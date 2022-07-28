「徵召」還是「邀請」？淺談國家代表隊的組成方式（上）：以奪牌機會作為參賽判斷標準適合嗎？

文：謝佶櫳（中原大學財經法律學系研究所碩士、新北高工運動代表隊教練、特定單項運動的國家級裁判）

台灣男籃國家代表隊於今（2022）年7月18日參加亞洲盃與約旦爭奪八強門票時，慘遭約旦絕殺，以96：97飲恨吞敗，止步於16強，引起國人一番批評。主要原因在於末節剩下55秒時，原本還領先9分，卻接連因犯規、失誤葬送優勢，甚至在最後關鍵的3秒時，以95：94領先，卻因執行兩罰而第一罰不進，在第二罰進球後，遭沒有暫停的約旦快速帶球過人投進大號絕殺三分球，粉碎台灣男藍重返亞洲盃八強的希望。

賽後，當時接替主將陳盈駿上場罰球的李愷諺成為眾矢之的，他在賽後也在個人IG發文表示：「結果論，罰球爛，我扛，隊友們都辛苦了。」

對於此次亞洲盃失利，身兼台北市職業籃球員職業工會理事長重任的楊敬敏則強調：「做得好責任更大，做不好被罵，這就是明星球員必須承受的。」但同時也呼籲，希望未來國家代表隊在選才上，能夠將「徵召」改為「邀請」。「除了兵役列管的球員，可能適合『徵召』一詞，其餘的選手可能以『邀請』是更合理的方式。」

究竟，是什麼原因導致於本屆台灣男籃在亞洲盃失利？除了教育部體育署對於國家代表隊的「奪牌思維」與「重賞之下必有勇夫」的治理邏輯長期以來有顯失當、台灣許多單項運動協會對於所屬選手的「尊重」仍有待改善外，台灣的競技運動領域，需要的是更多在「社會」中，民眾的參與及理解。

而「國家代表隊」的組成方式，或許是一個得以簡單上手的初步認知。

單項運動協會在國際奧林匹克委員會系統中扮演的角色

在運動全球化的發展下，從現代奧運復甦後，國際運動逐漸以國際奧林匹克委員會（IOC，以下簡稱國際奧會）系統為中心，並發展出一套「單一位置體系」，建立在「單一聯盟原則」的基礎上，可以分為「同一運動類型」與「國家奧會」的發展脈絡，兩者都是以IOC為中心，由上而下地呈現「層級結構」，形成「單一」的系統。

換句話說，國際奧林匹克運動的組織係以國際奧會為首，轄下會員包括特定運動項目的國際單項運動總會（International Federations，IFs），以及各國的國家奧會（The National Olympic Committee，NOC），各國的全國性運動組織（National Governing Body，NGB；台灣俗稱為「單項運動協會」）又分別加入該國國家奧會及單項運動的國際運動總會而成為會員，形成一套單一的運動組織領導體系；各國國內的單項運動協會則必須分別受到「國際單項運動總會」與「國家奧會」的「雙重承認」，才會在國內成為特定運動項目對外具有排他性的唯一聯絡窗口。

什麼是「國家代表隊」？

國家代表隊（national sports team）在上述的結構下，並沒有明確的定義，但是從IOC系統的實踐上，可以觀察出所謂的「國家代表隊」是各單項運動協會的代表隊，並藉由國家奧會的名義出國比賽（台灣目前的名義為「中華台北」，英文為Chinese Taipei）。

而在法律形式上的理解，學者林佳和則將國家代表隊定義為：

「國際奧林匹克委員會中，各國奧林匹克委員會組織下，由隸屬國際單項運動聯盟之具會員身分的各國內單項運動組織，所組織與選拔，代表『該單項運動組織』參加同此結構下所舉辦運動競技活動的個人與團隊，不論是參加奧運、亞運，或各單項運動的世界或洲際錦標賽」。

由此可知，在以「國家」為單位參與競技運動時，必須建立在「國際—洲際—各國」由上而下所「承認」的「單一」結構基礎上，下由各國的單項運動協會組成國家代表隊（例如於台灣由中華民國籃球協會所組訓的國家籃球代表隊），經過、至少形式上通過洲際層次的聯合組織（例如中華民國籃球協會所加入的亞洲籃球聯合會），直到國際層級的國際單項聯盟（例如中華民國籃球協會所加入的國際籃球總會）認可，才得以參加正式的競技運動賽事。

國家及單項運動協會對於國家代表隊相關事務的權責分工

目前台灣對於國家代表隊相關事務的管理分工，是由國家的政府機關（教育部體育署）與各單項運動協會相互配合；進一步來說，各單項運動協會必須先依據《人民團體法》的規定向主管機關內政部及各縣市政府社會局（科）申請設立許可，經主管機關核准立案後，再向該管地方法院辦理登記。

因此，單項運動協會的相關業務必須受到內政部的指導與監督，並接受教育部體育署的指導與考核，形成「雙元的行政監督體系」，其中就包括了與國家代表隊的選拔、培訓、參與賽事等事務方面。既然教育部體育署依據《國民體育法》以及其所訂立的法規命令與行政規則，掌管國家運動代表隊的相關業務，或許我們可以試著依據目前與國家代表隊相關的法律規範，將國家代表隊的內涵。

依據法條文義歸納後定義為：「由中華奧會或特定體育團體組團，代表國家參與重要國際賽事，包含重要綜合性國際賽會，如奧運、亞運、世大運以及各項世界及亞洲正式單項運動錦標賽等賽會時，由特定體育團體依據公平、公正、公開、專業的原則，依照《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》規定選拔為國家代表隊或培訓隊的優秀運動員組成並經國家運動訓練中心（簡稱國訓中心）、單項運動協會審議後，報請行政院教育部體育署『備查』的個人與團隊」。

以籃球國家代表隊為例，即是隸屬於中華民國籃球協會之下，而以中華奧會的名義參加亞洲盃等國際賽事的「非國家官方」意涵的代表隊。國家代表隊既然只屬於單項運動協會的代表隊，並沒有國家「官署代表」的身分與地位，因此只是單純人民私領域的呈現，屬於私法性質，直到國際層面，則是國際私法的範疇。

國家代表隊選手的培訓制度