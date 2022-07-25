美國FBI反情報調查，質疑華為設備恐攔截軍方核子機密通訊、提防要價1億元中式花園

根據外電報導，美國FBI（聯邦調查局）揭露其軍事基地附近的華為設備，將可能捕捉並干擾國防部的機密通訊。而近年來美國官方行動包含了禁用華為部分設備、關閉某個駐外使館，甚至終止在華盛頓特區興建一座由中國贈送的1億元古典花園。

中國政府2017年向美國提出，要在華盛頓特區的國家植物園中，打造一座華麗的中國古典花園，這個花園佔地12英畝（約4萬8561平方公尺），其設計包含廟宇、有木屏風的涼亭、金色的竹林，以及一座70英尺（約21公尺）高的白色寶塔，這些建築會圍繞著公園中央的大湖而起。

隨著牡丹、百合、山茶花數個世紀以來從東亞引進美國，中國式的園林一直都讓西方人充滿想像，《華盛頓郵報》當時的報導指出，這項建設的支持者期待這個花園成為華盛頓的地標，國家植物園每年已經能吸引約50萬遊客，估計中國花園能夠再增加40％。同時，也有人希望這個來自中國、要價1億美元的贈禮，能夠像華盛頓特區潮汐湖（Tidal Basin）旁由日本贈送的櫻花樹一樣，成為中美關係的象徵。

然而，當美國的反情報部門開始深入調查計畫細節，竟發現了許多不對勁之處。根據《CNN》報導，那座21公尺高的白色寶塔策略性地座落在華盛頓特區的最高點之一，且距離美國國會大廈只有2英里（約3.22公里）。同樣令人擔憂的是，中國想要用外交郵袋（diplomatic pouches）來運送寶塔的建築材料，這是一種受到國際公約保護、具有機密性質的跨國郵袋，只要蓋上外交郵袋的印章，就連海關都不能打開檢查。

軍事基地附近的華為設備，恐能干擾國防部通訊

因此，聯邦官員在花園的工程開始前，悄悄取消了這個計畫。這只是一連串反間諜行動的一部分，《CNN》的報導指出，聯邦官員從2017年以來，就一直調查中國是否在美國關鍵的基礎設施附近購買土地，以及敏感的軍事、政府設施周邊可能存在的監聽設施，並關閉了一個他們認為是「中國間諜溫床」的駐外使館。

美國FBI所發現的驚人事實之一，是在美國中西部郊區軍事基地附近的基地台的華為設備，根據《CNN》的10多個匿名消息來源，FBI認為這個設備能夠捕捉並干擾美國國防部的通訊，就連監督核子武器的戰略司令部通訊都有可能被攔截。

對此，華為在聲明中否認其設備能夠涉入國防部的通訊頻譜。目前情報界還沒確定是否有任何資訊被攔截並送回北京，但他們認為華為的設備能夠攔截商業通訊、甚至是軍方使用的無線電波，儘管要證明有盜取數據並傳送到海外的行為，在技術上是非常困難的。

也因此，美國聯邦通訊委員會（FCC）在2019年決議，禁止小型電信公司使用華為和其他品牌的中國產設備。2020年，美國國會還批准19億元的經費，來移除農村地區的華為、中興通訊（ZTE）設備，但即便如此，這項計畫至今還有30億美元的資金缺口。

隨著中國和西方國家之間的反情報活動日益升溫，根據《富比世》的報導，英國軍情五處現在對中國的調查數量是2018年的7倍，FBI平均每天對中國展開2項新的反情報調查。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範