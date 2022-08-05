《世界大局．地圖全解讀【Vol.4】》：得稀土者得天下？受地緣政治裹挾的環境議題
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說到底，中國如果落實對美國的威脅，對自身也沒有好處。從戰略的觀點看來，把稀土當作要脅手段，很可能會破壞北京政府近年為打造良好國際形象所付出的努力。若從實際面來看，即使中國拒絕出口稀土而對美國企業造成損害，對全球經濟的影響卻微不足道。
文：N. Rouiaï
【得稀土者得天下？受地緣政治裹挾的環境議題】
2019年5月，就在中美貿易戰打得如火如荼之際，中國以全球最大稀土生產國之姿威脅將減少對美國的稀土出口量。9月，加拿大政府與美國展開對談，希望聯手減少對中國礦產的依賴。稀土是發展軍事、能源與運輸科技的基本原物料，新的地緣政治權力關係也由此而生。
稀土是17種元素的合稱，包括鈧（scandium）、釔（yttrium）及鑭系元素（lanthanides）（參見圖1）。雖然這些金屬在地殼中的藏量大部分和銅與鎳一樣豐富，不過其礦藏比較零散，大多和其他元素混合在一起，因此很難分離出來。稀土的生產成本絕大多數取決於分離技術，然而，除了成本考量以外，因應稀土的化學、物理及電學特性而發展出的萃取與精煉技術，也會為環境帶來嚴重傷害。許多國家之所以關閉稀土礦場，正是基於這個因素。
稀土在眾多產品的製造過程中都扮演極為重要的角色（參見圖4），不僅被運用在光學產業，如先進光學玻璃拋光、玻璃與陶瓷染色、螢光照明、醫療放射線；也運用於石化與汽車工業，如石油裂解、觸媒轉化器（catalytic converter）。此外，許多工業產品也會使用到稀土，如智慧型手機、平板電腦、電腦、電視機等，而在航空、軍備等戰略產業，以及再生能源產業之中亦會用上，例如電動或油電混合車用引擎、風機電池等。在汽車與通訊產業中不可或缺的永久磁鐵，其生產更獨占20%以上的稀土用量，所用稀土的市場價值則占整體的53%。
中國已成為稀土生產與消費的霸主
2018年全球生產的17萬噸稀土中，中國以12萬噸的產量成為最大稀土生產國，將澳洲（2萬噸）、美國（1萬5千噸）與緬甸（5千噸）遠遠拋在後頭（參見圖2）。同時，中國也是擁有最多稀土原礦的國家，藏量估計達4,400萬噸，占全球藏量近四成；巴西與越南則各有2,200萬噸，並列第二。
然而，北京政府並不打算無限制地擴大生產，針對這些珍貴的礦物設立了開採配額制度（參見圖3）。2010年，中國削減了40%的出口額度；2019年，又規定稀土開採總量上限為12萬噸，冶煉分離總量上限為11萬5千噸。中國之所以採取配額制，是為了解決長期以來的非法稀土提煉問題，因為該國高達40%的稀土產量來自於黑市。
過去十年間，北京政府曾採取各種手段遏阻地下稀土提煉，包括關閉非法或不符合環保法令的礦場，並限制稀土的生產與出口者，僅授權六家國有礦業公司開採與處理這些礦物等。雖然這些措施讓北京政府得以管控生產，稀土進口量卻也因此攀升。2018年，中國是世界最大稀土出口國，出口量為5萬3千噸，同時卻也是世界最大稀土進口國，一共購買了4萬1,400噸的稀土氧化物及氧化物當量。
自相矛盾？對環境有害的綠色能源
中國稀土進口量暴增的原因在於全國產量不足以供應國內市場的需求，例如釹（neodymium）與鐠（praseodymium）等稀土金屬，都是製造電動車和油電混合車不可或缺的材料。中國在電動車市場上遙遙領先，2018年占全球銷售量61%（共銷出76萬9千輛），緊跟在後的是美國（20萬9千輛）、挪威（4萬6千輛）與法國（3萬1千輛）。如果納入油電車，則全球新能源車的產量超過200萬輛，其中127萬輛皆由中國生產（較2017年成長62%）。
依照中國政府的規劃，2023年新能源車的年產量應會提升到600萬輛。如果真的達成目標，單單為了製造這些車輛，就必須耗費至少3萬噸的稀土。然而，需要稀土的不只中國，也不只汽車產業，而這些礦物對風力發電機的運作更是至關重要，一座離岸風力發電機就需要超過一噸的稀土。
弔詭的是，雖然稀土是生產綠色能源的重要材料，使我們能為排放大量二氧化碳的能源找到替代品，但是稀土的提煉與處理過程卻會對環境造成嚴重危害。稀土礦物往往與釷（tho-rium）等放射性物質混合在一起，而且分離各種金屬的過程必須使用大量有毒致癌物質，例如硫酸鹽、氨與鹽酸。處理一噸稀土會產生2,000噸有毒廢棄物，包括重金屬、硫酸，甚至鈾。在內蒙古的包頭市，亦即中國半數稀土產量的來源地，礦業公司每年排出的廢水量達到1,000萬噸，這樣的環境破壞力讓許多國家不得不減少稀土的生產。
避免壟斷且永續環保的生產法
不過，面對稀土需求飆漲與價格上揚，愈來愈多國家打算分散供應源，並自己投入開採，比如加拿大、澳洲與南非便啟動許多開採與探勘計畫。日本也考慮開採2013年在距離東京東南方2,000公里的小笠原群島外海發現的巨量稀土礦藏，此處約有700 ～1,600萬噸的珍貴礦物，蘊藏在深度超過5,500 公尺的太平洋深處。這項發現對日本的經濟而言無疑是一大福音，然而在深海中進行開採的風險與環境成本也十分龐大。
談到脫離對中國的依賴，態度最積極的還是美國。華盛頓政府已將稀土列為影響國家與經濟安全的重要礦物，雖然美國在2013年決定重啟加州的隘口礦場（Mountain Pass），但國內使用的稀土還是得仰賴進口，以2014～2017年為例，來自中國的稀土占比皆高達80%。雖然其他國家也對美國供應稀土，例如愛沙尼亞（6%）、法國（3%）與日本（3%），不過這些國家的原物料大部分仍是產自中國的精礦和化學中間體。由於世界兩大強權在貿易上摩擦不斷，稀土於是成為北京施壓的手段。很顯然地，中國企圖將這個具戰略性的市場化為打擊對手的武器，以報復川普政府斬斷電信大廠華為的晶片與零件供應鏈。
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
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「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商