「徵召」還是「邀請」？淺談國家代表隊的組成方式（下）：政府獎勵績優選手背後的問題有哪些？

文：謝佶櫳（中原大學財經法律學系研究所碩士、新北高工運動代表隊教練、特定單項運動的國家級裁判）

國家代表隊主要必須經由單項運動協會遴選及培訓，再由中華奧會或大專體總報名參加各國際綜合性運動賽會，或者由單項運動協會自行依所屬國際單項運動總會的規定，報名各單項運動的世界或亞洲錦標賽，例如由國際籃球總會舉辦的世界盃籃球賽、亞洲籃球聯合會舉辦的亞洲盃籃球賽等。

國家代表隊選手的組成

所謂的「國家代表隊」，根據現行《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》第2條規定，主要可以分為三種類型：

經中華奧會承認的單項運動協會進行遴選及培訓後，由中華奧會或大專體總組團，代表國家參加奧運、亞運、世大運等綜合性運動賽會。 單項運動協會依據其所屬國際單項運動總會的規定，組隊代表國家參加世界、亞洲或經教育部認可的正式單項運動錦標賽。 由中華民國殘障體育運動總會（簡稱中華殘總）、中華民國聽障者體育運動協會（簡稱中華聽體協）或中華民國智障者體育運動協會（簡稱中華智體協）組團（隊），代表國家參加身心障礙相關的運動賽會。

根據同辦法第4條規定，單項運動協會還必須依相關國際運動賽會競賽規定，訂定教練、選手遴選制度及培訓計畫後，經單項運動協會選訓委員會審議通過，報請教育部備查；而且如果是要參加奧運、亞運或世大運等綜合性運動賽會，還必須先分別送國訓中心或大專體總審議通過後，才能報請教育部備查。

而各單項運動協會在制定各國家代表隊的遴選辦法時，通常會依照各種不同層級的國際賽事而有不同的遴選標準，但包含教練與球員的資格、遴選方式等，僅為原則性的規範；在國家代表隊組團或參賽實施計畫部分，各類型的國家代表隊，則應依照所屬的權責單位，按照教育部所定的組團參賽原則辦理。

最後在進行國家代表隊的教練及選手名單的確認時，也會經單項運動協會選訓委員會審議通過，報請教育部備查；只是在奧運、亞運或世大運等綜合性運動賽事，還必須分別先送國訓中心及大專體總審議通過，再報請教育部備查。

《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》係針對不同類型的國家代表隊訂定了不同的遴選制度及培訓計畫、確定選手名單等程序的權責單位。

該辦法第7條規定，國家代表隊選手的遴選應以公開遴選程序產生；第8條則規定，有特殊需求者，得不公開遴選，由教練提出需求，以「邀請」方式辦理。

既然辦法中已修法將「徵召」一詞改為「邀請」，基於尊重選手的個人意願，將來各單項運動協會在國家代表隊的組成上，就不應該再用「以上對下」等方式「命令」或「要求」選手為國家隊賣命，而更應誠懇地在詢問優秀選手的個人意願後，「邀請」其加入國家代表隊。

政府獎勵績優選手背後的問題有哪些？

綜觀台灣競技運動的發展，在組織系統運作上，從原本的民間鬆散地啟動，變成政府與民間合作推動，再到現今政府主導民間配合的形態，最終目標都聚焦在能夠在奧運及亞運中奪金奪牌，為國爭光，過度以取得良好成績表現為終極目標。

準此，政府即為鼓勵參加國際運動賽會而有優良成績的運動選手及教練，或對體育∕運動有特殊貢獻的個人或團體，訂定《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，由教育部頒發國光體育獎章、獎助學金及證書。

另外，也針對男性運動選手訂定《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》，希望屆齡役男在無緩徵原因之下，基於依法應服兵役的義務，得特此辦法申請服補充兵役，使其能繼續接受適當運動技能及體能訓練，避免運動技巧生疏，並適時代表國家參加世界正式錦標賽或亞洲正式錦標賽。

而為鼓勵運動成績優良的中等以上學校運動選手致力於所屬專項運動，以提升運動水準，並培養優秀運動人才，政府亦訂定《中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法》，使其能按畢業學歷申請甄審升學，或至大專校院或高級中等學校。最後，為使運動成績優良的選手能得到就業上的幫助，也訂有《績優運動選手就業輔導辦法》。

Photo Credit: 中央社 2021年國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮，郭婞淳（左）榮登獎金后。

然而，綜觀以上政府看似給予運動選手「恩惠」的獎勵措施，仍不免存在著許多問題：除了高門檻的獎勵制度可能使得運動選手領不到獎章及獎金外，同時也因為政策導向，運動選手必須常常面臨有成績才有經費的窘境；而國家機關為了「鼓勵」男性職業運動選手貢獻國家代表隊，也利用兵役上「補充兵」的利益，「誘使」運動選手就範。

但對於幾個「不願意配合加入國家代表隊」之列者，政府機關則常以「兵役將不利」威脅，甚至每位以優秀運動員取得申請補充役資格的選手，都必須簽署內容為「立切結書人於前開列管期間無條件同意接受徵召代表國家參加奧林匹克運動會、亞洲運動會、奧運資格賽、世界或亞洲最高層級正式賽事，或由全國性單項運動協（總）會所認可之重大國際賽事及賽前培訓，且於賽前至少14天赴培訓地點報到參加集訓」的切結書。

可見國家並非旨在鼓勵優秀的運動選手免除兵役、安心地發揮他們的才能，而是要求他們必須隨時接受國家的「徵召」，為國家出力，而且必須是無條件的。顯見政府目前對於競技運動領域的國家代表隊仍以功利為取向，而實質上的獎勵回饋是否足以應付目前或未來運動選手所需，也值得我們進一步地省思。

台灣社會對於國家代表隊選手應有的反思

在我們期許國家代表隊的選手能夠為國爭光的時候，到底貢獻了什麼？與其批評運動員的表現不彰，倒不如透過更多的「參與」以表支持。

畢竟，運動本質上應該是由人民在社會的參與及資源投入，以眾多的參與人口當基礎，去鞏固並支持這個金字塔結構最頂層的國家代表隊選手。由於「運動是屬於社會的，體育才是國家的」，所以國家代表隊，應該是國家、單項運動協會、選手教練及人民，一起「共同」努力推進，而不是一昧的仰賴政府資源。

於此，也不是就意味著國家過度介入的正當性，更應該是由集體社會的參與，讓國家代表隊選手能集台灣人民的集體意志，對外代表台灣到國際上曝光，促進台灣國際地位。而台灣的運動文化與氛圍，也應適時地改變，在社會變遷之下，盡可能地由民間社會自主發展，才能更健全台灣的運動環境。