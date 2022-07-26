反疫苗人士瘋傳「接種2劑疫苗的人免疫力比未接種的人低」，是真的嗎？
我們想讓你知道的是
那位日本醫生雖然引用了歐洲藥品管理局的建議以及《柳葉刀》發表的研究，但是他的詮釋卻是與原文完全背道而馳。反對疫苗是個人選擇，無可厚非，但用如此卑劣的手段來宣導個人理念/企圖改變他人理念，則是可恥。
我在6天前（2022年7月18日）發表〈打第四劑，還是等Omicron BA.5疫苗〉，讀者Yaoho昨天在回應欄留言：
教授你好，請問教授，最近一些反疫苗人士拿著這篇研究表明接種2劑疫苗的人，在八個月後免疫力會比未接種的人來的低，這有可能嗎？
讀者Yaoho說的沒錯，這篇論文被反疫苗人士大量引用和轉傳。例如《福斯新聞》的名嘴Tucker Carlson三天前（2022年7月21日）就引用它來嘲諷拜登總統（因為他打了四劑疫苗還確診），請看〈Biden’s COVID-19 positive test steps on vaccine message〉（拜登的COVID-19確診踐踏疫苗信息）（註：有關Tucker Carlson，請看我發表的〈紅光睾丸療法，名嘴推薦〉）
這篇論文是2022年6月5日發表在《Virology Journal》（病毒學期刊），標題是「Adverse effects of COVID-19 vaccines and measures to prevent them」（COVID-19疫苗的副作用和預防措施）。但是，其實它不能算是論文，因為它只是日本醫生Kenji Yamamoto寫給編輯的一封信。也就是說，它就只是一篇抒發個人意見的通訊文章。不幸的是，這位醫生的意見是與科學背道而馳。
這封信在一開頭就說：「最近，《柳葉刀》（The Lancet）發表了一項關於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗有效性和免疫力隨時間減弱的研究。研究表明，接種兩劑COVID-19疫苗8個月後，接種者的免疫功能低於未接種者。這些發現在老年人和已有疾病的個體中更為明顯。根據歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）的建議，頻繁的COVID-19疫苗加強注射可能會對免疫反應產生不利影響，並且可能對預防新冠肺炎不可行。」
這封信在結尾說：「作為一項安全措施，應停止進一步加強劑疫苗接種。」
有關歐洲藥品管理局的建議，這封信引用的是該局在2021年9月1日發表的〈Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses〉（提供額外COVID-19疫苗劑量的臨時公共衛生考慮）。可是，這份文件裡卻完全沒有「頻繁的COVID-19疫苗加強注射可能會對免疫反應產生不利影響，並且可能對預防COVID-19不可行」這樣的說法。
事實上，它的重點摘要裡有一條是「需要清楚地概述和比較可能的加強劑量的益處和風險： 好處可能包括增加對嚴重疾病、輕度至中度疾病、COVID-19後遺症（通常稱為「長新冠」）、COVID-19病毒感染和病毒傳播的保護。風險包括可能的安全問題和公共衛生影響（例如對疫苗信心和接納的影響、疫苗的全球供應）。」
至於《柳葉刀》發表的研究，這封信引用的是2022年2月26日發表的〈Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of COVID-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden〉（第二劑COVID-19疫苗後長達9個月的感染、住院和死亡風險：瑞典的一項回顧性總人群隊列研究）。
這篇論文的三位作者是瑞典Umea大學的兩位教授（Peter Nordstrom和Anna Nordstrom）以及他們的博士班研究生Marcel Ballin。他們研究結果的重點是：
- 在108天的隨訪期間，2萬7918人確診感染COVID-19，其中的6147人是接種過疫苗 ，而另外2萬1771 人則未接種過疫苗。
- 在124天的隨訪期間，接種過疫苗的那一組人裡面有277例COVID-19住院或死亡，未接種過疫苗的那一組人裡面則有825例。
這篇論文的結論是：這些結果加強了以證據為基礎的理由，來施打作為加強劑的第三劑疫苗。
這個瑞典的研究團隊又在2022年7月13日，在《柳葉刀》發表〈Effectiveness of a fourth dose of mRNA COVID-19 vaccine against all-cause mortality in long-term care facility residents and in the oldest old: A nationwide, retrospective cohort study in Sweden〉（第四劑mRNA COVID-19疫苗對長期護理機構居民和最年長老人全因死亡率的有效性：瑞典的一項全國性回顧性隊列研究）。它的結論是：「與第三劑相比，在Omicron時代接種的第四劑mRNA COVID-19疫苗，與長照機構居民和最年長老人的全因死亡風險降低有關。 這些發現表明，即使在Omicron變體出現之後，第四劑疫苗也可以防止最年長和最虛弱的人過早死亡。」
由此可見，那位日本醫生雖然引用了歐洲藥品管理局的建議以及《柳葉刀》發表的研究，但是他的詮釋卻是與原文完全背道而馳。
反對疫苗是個人選擇，無可厚非，但用如此卑劣的手段來宣導個人理念、企圖改變他人理念，則是可恥。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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