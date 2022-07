反疫苗人士瘋傳「接種2劑疫苗的人免疫力比未接種的人低」，是真的嗎？

我在6天前(2022年7月18日)發表〈打第四劑,還是等Omicron BA.5疫苗〉,讀者Yaoho昨天在回應欄留言:

讀者Yaoho說的沒錯,這篇論文被反疫苗人士大量引用和轉傳。例如《福斯新聞》的名嘴Tucker Carlson三天前(2022年7月21日)就引用它來嘲諷拜登總統(因為他打了四劑疫苗還確診),請看〈Biden’s COVID-19 positive test steps on vaccine message〉(拜登的COVID-19確診踐踏疫苗信息)(註:有關Tucker Carlson,請看我發表的〈紅光睾丸療法,名嘴推薦〉)

這篇論文是2022年6月5日發表在《Virology Journal》(病毒學期刊),標題是「Adverse effects of COVID-19 vaccines and measures to prevent them」(COVID-19疫苗的副作用和預防措施)。但是,其實它不能算是論文,因為它只是日本醫生Kenji Yamamoto寫給編輯的一封信。也就是說,它就只是一篇抒發個人意見的通訊文章。不幸的是,這位醫生的意見是與科學背道而馳。

這封信在一開頭就說:「最近,《柳葉刀》(The Lancet)發表了一項關於COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫苗有效性和免疫力隨時間減弱的研究。研究表明,接種兩劑COVID-19疫苗8個月後,接種者的免疫功能低於未接種者。這些發現在老年人和已有疾病的個體中更為明顯。根據歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)的建議,頻繁的COVID-19疫苗加強注射可能會對免疫反應產生不利影響,並且可能對預防新冠肺炎不可行。」

這封信在結尾說:「作為一項安全措施,應停止進一步加強劑疫苗接種。」

有關歐洲藥品管理局的建議,這封信引用的是該局在2021年9月1日發表的〈Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses〉(提供額外COVID-19疫苗劑量的臨時公共衛生考慮)。可是,這份文件裡卻完全沒有「頻繁的COVID-19疫苗加強注射可能會對免疫反應產生不利影響,並且可能對預防COVID-19不可行」這樣的說法。

事實上,它的重點摘要裡有一條是「需要清楚地概述和比較可能的加強劑量的益處和風險: 好處可能包括增加對嚴重疾病、輕度至中度疾病、COVID-19後遺症(通常稱為「長新冠」)、COVID-19病毒感染和病毒傳播的保護。風險包括可能的安全問題和公共衛生影響(例如對疫苗信心和接納的影響、疫苗的全球供應)。」

至於《柳葉刀》發表的研究,這封信引用的是2022年2月26日發表的〈Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of COVID-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden〉(第二劑COVID-19疫苗後長達9個月的感染、住院和死亡風險:瑞典的一項回顧性總人群隊列研究)。

這篇論文的三位作者是瑞典Umea大學的兩位教授(Peter Nordstrom和Anna Nordstrom)以及他們的博士班研究生Marcel Ballin。他們研究結果的重點是:

在108天的隨訪期間,2萬7918人確診感染COVID-19,其中的6147人是接種過疫苗 ,而另外2萬1771 人則未接種過疫苗。

在124天的隨訪期間,接種過疫苗的那一組人裡面有277例COVID-19住院或死亡,未接種過疫苗的那一組人裡面則有825例。

這篇論文的結論是:這些結果加強了以證據為基礎的理由,來施打作為加強劑的第三劑疫苗。

這個瑞典的研究團隊又在2022年7月13日,在《柳葉刀》發表〈Effectiveness of a fourth dose of mRNA COVID-19 vaccine against all-cause mortality in long-term care facility residents and in the oldest old: A nationwide, retrospective cohort study in Sweden〉(第四劑mRNA COVID-19疫苗對長期護理機構居民和最年長老人全因死亡率的有效性:瑞典的一項全國性回顧性隊列研究)。它的結論是:「與第三劑相比,在Omicron時代接種的第四劑mRNA COVID-19疫苗,與長照機構居民和最年長老人的全因死亡風險降低有關。 這些發現表明,即使在Omicron變體出現之後,第四劑疫苗也可以防止最年長和最虛弱的人過早死亡。」

由此可見,那位日本醫生雖然引用了歐洲藥品管理局的建議以及《柳葉刀》發表的研究,但是他的詮釋卻是與原文完全背道而馳。

反對疫苗是個人選擇,無可厚非,但用如此卑劣的手段來宣導個人理念、企圖改變他人理念,則是可恥。