【資生堂美妝遊樂園 08.09 盛大開幕】7大品牌聯手推薦，立即參加比週年慶更好康！

期待度超高！「SHISEIDO Beauty Wonderland 資生堂集團美妝遊樂園」08.09 盛大開園！集結NO.1日本資生堂集團旗下7大品牌：資生堂國際櫃、資生堂東京櫃、肌膚之鑰、IPSA、NARS、LAURA MERCIER、資生堂香水，包含 ISSEY MIYAKE、narciso rodriguez，與全台SOGO百貨獨家合作，推出專屬限定活動，只要於活動期間08.09 (二) – 10.31 (一) 完成集點任務，即可獲得品牌免費好禮及SOGO禮券，還加碼抽LINE POINTS 及五星級飯店住宿券通通帶回家！

【美妝潮流新指標！資生堂集團首位虛擬KOL SHI】

線上邀約參與 SHISEIDO BEAUTY WONDERLAND

WHO IS SHI

資生堂集團首位誕生的虛擬KOL SHI 擔任「資生堂集團美妝遊樂園」的Super Guest，透過虛擬 x 實境的虛實穿梭，邀約大家一起蒞臨遊樂園，體驗資生堂美妝遊樂園的活動！

SHI IS….

SHI 是一位充滿活力自信的28歲女生，精通多國語言，熱愛美妝、旅遊、親近大自然，熱心助人。她深信美不單純局限於物質上，更是要對環境友善才是真正的美！細緻質感的妝容，及齊瀏海的俏麗短髮，可以得知SHI對於美有其獨特見解！透過她的INSTAGRAM及音樂分享，展現對生活的熱情及美妝愛好，和高質感的生活細節，快一同沉浸在SHI的魅力生活中！

SHI IS COMING

這次特別邀請SHI從虛擬世界來到台灣，快點Follow IG的貼文分享帶我們開啟這次的「資生堂集團美妝遊樂園」旅程。

ABOUT SHI

想更了解SHI 的生活以及音樂喜好，歡迎Follow SHI Instagram 以及Spotify 一探究竟！

【美妝遊樂園護照 線上集點GO!】

點數越多好禮越多 再抽「五星級飯店住宿」和「LINE POINT 回饋」！

凡於全台SOGO百貨 X 資生堂集團7大品牌櫃點，完成指定任一任務，就能獲得點數，累積點數達門檻就能免費兌換資生堂集團品牌產品及SOGO優惠，再抽五星級豪華飯店住宿！

【美妝遊樂園護照 集點秘笈大公開】

滿3點立即免費換 再抽價值超過$18,000大獎

凡於全台SOGO百貨 X 資生堂集團7大品牌櫃點，靠櫃完成指定任務，包含新品體驗、試妝體驗、肌膚檢測、於活動期間綁定任一品牌官方帳號等，每完成任一任務，就能獲得1點；此外，單櫃當日累積消費$1,000元，可再得1點，滿$2,000元，可獲得2點，以此類推。

集點方式：完成任務或消費滿額，即可獲得點數

集點時間：2022. 08. 09 (二) – 2022. 10. 31 (一)

【免費兌換】

活動時間：2022. 08. 09 ( 二) – 2022. 09. 30 ( 五)

二) – 2022. 09. 30 五) 免費兌換：每集滿3點，免費兌換資生堂集團好禮5選1 (價值約$700元)

每集滿5點，免費兌換資生堂集團好禮6選1 (價值約$900元)

每集滿7點，免費兌換SOGO百貨新品女裝禮券 (價值$1,000元)+資生堂集團

品牌獨家好禮 (價值約$600元)，共限量 1200 組 (★以上點數不可累計兌換)

【抽獎兌換】

活動時間：2022. 10. 01 ( 六) – 2022. 10. 31 ( 一)

六) – 2022. 10. 31 一) 抽獎資格：每集滿3點，可兌換1張抽獎券，兌換越多，中獎機率越高

抽獎獎項：

1. LINE Points 300點 (共150組)

2. 指定五星級飯店兩天一夜住宿招待券 2組 (價值$18,000/組)