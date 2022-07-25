「新好萊塢電影」健將鮑勃拉佛遜逝世享壽89歲，曾幫助史蒂芬史匹柏等大導改變電影產業

集導演、作家、製片等身份的美國全才創作者鮑勃・拉佛遜（Bob Rafelson），於美國時間23日傳出死訊，享壽89歲。根據《衛報》指出，拉佛遜的妻子表示，拉佛遜在家人的陪伴下安詳離世，而這名新好萊塢時代的重要導演的逝去，也令各界影迷不捨。

鮑勃・拉佛遜1933年出生於紐約市，在駐日美軍服役的期間，他對日本電影和小津安二郎的電影產生了興趣，尤其是《東京物語》。大學畢業後，拉佛遜進入電視娛樂產業，並為《The Witness》和《The Greatest Show on Earth》等節目撰稿。

之後，拉佛遜受到披頭四電影的啟發，與傳奇製作人伯特・施奈德（Bert Schneider）共同製作，並迎來其電視生涯的重要節目《The Monkees》。此節目歷經海選試鏡後，找到了Peter Tork、Micky Dolenz、Davy Jones和Michael Nesmith，共同組成頑童合唱團（The Monkees）並巡迴演出，而《The Monkees》節目則在1967年也贏得了黃金時段艾美獎最佳喜劇影集，至於頑童合唱團也受到搖滾樂迷的熱愛。

而鮑勃・拉佛遜的離世，鼓手Micky Dolenz在個人推特上表示：「 1966年春季的某天，我參加了名為《The Monkees》的節目試鏡。起初我將製作人 鮑勃・拉佛遜 誤認為是另一位參加試鏡的演員。但不用說，最後我得到了這個角色，它徹底改變了我的生活。」

而 Micky Dolenz繼續補充：「很遺憾，鮑勃・拉佛遜昨晚去世了，但我確實有機會告訴他，我是多麼感激他在我身上看到了一些東西。我從心底感謝鮑勃・拉佛遜，我的朋友。」

1) One day in the spring of 1966, I cut my classes in architecture at LA Trade Tech to take an audition for a new TV show called, “The Monkees”.The co-creator/producer of the show was Bob Rafelson. At first I mistook him for another actor there for the audition. pic.twitter.com/X5XKxATqPt — Micky Dolenz (@TheMickyDolenz1) July 24, 2022

2) Needless-to-say, I got the part and it completely altered my life. Regrettably, Bob passed away last night but I did get a chance to send him a message telling him how eternally grateful I was that he saw something in me.

Thank you from the bottom of my heart my friend. pic.twitter.com/LHzi15BhMi — Micky Dolenz (@TheMickyDolenz1) July 24, 2022

至於對於電影影迷而言，鮑勃・拉佛遜最廣為人知的執導作品，應是1970年問世的《浪蕩子》，此片由知名演員傑克・尼克遜（Jack Nicholson）主演，並 在美國取得巨大的成功，同時在國外獲得了可觀的票房，也使 鮑勃・拉佛遜 成為受法國新浪潮風格啟發的新一代導演中的主要份子，而瑞典大導英格瑪・伯格曼（ Ingmar Bergman ）也對 鮑勃・拉佛遜 的成就表示欽佩。

至於 《浪蕩子》最終入圍了奧斯卡最佳影片、男主角、女配角與劇本獎，雖然最終未能順利獲獎，但《浪蕩子》成為傑克・尼克遜首度入圍奧斯卡最佳男主角的作品，也開啟這名演員的傳奇生涯。

鮑勃・拉佛遜所處的1960至70年代，是美國電視與電影交鋒的重要時刻，也是古典好萊塢過度至新好萊塢的巨大轉變的歷史節點。

1960年代，美國社會經歷諸多政治動盪，如越南戰爭、甘迺迪（Kennedy）和馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）遇刺，而女權主義、黑人運動蓬勃發展、以及對抗傳統價值與反社會主流的嬉皮文化也隨之高漲。

此時的影視產業也面臨巨大的轉捩點，電視機的普及間接造成戲院的觀影人次下滑、營銷虧損，「電視」大幅削弱「電影」的影響力，讓許多製片廠遭遇危機。而歐洲的法國新浪潮、義大利新寫實主義等電影風格，同時衝擊美國老片廠體制的電影（古典好萊塢），這時候，美國新生代電影創作者，逐步質疑電影的大製作、大場面，轉向思考更為私密的個人創作。

於是「新好萊塢電影」就在這樣的社會風氣下逐漸興起，《我倆沒有明天》（1967）、《畢業生》（1967）、《逍遙騎士》（1969）等挑戰美國正面形象的悲劇性電影出現，充滿疑惑、叛逆、徬徨、存在主義式的無政府主義者，取代了傳統英雄。美國神話和傳統價值不復以往，勾勒好萊塢黃金時代的結束。

而鮑勃・拉佛遜的作品也不例外，除了上文提及的導演作品《浪蕩子》之外，丹尼斯・霍柏（Dennis Hopper）執導的《逍遙騎士》以及彼得・波丹諾維茲（Peter Bogdanovich）的《最後一場電影》（1971）也都有鮑勃・拉佛遜參與製作的痕跡，這群當年奔放不羈的新導演們，共同開創了70年代美國影史的新頁。

此外，鮑勃・拉佛遜作為承先啟後的重要電影人，不只將傑克・尼克遜捧上奧斯卡殿堂，同時也幫助、鼓舞了像布萊恩・狄帕瑪（Brian De Palma）、法蘭西斯・柯波拉（Francis Ford Coppola）、馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese）和史蒂芬・史匹柏（Steven Spielberg）等導演，讓一批叛逆的年輕聲音和新鮮的電影製作風格被世人看見，從現今的視角來看，事後也證明這群導演從此改變了電影的樣貌。

而柯波拉甚至曾經說過，鮑勃・拉佛遜為「他那個時代最重要的電影藝術家之一」。至於《最後一場電影》的導演彼得・波丹諾維茲於今（2022）年1月6日逝世，如今鮑勃・拉佛遜也傳出死訊，新好萊塢電影的健將們也正逐步遠去。

最後，倘若好奇鮑勃・拉佛遜是如何定義自己的職業生涯，他在2004年的一次採訪中，這樣回顧：「如果人們在你的一生中，對你的工作有所反應，那麼你很幸運，這允許你繼續製作電影。但如果沒有得到掌聲，那麼還有其他事情也值得去做。我的意思是，畢竟，生活還是要過下去。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範