「新好萊塢電影」健將鮑勃拉佛遜逝世享壽89歲，曾幫助史蒂芬史匹柏等大導改變電影產業
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法蘭西斯・柯波拉甚至曾經說過，鮑勃拉佛遜為「他那個時代最重要的電影藝術家之一」。《最後一場電影》的導演彼得・波丹諾維茲於今（2022）年1月6日逝世，如今鮑勃・拉佛遜也傳出死訊，新好萊塢電影的健將們也正逐步遠去。
集導演、作家、製片等身份的美國全才創作者鮑勃・拉佛遜（Bob Rafelson），於美國時間23日傳出死訊，享壽89歲。根據《衛報》指出，拉佛遜的妻子表示，拉佛遜在家人的陪伴下安詳離世，而這名新好萊塢時代的重要導演的逝去，也令各界影迷不捨。
鮑勃・拉佛遜1933年出生於紐約市，在駐日美軍服役的期間，他對日本電影和小津安二郎的電影產生了興趣，尤其是《東京物語》。大學畢業後，拉佛遜進入電視娛樂產業，並為《The Witness》和《The Greatest Show on Earth》等節目撰稿。
之後，拉佛遜受到披頭四電影的啟發，與傳奇製作人伯特・施奈德（Bert Schneider）共同製作，並迎來其電視生涯的重要節目《The Monkees》。此節目歷經海選試鏡後，找到了Peter Tork、Micky Dolenz、Davy Jones和Michael Nesmith，共同組成頑童合唱團（The Monkees）並巡迴演出，而《The Monkees》節目則在1967年也贏得了黃金時段艾美獎最佳喜劇影集，至於頑童合唱團也受到搖滾樂迷的熱愛。
而鮑勃・拉佛遜的離世，鼓手Micky Dolenz在個人推特上表示：「1966年春季的某天，我參加了名為《The Monkees》的節目試鏡。起初我將製作人鮑勃・拉佛遜誤認為是另一位參加試鏡的演員。但不用說，最後我得到了這個角色，它徹底改變了我的生活。」
而Micky Dolenz繼續補充：「很遺憾，鮑勃・拉佛遜昨晚去世了，但我確實有機會告訴他，我是多麼感激他在我身上看到了一些東西。我從心底感謝鮑勃・拉佛遜，我的朋友。」
至於對於電影影迷而言，鮑勃・拉佛遜最廣為人知的執導作品，應是1970年問世的《浪蕩子》，此片由知名演員傑克・尼克遜（Jack Nicholson）主演，並在美國取得巨大的成功，同時在國外獲得了可觀的票房，也使鮑勃・拉佛遜成為受法國新浪潮風格啟發的新一代導演中的主要份子，而瑞典大導英格瑪・伯格曼（Ingmar Bergman）也對鮑勃・拉佛遜的成就表示欽佩。
至於《浪蕩子》最終入圍了奧斯卡最佳影片、男主角、女配角與劇本獎，雖然最終未能順利獲獎，但《浪蕩子》成為傑克・尼克遜首度入圍奧斯卡最佳男主角的作品，也開啟這名演員的傳奇生涯。
鮑勃・拉佛遜所處的1960至70年代，是美國電視與電影交鋒的重要時刻，也是古典好萊塢過度至新好萊塢的巨大轉變的歷史節點。
1960年代，美國社會經歷諸多政治動盪，如越南戰爭、甘迺迪（Kennedy）和馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）遇刺，而女權主義、黑人運動蓬勃發展、以及對抗傳統價值與反社會主流的嬉皮文化也隨之高漲。
此時的影視產業也面臨巨大的轉捩點，電視機的普及間接造成戲院的觀影人次下滑、營銷虧損，「電視」大幅削弱「電影」的影響力，讓許多製片廠遭遇危機。而歐洲的法國新浪潮、義大利新寫實主義等電影風格，同時衝擊美國老片廠體制的電影（古典好萊塢），這時候，美國新生代電影創作者，逐步質疑電影的大製作、大場面，轉向思考更為私密的個人創作。
於是「新好萊塢電影」就在這樣的社會風氣下逐漸興起，《我倆沒有明天》（1967）、《畢業生》（1967）、《逍遙騎士》（1969）等挑戰美國正面形象的悲劇性電影出現，充滿疑惑、叛逆、徬徨、存在主義式的無政府主義者，取代了傳統英雄。美國神話和傳統價值不復以往，勾勒好萊塢黃金時代的結束。
而鮑勃・拉佛遜的作品也不例外，除了上文提及的導演作品《浪蕩子》之外，丹尼斯・霍柏（Dennis Hopper）執導的《逍遙騎士》以及彼得・波丹諾維茲（Peter Bogdanovich）的《最後一場電影》（1971）也都有鮑勃・拉佛遜參與製作的痕跡，這群當年奔放不羈的新導演們，共同開創了70年代美國影史的新頁。
此外，鮑勃・拉佛遜作為承先啟後的重要電影人，不只將傑克・尼克遜捧上奧斯卡殿堂，同時也幫助、鼓舞了像布萊恩・狄帕瑪（Brian De Palma）、法蘭西斯・柯波拉（Francis Ford Coppola）、馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese）和史蒂芬・史匹柏（Steven Spielberg）等導演，讓一批叛逆的年輕聲音和新鮮的電影製作風格被世人看見，從現今的視角來看，事後也證明這群導演從此改變了電影的樣貌。
而柯波拉甚至曾經說過，鮑勃・拉佛遜為「他那個時代最重要的電影藝術家之一」。至於《最後一場電影》的導演彼得・波丹諾維茲於今（2022）年1月6日逝世，如今鮑勃・拉佛遜也傳出死訊，新好萊塢電影的健將們也正逐步遠去。
最後，倘若好奇鮑勃・拉佛遜是如何定義自己的職業生涯，他在2004年的一次採訪中，這樣回顧：「如果人們在你的一生中，對你的工作有所反應，那麼你很幸運，這允許你繼續製作電影。但如果沒有得到掌聲，那麼還有其他事情也值得去做。我的意思是，畢竟，生活還是要過下去。」
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核稿編輯：楊士範
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹