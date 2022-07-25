消費市場低迷，友達、群創等面板廠減產「鼓勵員工多休假」，外界預期恐掀下波併購潮

過去兩年疫情下的數位化紅利將耗盡，面板業受到消費市場低迷影響，各尺寸報價持續破底。近日各大面板廠緊急「降產能」因應，人力需求大減，其中近期面板雙虎友達、群創開始鼓勵員工休假。而外界預期恐有下一波產業併購潮。

面板業走入衰退，鼓勵員工多休假

面板是一個相當照著景氣循環的產業，在過去幾十年裡都是需求擴增、擴大產能、面板掉價、最後廠房虧損等既有模式。而台灣主要發展顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD），受到日韓中強力競爭，在許多人稱為慘業。

不過自從疫情爆發以上來，面板產業受到在家遠距激勵需求快速上揚，其報價攀上近年新高；未料又在今年受到通膨影響，全球消費市場快速降溫，市況又隨之反轉。

如今，各大面板廠產能利用率驟降，人力需求亦下調，業界盛傳面板雙虎友達群創開始鼓勵員工休假。這成為此波景氣修正以來第一個傳出警訊的產業，據《經濟日報》指出，業者將透過提升利基型產品配置比重，早日度過景氣低潮。

報導稱，面板雙虎先鼓勵員工優先消化年假，但尚未實施無薪假或裁員措施。其中友達表示，同仁善用行之有年的「黃金週」制度；此外，群創亦強調，平日在隨時調整產能，主管皆會同步提醒同仁休假。

而此類「鼓勵多休假」的情況，亦曾在2008年、2010年、2015年有類似的措施，對應到全球景氣衰退。其中，令產業界印象深刻的是2008年金融海嘯來襲，企業第一步也是鼓勵多休假，後來卻演變為「全面無薪假」。

本次面板報價在6月初開始破底，所有尺寸電視面板價格更較去年7月底的高點，全數大跌超過5成。研調機構群智諮詢調查顯示，65吋電視面板均價131美元，月減10美元。比集邦科技公布的65吋電視面板均價136美元更低。其餘尺寸，32吋、42及50吋均下跌2美元。

面板報價低迷，恐有一波併購潮

7月下旬，電視、顯示器及筆電面板再次全面下挫。尤其是電視整體需求仍偏弱，價格幾乎已跌破現金成本，各大業者緊急減產，欲讓價格止穩，除台灣業者外，包含中國京東方在內、華星光電及惠科光電也啟動相關措施。

需求上，兩大市場北美、中國仍相當疲弱。資深投資人黃伯堃告訴我們，北美仍身陷通膨風暴中，今年4月零售消費指數大幅滑落，截至7月腰斬再打折，由於消費占美國GDP的比重超過一半，而零售銷售更是占了消費中的3成，判斷美國整體消費力道正快速衰退。

而中國疫情仍未平息，再加上去年爆發的中國恆大，其後遺症導致房地產業並未真正復甦，反而拖累經濟成長，種種因素導致消費市場趨於保守。

黃伯堃也指出，過去2年數位化浪潮下，該換筆電、視訊鏡頭還有監視器等產品的民眾都已經汰換新設備，短期內也很難有需求可以支撐面板業的景氣。此外他也強調，投資人要注意此波經濟下行是否波及，其他產業造成更大的連鎖效應。

還有一個情況是，時序進入2022下半年，終端品牌持續進行庫存調節，過去因為物流及人工的斷鏈，從通路到零組件皆採「超額備貨」，造成庫存問題持續惡化。

研調機構集邦科技（TrendForce）指出，過往每當市場處於供過於求態勢時，減產都是最主要的應對措施；不過未來在產能仍在擴張的趨勢下，未來庫存去化速度及全球政經走勢將會是影響未來顯示市場的關鍵要點。倘若市場狀況持續惡化，產業不排除將再一次面臨洗牌，掀起另一波併購潮。

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核稿編輯：翁世航