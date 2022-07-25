美國FBI反情報調查，質疑華為設備恐攔截軍方核子機密通訊、提防要價1億元中式花園
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中國要送給美國的花園中，一座21公尺高的白色寶塔策略性地座落在華盛頓特區的最高點之一，且距離美國國會大廈只有2英里（約3.22公里）。同樣令人擔憂的是，中國想要用外交郵袋來運送寶塔的建築材料，就連海關都不能打開檢查。
根據外電報導，美國FBI（聯邦調查局）揭露其軍事基地附近的華為設備，將可能捕捉並干擾國防部的機密通訊。而近年來美國官方行動包含了禁用華為部分設備、關閉某個駐外使館，甚至終止在華盛頓特區興建一座由中國贈送的1億元古典花園。
中國政府2017年向美國提出，要在華盛頓特區的國家植物園中，打造一座華麗的中國古典花園，這個花園佔地12英畝（約4萬8561平方公尺），其設計包含廟宇、有木屏風的涼亭、金色的竹林，以及一座70英尺（約21公尺）高的白色寶塔，這些建築會圍繞著公園中央的大湖而起。
隨著牡丹、百合、山茶花數個世紀以來從東亞引進美國，中國式的園林一直都讓西方人充滿想像，《華盛頓郵報》當時的報導指出，這項建設的支持者期待這個花園成為華盛頓的地標，國家植物園每年已經能吸引約50萬遊客，估計中國花園能夠再增加40％。同時，也有人希望這個來自中國、要價1億美元的贈禮，能夠像華盛頓特區潮汐湖（Tidal Basin）旁由日本贈送的櫻花樹一樣，成為中美關係的象徵。
然而，當美國的反情報部門開始深入調查計畫細節，竟發現了許多不對勁之處。根據《CNN》報導，那座21公尺高的白色寶塔策略性地座落在華盛頓特區的最高點之一，且距離美國國會大廈只有2英里（約3.22公里）。同樣令人擔憂的是，中國想要用外交郵袋（diplomatic pouches）來運送寶塔的建築材料，這是一種受到國際公約保護、具有機密性質的跨國郵袋，只要蓋上外交郵袋的印章，就連海關都不能打開檢查。
軍事基地附近的華為設備，恐能干擾國防部通訊
因此，聯邦官員在花園的工程開始前，悄悄取消了這個計畫。這只是一連串反間諜行動的一部分，《CNN》的報導指出，聯邦官員從2017年以來，就一直調查中國是否在美國關鍵的基礎設施附近購買土地，以及敏感的軍事、政府設施周邊可能存在的監聽設施，並關閉了一個他們認為是「中國間諜溫床」的駐外使館。
美國FBI所發現的驚人事實之一，是在美國中西部郊區軍事基地附近的基地台的華為設備，根據《CNN》的10多個匿名消息來源，FBI認為這個設備能夠捕捉並干擾美國國防部的通訊，就連監督核子武器的戰略司令部通訊都有可能被攔截。
對此，華為在聲明中否認其設備能夠涉入國防部的通訊頻譜。目前情報界還沒確定是否有任何資訊被攔截並送回北京，但他們認為華為的設備能夠攔截商業通訊、甚至是軍方使用的無線電波，儘管要證明有盜取數據並傳送到海外的行為，在技術上是非常困難的。
也因此，美國聯邦通訊委員會（FCC）在2019年決議，禁止小型電信公司使用華為和其他品牌的中國產設備。2020年，美國國會還批准19億元的經費，來移除農村地區的華為、中興通訊（ZTE）設備，但即便如此，這項計畫至今還有30億美元的資金缺口。
隨著中國和西方國家之間的反情報活動日益升溫，根據《富比世》的報導，英國軍情五處現在對中國的調查數量是2018年的7倍，FBI平均每天對中國展開2項新的反情報調查。
新聞來源
- China wants a bold presence in Washington — so it’s building a $100 million garden（Washington Post）
- CNN Exclusive: FBI investigation determined Chinese-made Huawei equipment could disrupt US nuclear arsenal communications（CNN）
- US And UK Security Services Warn Of China Risks（Forbes）
延伸閱讀
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- 中共 vs. 西方「全球敘事戰」：被中國間諜行動瞄凖的「美國公民」
- 英國MI5、美國FBI聯手警告中國是「最大的長期威脅」，若攻下台灣將是「歷來最可怕的商業破壞」
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
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電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
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