「徵召」還是「邀請」？淺談國家代表隊的組成方式（上）：以奪牌機會作為參賽判斷標準適合嗎？
我們想讓你知道的是
體育署對於國家代表隊的「奪牌思維」與「重賞之下必有勇夫」的治理邏輯有顯失當，國內許多單項運動協會對於所屬選手的「尊重」也有待改善。台灣的競技運動領域，需要的是更多在「社會」中，民眾的參與及理解，而「國家代表隊」的組成方式，或許是一個得以簡單上手的初步認知。
文：謝佶櫳（中原大學財經法律學系研究所碩士、新北高工運動代表隊教練、特定單項運動的國家級裁判）
台灣男籃國家代表隊於今（2022）年7月18日參加亞洲盃與約旦爭奪八強門票時，慘遭約旦絕殺，以96：97飲恨吞敗，止步於16強，引起國人一番批評。主要原因在於末節剩下55秒時，原本還領先9分，卻接連因犯規、失誤葬送優勢，甚至在最後關鍵的3秒時，以95：94領先，卻因執行兩罰而第一罰不進，在第二罰進球後，遭沒有暫停的約旦快速帶球過人投進大號絕殺三分球，粉碎台灣男藍重返亞洲盃八強的希望。
賽後，當時接替主將陳盈駿上場罰球的李愷諺成為眾矢之的，他在賽後也在個人IG發文表示：「結果論，罰球爛，我扛，隊友們都辛苦了。」
對於此次亞洲盃失利，身兼台北市職業籃球員職業工會理事長重任的楊敬敏則強調：「做得好責任更大，做不好被罵，這就是明星球員必須承受的。」但同時也呼籲，希望未來國家代表隊在選才上，能夠將「徵召」改為「邀請」。「除了兵役列管的球員，可能適合『徵召』一詞，其餘的選手可能以『邀請』是更合理的方式。」
究竟，是什麼原因導致於本屆台灣男籃在亞洲盃失利？除了教育部體育署對於國家代表隊的「奪牌思維」與「重賞之下必有勇夫」的治理邏輯長期以來有顯失當、台灣許多單項運動協會對於所屬選手的「尊重」仍有待改善外，台灣的競技運動領域，需要的是更多在「社會」中，民眾的參與及理解。
而「國家代表隊」的組成方式，或許是一個得以簡單上手的初步認知。
單項運動協會在國際奧林匹克委員會系統中扮演的角色
在運動全球化的發展下，從現代奧運復甦後，國際運動逐漸以國際奧林匹克委員會（IOC，以下簡稱國際奧會）系統為中心，並發展出一套「單一位置體系」，建立在「單一聯盟原則」的基礎上，可以分為「同一運動類型」與「國家奧會」的發展脈絡，兩者都是以IOC為中心，由上而下地呈現「層級結構」，形成「單一」的系統。
換句話說，國際奧林匹克運動的組織係以國際奧會為首，轄下會員包括特定運動項目的國際單項運動總會（International Federations，IFs），以及各國的國家奧會（The National Olympic Committee，NOC），各國的全國性運動組織（National Governing Body，NGB；台灣俗稱為「單項運動協會」）又分別加入該國國家奧會及單項運動的國際運動總會而成為會員，形成一套單一的運動組織領導體系；各國國內的單項運動協會則必須分別受到「國際單項運動總會」與「國家奧會」的「雙重承認」，才會在國內成為特定運動項目對外具有排他性的唯一聯絡窗口。
什麼是「國家代表隊」？
國家代表隊（national sports team）在上述的結構下，並沒有明確的定義，但是從IOC系統的實踐上，可以觀察出所謂的「國家代表隊」是各單項運動協會的代表隊，並藉由國家奧會的名義出國比賽（台灣目前的名義為「中華台北」，英文為Chinese Taipei）。
而在法律形式上的理解，學者林佳和則將國家代表隊定義為：
「國際奧林匹克委員會中，各國奧林匹克委員會組織下，由隸屬國際單項運動聯盟之具會員身分的各國內單項運動組織，所組織與選拔，代表『該單項運動組織』參加同此結構下所舉辦運動競技活動的個人與團隊，不論是參加奧運、亞運，或各單項運動的世界或洲際錦標賽」。
由此可知，在以「國家」為單位參與競技運動時，必須建立在「國際—洲際—各國」由上而下所「承認」的「單一」結構基礎上，下由各國的單項運動協會組成國家代表隊（例如於台灣由中華民國籃球協會所組訓的國家籃球代表隊），經過、至少形式上通過洲際層次的聯合組織（例如中華民國籃球協會所加入的亞洲籃球聯合會），直到國際層級的國際單項聯盟（例如中華民國籃球協會所加入的國際籃球總會）認可，才得以參加正式的競技運動賽事。
國家及單項運動協會對於國家代表隊相關事務的權責分工
目前台灣對於國家代表隊相關事務的管理分工，是由國家的政府機關（教育部體育署）與各單項運動協會相互配合；進一步來說，各單項運動協會必須先依據《人民團體法》的規定向主管機關內政部及各縣市政府社會局（科）申請設立許可，經主管機關核准立案後，再向該管地方法院辦理登記。
因此，單項運動協會的相關業務必須受到內政部的指導與監督，並接受教育部體育署的指導與考核，形成「雙元的行政監督體系」，其中就包括了與國家代表隊的選拔、培訓、參與賽事等事務方面。既然教育部體育署依據《國民體育法》以及其所訂立的法規命令與行政規則，掌管國家運動代表隊的相關業務，或許我們可以試著依據目前與國家代表隊相關的法律規範，將國家代表隊的內涵。
依據法條文義歸納後定義為：「由中華奧會或特定體育團體組團，代表國家參與重要國際賽事，包含重要綜合性國際賽會，如奧運、亞運、世大運以及各項世界及亞洲正式單項運動錦標賽等賽會時，由特定體育團體依據公平、公正、公開、專業的原則，依照《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》規定選拔為國家代表隊或培訓隊的優秀運動員組成並經國家運動訓練中心（簡稱國訓中心）、單項運動協會審議後，報請行政院教育部體育署『備查』的個人與團隊」。
以籃球國家代表隊為例，即是隸屬於中華民國籃球協會之下，而以中華奧會的名義參加亞洲盃等國際賽事的「非國家官方」意涵的代表隊。國家代表隊既然只屬於單項運動協會的代表隊，並沒有國家「官署代表」的身分與地位，因此只是單純人民私領域的呈現，屬於私法性質，直到國際層面，則是國際私法的範疇。
國家代表隊選手的培訓制度
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。