成蟲的體型在羽化後就不會改變了，到底能不能養出大蟲，幾乎全部取決在飼育家的技巧，一樣的蟲，在幼蟲期有被好好照顧或是隨便亂養，出來的成果可是天差地遠。
所以這個章節主要都是針對幼蟲飼育的部分，如果想養出更大、更健康的甲蟲，就要盡可能的在幼蟲成長期間，盡力操作所有變數，顧好每一個小細節，如果要粗略地分出哪個部分最重要，那我認為是「食材」、「溫度」、「血統」跟「管理」這四個項目。
只要這四個環節顧好就能有效減少甲蟲的傷亡，更有機會讓甲蟲豪無後顧之憂的大吃特吃，長成又大又帥的成蟲！
首先，我們來談「食材」，也就是給幼蟲吃的食物。
成蟲的食物
成蟲因為口器為刷狀，所以不能吃固體狀的食物，在野外就是樹液跟腐果。在被飼養的情況下，樹液太難取得，所以可以餵食水果，最適合甲蟲的水果是香蕉，也可以餵蘋果或梨子。
但水果放一兩天就會壞掉，容易長果蠅，接著就會發臭跟爬滿蛆，很可怕。所以基本上唯一推薦的食物，就是營養又方便的甲蟲專用果凍，配合不同尺寸的果凍台或是切半器，就可以應付所有甲蟲成蟲了！
認識腐植物
雖然我們說幼蟲吃土，但其實土有分很多種，不是每一種都可以被幼蟲接受的，畢竟甲蟲是植食性的昆蟲，所以飼養過程中所謂的「土」，其實就是「木屑」，但又不是指所有的木屑，這種適合養蟲的「腐植土」是由闊葉木死去後，被真菌等等微生物分解成碎片，再經歷多次腐朽、或是發酵的過程，漸漸變成細細碎碎的深褐色木屑，也就成為了我們養蟲用的「土」。
一般的砂土、泥土這種由礦物變成的「土」，或是沒有經過菌類降解或是經過發酵的「木屑」，是不能被甲蟲當食物的喔！
如何分辨腐植物的腐朽
越生（或稱越新鮮）的腐植物，顏色越白、越黃、越淺，最生的食材代表就是產木跟產木屑了，基本上是白色或米黃色的。相反地，越熟的腐植物，顏色越深，越接近黑色，等到已經變成接近粉末或是泥巴狀的廢土時，就已經沒有什麼營養價值，再不換土幼蟲就危險啦！
新鮮度排名大概是：「產木 → 產木屑 → 發酵木屑 → 高發酵木屑 → 腐植土 → 高腐腐植土 → 廢土」。
不同的蟲種喜歡不同的土，例如獨角仙，從很生的產木屑到高腐腐植土都吃。不過如果是養日本大鍬，給他腐植土可能就會拒食。
另外，幼蟲肯吃也不等於能養出大型成蟲。而適合幼蟲的腐植物，也不一定是適合母蟲產卵的介質，這些要素在飼養時都要考慮進去，才會養出又大又帥的蟲！
濕度與通風
不論是使用木屑跟兜土，都要非常注意濕度。
先前說過的「握緊結塊不滴水」只是一個粗略的概念，實際上會因通風度、木屑的粗細以及溫度造成「明明都握緊沒有滴水，濕度卻不一樣」的現象。
不過現在市面上的土有分「乾燥處理過的」以及「調整過濕度的」，使用上相當方便，乾土較輕也較好保存，只要再加入固定量的水攪拌即可。濕土則是都調整好了，打開後曝氣個1∼3天就可以直接用。
腐朽與發酵
要注意的是木屑拿來餵幼蟲的時候，也可能會持續的朽化與發酵，這過程會改變環境的濕度跟食材的營養，操作不慎的話，甚至會產生難受的氣味與溫度，人跟蟲都不喜歡。在沒溫控又不通風的情況下，幼蟲會跑到土表痛苦的掙扎甚至死亡。
避免的方法就是「不要將不同腐朽度的木屑混在一起」、「木屑要曝氣過才能用」、「不要濕到握緊會滴水」。
【溫度管理方法】
台灣的溫度適合養蟲嗎？
台灣的氣候處於亞熱帶，非常適合很多種甲蟲的生長，但是對於在平地養甲蟲的飼育家而言，還是有點太熱了。
這邊讓我先插播一段悲慘的故事，我還是高中生的時候，很喜歡DA，也就是安達祐實大鍬形蟲，然而，我好不容易存夠錢，買到一隻超過8公分的大傢伙回家，還給它取了個名字叫「安安」，但安安過得一點都不平安，養沒幾天就六腳朝天死給我看 ⋯⋯
「為什麼！？」我難過，我明明查到的資料都說成蟲在室溫也能養啊！但仔細想想，當時的資料來源大多是日本翻譯來的文章，日本全年的平均溫度還不到攝氏20度，而當時的我住屏東，夏天溫度飆破攝氏36度是稀鬆平常的事，DA來自國外的深山，根本受不了台灣南部的酷暑。所以千萬記得，不同的甲蟲有不同的適合溫度，不同的幼蟲也有適合的成長溫度，功課一定要先做好。
就算甲蟲撐得住高溫。若是通風沒做好，高溫造成的水蒸氣也會造成甲蟲呼吸困難，蟲要是悶到，凶多吉少。要是一般的飼育箱還不打緊，若是使用防蟲用的飼育箱，夏天最好是要裝一個電扇對著吹，保持空氣的流動，以免意外發生。
甲蟲對溫度的耐受
一般來說，攝氏24度算是最適合養蟲的溫度，這個溫度不會有悶到的問題，大致上也能維持食材穩定不發酵，適合幾乎全部的甲蟲生存與繁殖。
超過攝氏30度則是大部分甲蟲都面臨生存危機，低於攝氏20度則會被當作是低溫飼養，攝氏10度以下就會開始進入休眠狀況。
【血統差在哪裡？】
累代是什麼？
新手剛開始養甲蟲的時候，一定會聽到一些不太容易用直覺理解的詞像是「換血」「累代」「血統」，畢竟甲蟲也是生物，生物能長成什麼樣子、有什麼習性，這些都跟基因有關，所以一流的飼育家在不斷繁殖的過程中，必須要了解一些跟遺傳學有關的知識，對於飼養出大蟲或是特殊顏色會有很大的幫助。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。