漫威影業開啟「多元宇宙傳奇」：揭露第5階段完整片單，將再推出兩部《復仇者聯盟》作品

歷經兩年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，美國最大的動漫盛會「聖地牙哥國際動漫展」（San Diego Comic-Con International，SDCC）終於在今（2022）年再度恢復實體活動。

而此集結最新電影、影集、動畫、漫畫和玩具等全新消息的娛樂大展，於上週四（7/24）登場，其中最受各界矚目的，當然是漫威影業的再度回歸。

Photo Credit: AP / 達志影像 漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）出席今年聖地牙哥國際動漫展

從2008年漫威影業推出的《鋼鐵人》開始，到2019年的《蜘蛛人：離家日》結束，漫威影業在此十餘年間，共推出23部作品，且將此第一至第三階段合稱為「無限傳奇」（The Infinity Saga），而漫威影業也順利將這23部電影，凝聚為電影史上篇幅最浩大的系列篇章，觀眾的熱烈反應則投射在票房上。

綜觀影史全球票房前10名的鉅作，「無限傳奇」中的作品就佔了3部，包含第2名《復仇者聯盟：終局之戰》的27.97億美金、第5名《復仇者聯盟：無限之戰》的20.48億美金、第9名《復仇者聯盟》的15.18億美金。

此外，《復仇者聯盟2：奧創紀元》（14.02億美金）、《黑豹》（13.47億美金）、《鋼鐵人3》（12.14億美金）、《美國隊長3：英雄內戰》（11.53億美金）、《蜘蛛人：離家日》（11.31億美金）、《驚奇隊長》（11.28億美金），也都紛紛突破10億美金大關，光是「無限傳奇」的23部階段性作品，就有9部作品打進影史全球票房前50名，吸金能力讓其餘片廠望塵莫及。

Photo Credit: Marvel 《復仇者聯盟：終局之戰》全球票房來到27.97億美金，僅次於《阿凡達》的28.47億美金，位居影史第二

而對於漫威影業點燃的超級英雄熱潮，漫威影業自然將延續這些金雞母的故事，而漫威影業則將接下來第四至第六階段合稱為「多元宇宙傳奇」（The Multiverse Saga）。

總裁凱文費吉（Kevin Feige）也在本屆聖地牙哥國際動漫展揭露了漫威電影宇宙的未來計畫，包含「第五階段」的完整作品，以及幾部第六階段的電影。而第五階段以《蟻人3》打頭陣，《雷霆特攻隊》作結，至於第六階段則透過《驚奇4超人》打響戰局，也讓各家影迷相當驚喜。

最後，此階段更將推出兩部全新的《復仇者聯盟》電影，定名為《Avengers: The Kang Dynasty》與《Avengers: Secret Wars》，前者將在2025年5月2日上映，後者則將在2025年11月7號問世。

以下為漫威影業官宣的未來作品計畫。

第四階段：

《律師女浩克》（She-Hulk: Attorney at Law），2022年8月17日於Disney+播映

《黑豹2 ：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever），2022年11月9日於台灣電影院上映

第五階段，翻譯名皆為暫譯，上映日期皆為美國時間：

《蟻人3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），2023年2月17日於電影院上映

《秘密入侵》（Secret Invasion），2023年春季於Disney+播映

《星際異攻隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3），2023年5月5日於電影院上映

《迴聲》（Echo），2023年夏季於Disney+播映

《驚奇隊長2》（The Marvels），2023年7月28日於電影院上映

《洛基：第二季》（Loki Season 2），2023年夏季於Disney+播映

《刀鋒戰士》（Blade），2023年11月3日於電影院上映

《鋼鐵之心》（Ironheart），2023年秋季於Disney+播映

《阿嘉莎：混沌女巫》（Agatha: Coven of Chaos），2023至2024冬季於Disney+播映

《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again），2024年春季於Disney+播映

《美國隊長4：新世界秩序》（Captain America: New World Order），2024年5月3日於電影院上映

《雷霆特攻隊》（Thunderbolts），2024年7月25日於電影院上映

第六階段，翻譯名皆為暫譯，上映日期皆為美國時間：

《驚奇4超人》（Fantastic 4），2024年11月8日於電影院上映

《復仇者聯盟：康之王朝》（Avengers: The Kang Dynasty），2025年5月2日於電影院上映

《復仇者聯盟：秘密之戰》（Avengers: Secret Wars），2025年11月7日於電影院上映

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核稿編輯：楊士範