《世界大局．地圖全解讀【Vol.4】》：中國糧食新絲路——改變世界農業經濟體系的權力關係
我們想讓你知道的是
如果中國這套新政策的糧食調控目標皆順利實現，運作至今的國際貿易型態可能會因此改變，進而影響全球市場，而全球農業經濟體系的權力關係也會完全不同。如何讓中國人吃飽，將成為二十一世紀最重大的課題之一。
文：J.-M. Chaumet
【糧食新絲路：改變世界農業經濟體系的權力關係】
直到2005年前後，中國都還能餵飽全世界最龐大的一群人口，且不至於影響全球糧食平衡。然而自此以後，其糧食自給率及連帶提高的糧食依賴程度已成為中國經濟與政治的絆腳石，而這正是中國藉由「新絲路」計畫試圖改善
的問題。
近年來，由於有限的產量無法追上高漲的消費量（參見圖1），中國在達成各項糧食自給的目標上遇到嚴重阻礙，因為這個國家必須滿足全球18.5%的人口（根據聯合國統計，2019年中國占全球77.1億人口中的14.3億），但擁有的可耕地卻不及全球的9%，而都市化發展快速與生活水準提升又促使飲食需求在品質與數量上皆有所提升。
中國人的飯碗要端在自己手上
數千年來，中國領導人都將穩定糧食供給視為首要任務之一，而政府機關也努力達成這個目標。從「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」和「我們的飯碗應該主要裝中國糧」這類口號便可看出，這個國家總是在宣示掌控糧食供給的意志。中國政府對歷史上曾發生過的饑荒依然記憶猶新，最近的兩次即發生在二十世紀，而美國在韓戰（1950 ～ 1953年）期間對中國發布禁運令也對其糧食供給造成衝擊。
基於糧食調控有其地緣政治與經濟上的意義，中國政府大力宣揚其農業如何高速發展，產量如何極速大增，並自2000年起實施強勢農業政策並提高補助，使得中國的農業由課稅的對象轉變為補助的對象。
然而，這種做法對於環境保護與貿易來說卻是一條死路，因為中國不僅面臨水資源有限、水質不佳與農地劣化的障礙，同時也變得高度仰賴農產品進口。2018年，中國的貿易逆差高達600億美元，在經年累月之下，中國已成為世界最大的黃豆進口國（占全球黃豆貿易量的三分之二），同時也是最大的稻米、乳製品、牛肉、羊肉等食品進口國。經濟合作暨發展組織預測，未來十年間，中國的穀物貿易逆差將會持續擴大。
把全世界的業主都變成中國人
2014年，為穩定糧食調控，中國政府推出包含兩大方向的新政策。其一，國內的供給在質與量上都要依據長期需求來調節。其二，適度開放進口以滿足特定產品之需求，同時減少國內環境衝擊，而為了確保糧食供應，須逐漸提高中國資本對進口食品的控制力。
在 2005年前後，中國政府曾為鼓勵國內投資而提出「建設國際化大都市政策」，而透過中國國家主席習近平（2012年就任）於 2013年推出的「新絲路」計畫，此一政策宛如重獲新生。新絲路計畫成為國家對外政策的指導架構，目的是讓中國與世界其他國家的連結更加緊密。這項政策啟動後，很快就產生巨大的影響力，從南美洲、中東、非洲、歐洲到大洋洲，幾乎全球各地都加入了新絲路計畫。截至 2019年末，已有124國與29個國際組織與北京簽署合作條約，加入此一計畫。
藉由這些合作關係，中國得以實施新的農業策略，意即避免過度依賴國際市場及某些中國視為競爭對手的國家（如美國），逐步提高中資的控制力，以保障國內糧食供給。換句話說，中國不僅要投資食品工業產業鏈的所有環節（生產、加工、物流、研究），同時也從世界各國截長補短。
舉例來說，中國企業開始開墾俄羅斯土地（種植穀物及黃豆）；投資開發湄公河流域（寮國、柬埔寨）與東南亞國家（生產橡膠、蔗糖、木薯、玉米、高粱等）；進口中亞的棉花、水果和畜產品；進口巴西的肉類，並投資巴西基礎建設及開發土地，而巴西則保證售出農產品（主要為黃豆）給中國；收購大洋洲國家的畜產品事業（奶類及肉類）；投資歐洲、美國、大洋洲、南美洲的加工業（乳製品工廠、屠宰場）；收購種子公司，如先正達（Syngenta）一類的國際性貿易商……等等。不到十年間，中國在農業領域的投資成長了十倍之多，每年已超過30億美元（參見圖2）[1]。
迄今巴西已成為中國最大的農產品與食品供應國，尤其是黃豆與肉類，進口額占總額的四分之一，超越美國，而美國對中國出口量則自2013年起削減，後來更由於美中兩大強權的貿易戰而持續下滑。印度以外的亞洲國家則保持第三大供應區的地位（以蔬果產品為主），其後則是歐洲與大洋洲，主要輸出肉類及飲料類產品。
不過，中國對外投資的目的也包括增進特定區域的生產，例如非洲，此舉有助於穩定當地與世界的糧食安全，從而穩定中國的糧食安全，並提高其「軟實力」。非洲產品的占比因此相對有限，僅占中國農產品進口額的3%。
讓出口國依賴進口國的新權力關係
中國在糧食方面的進口與投資造成兩大影響。首先，中國企業握有愈來愈多的進口食品及其附加價值。乳品、豬肉和牛肉固然是利用外國的當地資源所生產，但業主是中國人的情形愈來愈普遍。其次，中國對進口農產品的依賴也可能反過來造成出口國的依賴，甚至徹底改變國際農業經濟體系的權力關係。例如，巴西和阿根廷等國家對中國輸出的農產品占比，有時高到出口商可能會成為策略槓桿（strategic leverage）[2] 的操作對象，因而遭遇無法進入中國市場的威脅。
如果中國這套新政策的糧食調控目標皆順利實現，運作至今的國際貿易型態可能會因此改變，進而影響全球市場，而全球農業經濟體系的權力關係也會完全不同。如何讓中國人吃飽，將成為二十一世紀最重大的課題之一。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。