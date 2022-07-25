漫威影業開啟「多元宇宙傳奇」：揭露第5階段完整片單，將再推出兩部《復仇者聯盟》作品

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漫威影業總裁凱文費吉在本屆聖地牙哥國際動漫展揭露了漫威電影宇宙的未來計畫，包含「第五階段」的完整作品，以及幾部第六階段的電影。而第五階段以《蟻人3》打頭陣，《雷霆特攻隊》作結，至於第六階段則透過《驚奇4超人》打響戰局。
歷經兩年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，美國最大的動漫盛會「聖地牙哥國際動漫展」（San Diego Comic-Con International，SDCC）終於在今（2022）年再度恢復實體活動。
而此集結最新電影、影集、動畫、漫畫和玩具等全新消息的娛樂大展，於上週四（7/24）登場，其中最受各界矚目的，當然是漫威影業的再度回歸。
從2008年漫威影業推出的《鋼鐵人》開始，到2019年的《蜘蛛人：離家日》結束，漫威影業在此十餘年間，共推出23部作品，且將此第一至第三階段合稱為「無限傳奇」（The Infinity Saga），而漫威影業也順利將這23部電影，凝聚為電影史上篇幅最浩大的系列篇章，觀眾的熱烈反應則投射在票房上。
綜觀影史全球票房前10名的鉅作，「無限傳奇」中的作品就佔了3部，包含第2名《復仇者聯盟：終局之戰》的27.97億美金、第5名《復仇者聯盟：無限之戰》的20.48億美金、第9名《復仇者聯盟》的15.18億美金。
此外，《復仇者聯盟2：奧創紀元》（14.02億美金）、《黑豹》（13.47億美金）、《鋼鐵人3》（12.14億美金）、《美國隊長3：英雄內戰》（11.53億美金）、《蜘蛛人：離家日》（11.31億美金）、《驚奇隊長》（11.28億美金），也都紛紛突破10億美金大關，光是「無限傳奇」的23部階段性作品，就有9部作品打進影史全球票房前50名，吸金能力讓其餘片廠望塵莫及。
而對於漫威影業點燃的超級英雄熱潮，漫威影業自然將延續這些金雞母的故事，而漫威影業則將接下來第四至第六階段合稱為「多元宇宙傳奇」（The Multiverse Saga）。
總裁凱文費吉（Kevin Feige）也在本屆聖地牙哥國際動漫展揭露了漫威電影宇宙的未來計畫，包含「第五階段」的完整作品，以及幾部第六階段的電影。而第五階段以《蟻人3》打頭陣，《雷霆特攻隊》作結，至於第六階段則透過《驚奇4超人》打響戰局，也讓各家影迷相當驚喜。
最後，此階段更將推出兩部全新的《復仇者聯盟》電影，定名為《Avengers: The Kang Dynasty》與《Avengers: Secret Wars》，前者將在2025年5月2日上映，後者則將在2025年11月7號問世。
以下為漫威影業官宣的未來作品計畫。
第四階段：
- 《律師女浩克》（She-Hulk: Attorney at Law），2022年8月17日於Disney+播映
- 《黑豹2 ：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever），2022年11月9日於台灣電影院上映
第五階段，翻譯名皆為暫譯，上映日期皆為美國時間：
- 《蟻人3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），2023年2月17日於電影院上映
- 《秘密入侵》（Secret Invasion），2023年春季於Disney+播映
- 《星際異攻隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3），2023年5月5日於電影院上映
- 《迴聲》（Echo），2023年夏季於Disney+播映
- 《驚奇隊長2》（The Marvels），2023年7月28日於電影院上映
- 《洛基：第二季》（Loki Season 2），2023年夏季於Disney+播映
- 《刀鋒戰士》（Blade），2023年11月3日於電影院上映
- 《鋼鐵之心》（Ironheart），2023年秋季於Disney+播映
- 《阿嘉莎：混沌女巫》（Agatha: Coven of Chaos），2023至2024冬季於Disney+播映
- 《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again），2024年春季於Disney+播映
- 《美國隊長4：新世界秩序》（Captain America: New World Order），2024年5月3日於電影院上映
- 《雷霆特攻隊》（Thunderbolts），2024年7月25日於電影院上映
第六階段，翻譯名皆為暫譯，上映日期皆為美國時間：
- 《驚奇4超人》（Fantastic 4），2024年11月8日於電影院上映
- 《復仇者聯盟：康之王朝》（Avengers: The Kang Dynasty），2025年5月2日於電影院上映
- 《復仇者聯盟：秘密之戰》（Avengers: Secret Wars），2025年11月7日於電影院上映
延伸閱讀
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- 《復仇者聯盟：終局之戰》：1400萬分之一可以擊敗薩諾斯的可能
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核稿編輯：楊士範
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
根據創市際市場調查數據，台灣電子票券市場近年發展興盛、競爭激烈，身為產業先驅者的Edenred宜睿智慧究竟是如何將使用者痛點轉化為自身競爭優勢，獲得眾多使用者擁戴呢？
近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。
電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
直擊紙本票券痛點！電子票券好查詢、易使用、無紙更永續
每種科技或服務的發展，都源於美好生活的期待或想像。電子票券興盛的原因不單是智慧型手機與數位趨勢的推波助瀾，更重要的是其本質上遠勝於紙本票券的優質服務。傳統紙本票券雖然取得與使用方式都十分直觀，但實體票券往往容易破損或遺失，同時管理只能耗時費力的人工手動清點與保管，經常忘記攜帶更是造成使用非常不便。
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本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。
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