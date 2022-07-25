消費市場低迷，友達、群創等面板廠減產「鼓勵員工多休假」，外界預期恐掀下波併購潮
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近日面板業者「鼓勵多休假」的情況，亦曾在2008年、2010年、2015年有類似的措施，對應到全球景氣衰退。其中，令產業界印象深刻的是2008年金融海嘯來襲，企業第一步也是鼓勵多休假，後來卻演變為「全面無薪假」，成為市場一大警訊。
過去兩年疫情下的數位化紅利將耗盡，面板業受到消費市場低迷影響，各尺寸報價持續破底。近日各大面板廠緊急「降產能」因應，人力需求大減，其中近期面板雙虎友達、群創開始鼓勵員工休假。而外界預期恐有下一波產業併購潮。
面板業走入衰退，鼓勵員工多休假
面板是一個相當照著景氣循環的產業，在過去幾十年裡都是需求擴增、擴大產能、面板掉價、最後廠房虧損等既有模式。而台灣主要發展顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD），受到日韓中強力競爭，在許多人稱為慘業。
不過自從疫情爆發以上來，面板產業受到在家遠距激勵需求快速上揚，其報價攀上近年新高；未料又在今年受到通膨影響，全球消費市場快速降溫，市況又隨之反轉。
如今，各大面板廠產能利用率驟降，人力需求亦下調，業界盛傳面板雙虎友達群創開始鼓勵員工休假。這成為此波景氣修正以來第一個傳出警訊的產業，據《經濟日報》指出，業者將透過提升利基型產品配置比重，早日度過景氣低潮。
報導稱，面板雙虎先鼓勵員工優先消化年假，但尚未實施無薪假或裁員措施。其中友達表示，同仁善用行之有年的「黃金週」制度；此外，群創亦強調，平日在隨時調整產能，主管皆會同步提醒同仁休假。
而此類「鼓勵多休假」的情況，亦曾在2008年、2010年、2015年有類似的措施，對應到全球景氣衰退。其中，令產業界印象深刻的是2008年金融海嘯來襲，企業第一步也是鼓勵多休假，後來卻演變為「全面無薪假」。
本次面板報價在6月初開始破底，所有尺寸電視面板價格更較去年7月底的高點，全數大跌超過5成。研調機構群智諮詢調查顯示，65吋電視面板均價131美元，月減10美元。比集邦科技公布的65吋電視面板均價136美元更低。其餘尺寸，32吋、42及50吋均下跌2美元。
面板報價低迷，恐有一波併購潮
7月下旬，電視、顯示器及筆電面板再次全面下挫。尤其是電視整體需求仍偏弱，價格幾乎已跌破現金成本，各大業者緊急減產，欲讓價格止穩，除台灣業者外，包含中國京東方在內、華星光電及惠科光電也啟動相關措施。
需求上，兩大市場北美、中國仍相當疲弱。資深投資人黃伯堃告訴我們，北美仍身陷通膨風暴中，今年4月零售消費指數大幅滑落，截至7月腰斬再打折，由於消費占美國GDP的比重超過一半，而零售銷售更是占了消費中的3成，判斷美國整體消費力道正快速衰退。
而中國疫情仍未平息，再加上去年爆發的中國恆大，其後遺症導致房地產業並未真正復甦，反而拖累經濟成長，種種因素導致消費市場趨於保守。
黃伯堃也指出，過去2年數位化浪潮下，該換筆電、視訊鏡頭還有監視器等產品的民眾都已經汰換新設備，短期內也很難有需求可以支撐面板業的景氣。此外他也強調，投資人要注意此波經濟下行是否波及，其他產業造成更大的連鎖效應。
還有一個情況是，時序進入2022下半年，終端品牌持續進行庫存調節，過去因為物流及人工的斷鏈，從通路到零組件皆採「超額備貨」，造成庫存問題持續惡化。
研調機構集邦科技（TrendForce）指出，過往每當市場處於供過於求態勢時，減產都是最主要的應對措施；不過未來在產能仍在擴張的趨勢下，未來庫存去化速度及全球政經走勢將會是影響未來顯示市場的關鍵要點。倘若市場狀況持續惡化，產業不排除將再一次面臨洗牌，掀起另一波併購潮。
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核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹