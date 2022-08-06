韓良憶《家常好日子》：炎炎夏日，阿嬤的電鍋蒸「肉豉仔」實在是廚師恩物
我們想讓你知道的是
阿嬤的拿手菜不少，肉豉仔算是做法特別簡單的一道：絞肉置碗中，拌進醬油、白胡椒、米酒和蒜末，加一點點鹽和糖，最後打一個蛋，攪拌均勻，放進電鍋中，和白飯分上下兩層一起蒸煮。飯煮好，蒜頭肉餅也蒸熟了，腴潤滑口，拌飯吃特別香，妙的是，雖然油脂不少，味道卻不膩。
文：韓良憶
家常肉末，日常頌歌
去朋友家吃飯喝酒，她端出一碗蒜頭蒸肉餅，我舀了一口，這不正是「肉豉仔」（Baa-sinn-ah）嗎？我有多少年沒嘗到了。
曾經熟悉的滋味，喚醒了記憶。童年的暑假蟬鳴不絕，陽光總是那麼明亮乾淨，媽媽每隔一陣子就送我去腳程不到半小時的阿嬤家住兩三天。
阿嬤家的日子以三餐畫分，通常一大早就開飯，因為小阿姨趕著要去農會上班，我們吃清粥配醬菜、鹹鴨蛋、阿嬤自己炒的魚鬆，還有溫熱的豆腐淋醬油；正午時分往往簡單吃，可能是一鍋鹹粥或麵猴（麵疙瘩），有時是炒米粉配竹筍排骨湯。至於晚餐，可就豐富了，祖孫三人連同下班的阿姨，擠坐在窄小的飯廳，阿嬤做了不只四菜一湯，大盤小碟擺滿一桌子，其中常有肉豉仔。
阿嬤的拿手菜不少，肉豉仔算是做法特別簡單的一道：絞肉置碗中，拌進醬油、白胡椒、米酒和蒜末，加一點點鹽和糖，最後打一個蛋，攪拌均勻，放進電鍋中，和白飯分上下兩層一起蒸煮。飯煮好，蒜頭肉餅也蒸熟了，腴潤滑口，拌飯吃特別香，妙的是，雖然油脂不少，味道卻不膩。
對煮菜的人來說，這一道菜還有一個好處，只要塞進電鍋，按下開關，就用不著去管它，下廚者因此不必待在廚房看管爐火，大可去做別的事。酷暑時分，誰樂意在廚房久留？炎炎夏日，電鍋蒸肉餅實在是廚師恩物。
阿嬤偶爾也會換個口味，給絞肉加料，好比說，加上剁碎的花瓜，便成瓜仔肉。捨去蒜末，改摻蔥末和泡軟的香菇丁做香菇肉餅，端上桌前撒青蔥花。還有一種做法給我留下深刻印象，就是打一顆生的鹹鴨蛋，蛋白拌進肉末中，金黃的蛋黃擱在頂端正中央，品相好看又下飯；後來方知，那是一道廣東小菜，阿嬤不知從哪裡學來。不過，阿嬤最常蒸的，還是蒜頭肉豉仔，此做法也是我兒時的最愛，而我是怎麼了，為何會忘記如此單純又可口的古早味？
隔一天便按著記憶，蒸了一碗，結果家中荷蘭夫婿對這台式meatloaf（烘肉糕）讚不絕口，建議我以後常做。那有什麼問題？今後不但會做阿嬤的肉豉仔，還會把樹子肉餅、瓜仔肉餅，乃至廣式鹹蛋肉餅、鹹魚肉餅或梅菜肉餅統統蒸起來。既然我家兩口子都不怕辣，下一回試試看做個剝皮辣椒肉餅好了，猜想味道應該不差。
中式菜餚中，不管是哪種蒸肉餅，皆以剁碎或絞碎的豬肉為主角，搭配其他食材和佐料。這種以肉末為主料的菜色，還有客家風味的苦瓜封肉，江浙菜中的紅燒或清燉獅子頭、滷菜系的乾炸小丸子等。不過，大多數時候，不論在哪一菜系，肉末擔任的是陪襯的角色，雖非挑大樑，卻不可或缺。
舉例來講，可以想像台灣風味的麻婆豆腐（道地川味用牛肉末）、不辣的紹子豆腐（紹子又稱臊子，意即肉末調製而成的肉醬）或蒼蠅頭中少了肉末來添味增香嗎？還有肉末茄子、雪菜肉末、肉末酸豇豆等直接把肉末篏入菜名的菜餚；更別提那隱藏於餃子、餛飩、包子、韭菜盒子、燒賣、胡椒餅、餡餅中的絞肉，以及炸醬麵的肉醬、滷肉飯的肉臊……肉末菜色變化之多，真正是族繁不及備載啊。
綜觀這林林總總的中式肉末菜色，幾乎全是尋常可見的家常小菜，而非喜慶宴會席間的「大菜」──誰教肉末和絞肉價格高不起來，不符合一般對宴席菜的期待。然而，話說回來，我始終覺得飲食有如生活，宜有高低起伏，高潮給人動力，低潮則令人有喘息和反省的機會。
錦衣玉食的豪奢生活，升斗小民可望不可及，但也用不著羨慕，真讓人一天三餐，頓頓山珍海味，不出數日也會美感疲憊、食欲欠佳，說白一點，就是吃膩了。這時，如果端上一碗家常瓜仔肉或蒜頭肉豉仔，配上煮得粒粒分明、軟Q香甜的白飯，桌邊的人應該會眼睛一亮，胃口大開。
好吃不過家常菜，且讓我們用各式各樣美味又家常的肉末菜餚，歌頌安適妥貼的日常生活。
書籍介紹
本文摘錄自《家常好日子》，皇冠文化出版
作者：韓良憶
因為常常想起，常常記住，常常珍惜，每一天，是如此讓人捨不得錯過。
味覺佐以回憶，往事揉進書寫，最美味的文字，在韓良憶的「食話」裡。
每一天，都耐人尋味，每一天，都是家常好日子。且讓我們用飲食與記憶，歌頌安適妥貼的日常生活。
最好的日子，總是在家常裡。常在記憶的一隅。磨製普羅旺斯青醬時，南法的那片藍天、豔陽，以及姊姊的身影，隨著香氣一同浮現心底。一鍋加了鼠尾草的法式蒜頭湯，想起了真摯年輕的法國男孩，與他那雙濕漉漉的眼睛。週六中午固定的三明治套餐，是與二姊相伴的甜蜜小時光。
或在平凡的滋味裡，過年全家最愛的十香菜，變化萬千的豬肉末菜餚，不放胡蘿蔔絲的外省味酸辣湯……最平常的最難忘，味蕾都替她記得。
或走過晴光商圈的菜市仔，走過與歷史交織的金門風情，走過旅途裡每一間咖啡館……在大街與小巷、他鄉與故鄉之間，多元的文化融成多變的美味，足跡遼闊了她的家常。
食多也就見多，自然有許多精采好說。從春日必食的南北潤餅，到端午必爭的南北粽大戰；從荷蘭友人的餐桌趣聞，到炸薯條的硬道理，她的「食話」，有時回望根源與鄉土，有時趣味得宛如一道創意佳餚。飲食與生活總是和在一塊，如此構成的每一日──因為家常，都是好日。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。