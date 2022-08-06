《甲蟲超人超圖解》：台灣這麼熱適合養蟲嗎？幼蟲飼育該餵什麼食物？

文：黑貓老師

【飼育食材的重要性】

好！接著我們要開始更進一步了！

成蟲的體型在羽化後就不會改變了，到底能不能養出大蟲，幾乎全部取決在飼育家的技巧，一樣的蟲，在幼蟲期有被好好照顧或是隨便亂養，出來的成果可是天差地遠。

所以這個章節主要都是針對幼蟲飼育的部分，如果想養出更大、更健康的甲蟲，就要盡可能的在幼蟲成長期間，盡力操作所有變數，顧好每一個小細節，如果要粗略地分出哪個部分最重要，那我認為是「食材」、「溫度」、「血統」跟「管理」這四個項目。

只要這四個環節顧好就能有效減少甲蟲的傷亡，更有機會讓甲蟲豪無後顧之憂的大吃特吃，長成又大又帥的成蟲！

首先，我們來談「食材」，也就是給幼蟲吃的食物。

Photo Credit: 野人出版 扁鍬吸食樹液。

成蟲的食物

成蟲因為口器為刷狀，所以不能吃固體狀的食物，在野外就是樹液跟腐果。在被飼養的情況下，樹液太難取得，所以可以餵食水果，最適合甲蟲的水果是香蕉，也可以餵蘋果或梨子。

但水果放一兩天就會壞掉，容易長果蠅，接著就會發臭跟爬滿蛆，很可怕。所以基本上唯一推薦的食物，就是營養又方便的甲蟲專用果凍，配合不同尺寸的果凍台或是切半器，就可以應付所有甲蟲成蟲了！

Photo Credit: 野人出版 長戟大兜吃香蕉。

認識腐植物

雖然我們說幼蟲吃土，但其實土有分很多種，不是每一種都可以被幼蟲接受的，畢竟甲蟲是植食性的昆蟲，所以飼養過程中所謂的「土」，其實就是「木屑」，但又不是指所有的木屑，這種適合養蟲的「腐植土」是由闊葉木死去後，被真菌等等微生物分解成碎片，再經歷多次腐朽、或是發酵的過程，漸漸變成細細碎碎的深褐色木屑，也就成為了我們養蟲用的「土」。

一般的砂土、泥土這種由礦物變成的「土」，或是沒有經過菌類降解或是經過發酵的「木屑」，是不能被甲蟲當食物的喔！

如何分辨腐植物的腐朽

越生（或稱越新鮮）的腐植物，顏色越白、越黃、越淺，最生的食材代表就是產木跟產木屑了，基本上是白色或米黃色的。相反地，越熟的腐植物，顏色越深，越接近黑色，等到已經變成接近粉末或是泥巴狀的廢土時，就已經沒有什麼營養價值，再不換土幼蟲就危險啦！

Photo Credit: 野人出版 木屑生度。

新鮮度排名大概是：「產木 → 產木屑 → 發酵木屑 → 高發酵木屑 → 腐植土 → 高腐腐植土 → 廢土」。

不同的蟲種喜歡不同的土，例如獨角仙，從很生的產木屑到高腐腐植土都吃。不過如果是養日本大鍬，給他腐植土可能就會拒食。

另外，幼蟲肯吃也不等於能養出大型成蟲。而適合幼蟲的腐植物，也不一定是適合母蟲產卵的介質，這些要素在飼養時都要考慮進去，才會養出又大又帥的蟲！

濕度與通風

不論是使用木屑跟兜土，都要非常注意濕度。

先前說過的「握緊結塊不滴水」只是一個粗略的概念，實際上會因通風度、木屑的粗細以及溫度造成「明明都握緊沒有滴水，濕度卻不一樣」的現象。

不過現在市面上的土有分「乾燥處理過的」以及「調整過濕度的」，使用上相當方便，乾土較輕也較好保存，只要再加入固定量的水攪拌即可。濕土則是都調整好了，打開後曝氣個1∼3天就可以直接用。

腐朽與發酵

要注意的是木屑拿來餵幼蟲的時候，也可能會持續的朽化與發酵，這過程會改變環境的濕度跟食材的營養，操作不慎的話，甚至會產生難受的氣味與溫度，人跟蟲都不喜歡。在沒溫控又不通風的情況下，幼蟲會跑到土表痛苦的掙扎甚至死亡。

避免的方法就是「不要將不同腐朽度的木屑混在一起」、「木屑要曝氣過才能用」、「不要濕到握緊會滴水」。

【溫度管理方法】

台灣的溫度適合養蟲嗎？

台灣的氣候處於亞熱帶，非常適合很多種甲蟲的生長，但是對於在平地養甲蟲的飼育家而言，還是有點太熱了。

Photo Credit: 野人出版 溫度計。

這邊讓我先插播一段悲慘的故事，我還是高中生的時候，很喜歡DA，也就是安達祐實大鍬形蟲，然而，我好不容易存夠錢，買到一隻超過8公分的大傢伙回家，還給它取了個名字叫「安安」，但安安過得一點都不平安，養沒幾天就六腳朝天死給我看 ⋯⋯

「為什麼！？」我難過，我明明查到的資料都說成蟲在室溫也能養啊！但仔細想想，當時的資料來源大多是日本翻譯來的文章，日本全年的平均溫度還不到攝氏20度，而當時的我住屏東，夏天溫度飆破攝氏36度是稀鬆平常的事，DA來自國外的深山，根本受不了台灣南部的酷暑。所以千萬記得，不同的甲蟲有不同的適合溫度，不同的幼蟲也有適合的成長溫度，功課一定要先做好。

就算甲蟲撐得住高溫。若是通風沒做好，高溫造成的水蒸氣也會造成甲蟲呼吸困難，蟲要是悶到，凶多吉少。要是一般的飼育箱還不打緊，若是使用防蟲用的飼育箱，夏天最好是要裝一個電扇對著吹，保持空氣的流動，以免意外發生。

Photo Credit: 野人出版 電風扇。

甲蟲對溫度的耐受

一般來說，攝氏24度算是最適合養蟲的溫度，這個溫度不會有悶到的問題，大致上也能維持食材穩定不發酵，適合幾乎全部的甲蟲生存與繁殖。

超過攝氏30度則是大部分甲蟲都面臨生存危機，低於攝氏20度則會被當作是低溫飼養，攝氏10度以下就會開始進入休眠狀況。

【血統差在哪裡？】

累代是什麼？

新手剛開始養甲蟲的時候，一定會聽到一些不太容易用直覺理解的詞像是「換血」「累代」「血統」，畢竟甲蟲也是生物，生物能長成什麼樣子、有什麼習性，這些都跟基因有關，所以一流的飼育家在不斷繁殖的過程中，必須要了解一些跟遺傳學有關的知識，對於飼養出大蟲或是特殊顏色會有很大的幫助。